Как же хочется, чтобы теперь — прорвало! Эмоции от гола Овечкина

Мнение обозревателя «СЭ» о прерванной безголевой серии Александра Великого

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Манта — 8 (бол., Овечкин, Карлсон), 18:24 — 0:1. Силлинджер — 3 (Бемстрем, Годро), 35:18 — 1:1. Манта — 9 (Протас, Карлсон), 37:24 — 1:2. Чинахов — 9 (Воронков, Гудбрэнсон), 52:49 — 2:2. Овечкин — 6 (бол., Строум, Карлсон), 64:07 — 2:3.

Вратари: Мерзликинс — Линдгрен.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 37 (7+16+12+2) — 32 (10+11+5+6).

Наши: Воронков (16.34/1/+1), Марченко (19.22/2/+1), Проворов (22.58/0/0), Чинахов (19.15/4/+1) — Кузнецов (14.41/0/-1), Мирошниченко (9.36/1/-1), Овечкин (21.09/7/-1).

Коламбус. Nationwide Arena. 18172 зрителя.

«The Great Wait is over!» Как же изящно североамериканские комментаторы обыграли прозвище Александра Овечкина — The Great Eight. Это, конечно, был тот «экспромт», который заранее подготовлен и отрепетирован. Но разве это делает его хуже? А дальше там дошло даже до «аллилуйя для Ови!»

Овечкин все-таки сделал это. В овертайме выездного матча с «Коламбусом», не щелчком, а кистевым броском из офиса, в ближний угол ворот Элвиса Мерзликинса, которого весь матч выводил из себя Том Уилсон. 14-матчевая безголевая серия Ови в концовке пятнадцатого завершена.

В первом большинстве он бросил на подправление Энтони Манты, а закончил всё сам. И здорово, что гол, прервавший беспрецедентную серию в его карьере, оказался победным. Он долго, по-своему, богатырски замахивался под щелчок, но тогда не отдавали. А в итоге после паса Строума бросал кистевым.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

До того Ови был очень активен, попал в штангу, нанес 6 бросков. А его голу невольно помогла русская тройка «Коламбуса», сравнявшая счет в третьем периоде, благодаря чему и случился овертайм. Воронков в падении отдал под бросок Чинахова в касание. Александру Великому стоит молодняку из Огайо проставиться...

Как же хочется, чтобы теперь — прорвало. До Гретцки осталось 66. А те же комментаторы сообщили, что этот его гол — 900-й, если складывать регулярку и плей-офф. Вот тут бы до тысячи дойти! Но поди забей еще 100 в его возрасте...