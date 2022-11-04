Капитан «Вашингтона» повторил достижение Горди Хоу по голам за один клуб в гостевом матче с «Детройтом» — городе, где когда-то много лет зажигал сам «Мистер Хоккей».

Овечкин открыл счет во втором периоде матча «Кэпиталз» с «Ред Уингз» (1:3). Ассистентом выступил Кузнецов: Евгений после вбрасывания сделал перехват у борта и отправил передачу на партнера вдоль ворот. Александр принял шайбу коньком и кистевым броском из левого круга пробил Вилле Хуссо.

Это 786 гол за 1286 матчей капитана «Вашингтона» в регулярных чемпионатах НХЛ. До него так много за один клуб в истории лиги забил только легенда «Детройта» Горди Хоу.

«Мне достаточно повезло»

Овечкин и его гонка за снайперским рекордом НХЛ постоянно в центре внимания. Александр все ближе к тому, чтобы стать третьим игроком в истории лиги с 800 голами в регулярных чемпионатах. Сразу за этой отметкой — ориентир от Горди Хоу (801 гол), а дальше — только достижение великого Уэйна Гретцки (894).

Вместе с тем сейчас 37-летний Ови подошел к рекорду, который имеет свое особенное значение. И о котором россиянин, по его словам, узнал только недавно. Стать №1 по голам за один клуб — красивая история.

«Всегда говорю, что оставаться в одной команде всю карьеру — это моя цель. Очевидно, мне достаточно повезло, что могу добиваться подобных вещей, так что это довольно круто, — сказал Овечкин в конце октября на подходе к рекорду. — Я чувствую себя счастливым, чувствую себя комфортно в этой организации. У меня здесь много друзей. И это очень клево».

Хоу забил 786 голов за 1687 матчей регулярного чемпионата в 25 сезонах за «Детройт» (с 1946-го по 1971 год). После этого «Мистер Хоккей» уходил из игры на два года, затем провел шесть лет в ВХА за «Хьюстон Аэрос» и «Нью-Инглэнд Уэйлерс» (с 121 и 53 шайбами соответственно). После включения «Хартфорд Уэйлерс» в НХЛ при расширении лиги в 1979 году четырехкратный обладатель Кубка Стэнли забил еще 15 голов в регулярке-1979/80.

Легендарный канадец был рекордсменом НХЛ по голам (801), передачам (1049) и набранным очкам в регулярных чемпионатах (1850) до Гретцки. Его достижение по числу матчей (1767) только в 2021-м превзошел Патрик Марло. И вот этой осенью Овечкин сначала обогнал Хоу по победным голам (121, больше только у Ягра — 135), а теперь забрал рекорд по шайбам за один клуб.

Овечкин и «Вашингтон» связаны особенными отношениями. Воспитанник «Динамо» был выбран «Кэпиталз» под первым номером драфта-2004 и дебютировал в североамериканской лиге осенью 2005-го. В начале 2008-го россиянин подписал прорывной контракт на 13 лет и 124 миллиона долларов. В 2018-м Ови и «Столичные» осуществили совместную мечту о завоевании Кубка Стэнли.

Летом 2021-го Овечкин и «Вашингтон» заключили контракт на 5 лет и 47,5 миллиона долларов, одним из важных факторов называлась главная гонка за снайперским достижением Гретцки. Тогда же можно было предположить, что обновление рекорда Хоу по голам за один клуб стало лишь вопросом времени. Россиянин поднялся в этом рейтинге на второе место еще в 15-м сезоне в лиге: в регулярке-2019/20 на пути к отметке в 700 голов он прошел Марио Лемье (690 шайб за «Питтсбург») и Стива Айзермана (692 шайб за «Детройт»).

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

«Всего наилучшего от семьи Хоу»

Этот вечер в Детройте получился особенным. Овечкин имел возможность повторить рекорд и даже обойти Горди Хоу в его городе.

Перед матчем на Little Caesars Arena прошла церемония, посвященная 25-летию чемпионства «Ред Уингз». Среди обладателей Кубка Стэнли-1997, которые завершили 42-летнюю «засуху» мичиганцев, на льду появились Игорь Ларионов и Владимир Константинов.

После раскатки Овечкина поприветствовал Марк Хоу, один из сыновей Горди. Это была их первая встреча.

«Привет, Алекс. Приятно встретить тебя, — сказал Марк Хоу, похлопал капитана «Вашингтона» по плечу и получил ответное заверение в том же. — От своего имени, а также от имени Горди и всей семьи Хоу желаю тебе всего наилучшего. Удачи тебе. Продолжай. Не останавливайся».

Овечкин забил во втором периоде фактически под №9 Горди Хоу под сводами Little Caesars Arena, на которую «Ред Уингз» переехали в 2017 году после закрытия перед сносом Joe Louis Arena. Легенда «Детройта» играл на арене Olympia и провел свою последнюю шайбу на ней 3 апреля 1971 года. Новый мультикомплекс расположен примерно в пяти километрах от бывшей локации исторического дворца, восстановленные буквы вывески Olympia теперь висят в вестибюле сооружения недалеко от статуи «Мистера Хоккея».

«Это совершенно особенный момент. Счастлив. Да, я думал об этом. О том, что будет здорово сравняться с ним, но еще круче было бы его здесь обойти», — сказал Овечкин после второго периода и улыбнулся.

«Его бросок все так же хорош»

Овечкин и Горди Хоу встречались во время Матча звезд-2009 в Монреале. На память осталось фото в раздевалке Bell Centre. На кадре Александр опирается на клюшку и смотрит на Хоу. «Мистер Хоккей» ушел из жизни в начале лета 2016 года в 88 лет. Ови говорит о нем исключительно уважительно.

«К сожалению, Горди ушел из жизни. Мне довелось встретиться с ним в Монреале. Это была большая честь. Он величайший игрок. У меня был шанс пожать ему руку, поговорить о хоккее, обо всем. Это очень хорошие воспоминания», — сказал Овечкин после матча.

Марк Хоу вместе с отцом играл шесть лет в ВХА и один сезон в «Хартфорде». Он выступал на позиции защитника и левого крайнего нападающего, 10 из 16 сезонов в НХЛ провел в «Филадельфии», закончил карьеру после трех лет в «Детройте» и затем был скаутом «Ред Уингз» с 1995-го по 2021 год.

Теперь Марк Хоу так говорит об Овечкине: «Он феноменальный снайпер. Считаю ли я его лучшим игроком, чем Горди Хоу? Нет. Думаю, Горди был в целом лучше как игрок. Но Алекс Овечкин — чистый снайпер, как он есть. Я видел очень много его голов. И он большой и сильный. Даже интересно, как мы смотримся на совместных кадрах. К тому же он был на коньках. Наверное, рядом с ним я немного похож на маленькую полевую мышь».

Сын Горди Хоу ждал, что капитан «Вашингтона» заберет рекорд НХЛ по голам за один клуб. И уверен: Александр неизбежно обойдет Мистера Хоккея в списке снайперов лиги и затем превзойдет достижение Гретцки.

«Его бросок все так же хорош. Очень немногие люди обладают такими ловкостью, умением. И как только начинают это терять, сразу бьют вратарям куда-то в шлем. А его шайбы все еще летят в угол. И очевидно: он любит то, что делает. Иногда деньги приносят людям удовлетворение. У него иначе. Можно сказать, что он увлечен игрой, хочет побеждать. Он невероятный снайпер», — сказал Марк Хоу.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

«Он останется Мистером Кэпиталз навсегда»

Центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов из раза в раз говорит о соотечественнике и одноклубнике простые слова: здесь и сейчас рядом с Овечкиным непросто понять величие момента и достижений суперснайпера.

«Как-то тяжело осознавать это, когда он еще играет. Мы иногда немного говорим об этом, и Ови реально не понимает, что он делает — возможно, из-за того, что когда проводите такое количество матчей, у вас есть эта энергия, вы действительно взволнованы — и это то, что всегда ищешь. Вы гонитесь не за целями, а именно за этим чувством», — сказал Кузнецов в конце октября.

Одноклубники Овечкина подчеркивают его преданность «Кэпиталз» — в частности, сменивший в 2015 году «Сент-Луис» на «Вашингтон» форвард Ти Джей Оши.

«Отчасти это связано с ним — с тем, кто он есть как человек и как игрок. И также с тем, что «Кэпс» осознали, насколько особенным он был, постоянно удерживали, делали счастливым, создавали вокруг него хорошую команду. Определенно есть место чувству гордости — одноклубнику приятно видеть, что он рад оставаться здесь. Он останется Мистером Кэпиталз навсегда. Так что просто здорово быть частью всей его истории и истории клуба», — говорит Оши.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт на старте сезона пытается добиваться с командой побед и не проваливаться по ходу матчей при большом числе травмированных. Пока «Кэпиталз» это не всегда удается, что не отменяет радости за капитана.

«Это невероятный рекорд. Не так много людей так долго играют в одном клубе, а тем более — так много забивают. Конечно, было бы лучше победить сегодня при его старании. Но это невероятный подвиг», — сказал Лавиолетт после игры с «Ред Уингз».

Овечкин набрал 36 (23+13) очков в 31 матче против «Детройта». В этом сезоне у капитана «Вашингтона» — 10 (6+4) очков и «минус 8» в 12 играх. Даже повторив великий рекорд Хоу, Александр расстроился из-за поражения.

«Очевидно, это мощно. Я всю свою карьеру играю в «Вашингтоне». Сравнялся с легендой. Это очень большое число. И довольное крутое достижение, — сказал Овечкин. — Это круто, это большое дело. Отстой, что мы проиграли. Но это очень серьезное достижение. И да, наслаждался игрой на этой крутой арене, здесь очень приятная атмосфера. Играть здесь клево».

В этот вечер Ови продвинулся еще в двух гонках, помимо главной. Он в 64-й раз в карьере открыл счет в матче регулярного чемпионата, больше только у Бретта Халла (65). И он забил 400-й гол на выезде, больше — только у Гретцки (402).