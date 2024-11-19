Овечкин выбыл на несколько недель? Травма застала форварда на пике формы

Впрочем, остается надежда на быстрое восстановление.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин из-за травмы пропустит несколько недель. Об этом сообщает пресс-служба «Кэпиталз». Вероятно, российский форвард не сможет помочь столичной команде примерно в десяти матчах НХЛ.

Что случилось

Во вторник 39-летний форвард оформил дубль в матче НХЛ между «Вашингтоном» и «Ютой» (6:2), после чего получил травму. В третьем периоде Овечкин получил болезненный удар по ноге после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном, которое вряд ли можно назвать умышленым, и упал на лед. Российский нападающий покинул площадку с помощью партнеров.

Вечером «Кэпиталз» сообщили о характере повреждения Овечкина и приблизительных сроках его восстановления:

«Капитан «Кэпиталз» Алекс Овечкин получил травму голеностопа во время вчерашней игры и вернется в строй в ближайшие недели. В среду Овечкин пройдет в Вашингтоне дополнительное обследование у врачей команды», — говорится в заявлении клуба.

26 голов до рекорда Гретцки

Травма Овечкина случилась в самый неподходящий момент. Российский нападающий находится в блестящей форме: с 15 шайбами он лидирует в снайперской гонке НХЛ, причем в последних двух матчах Овечкин оформил хет-трик и дубль.

Фантастический старт сезона позволил Александру еще ближе подобраться к рекорду Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ: сейчас на счету Овечкина 868 голов. До канадца осталось всего 26 шайб, до единоличного рекорда — 27. При текущем темпе здоровый Овечкин мог бы взять планку уже в текущем сезоне.

Овечкин — железный

Регулярный чемпионат продолжается, «Вашингтон» проводит по несколько матчей в неделю. Официальная формулировка клуба не позволяет точно сказать, когда вернется капитан «Столичных». Если на восстановление уйдет ровно три недели, то Александр пропустит 9 матчей «Вашингтона».

Отметим, что Овечкин всегда выделялся не только результативностью, но и богатырским здоровьем. За всю карьеру он пропустил только 59 матчей «Вашингтона», из них — только 35 из-за травм. Максимум за раз — шесть игр (в 2009 году после столкновения с Джейсоном Чимерой).