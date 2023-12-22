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Сегодня, 12:00

Как же хочется, чтобы теперь — прорвало! Эмоции от гола Овечкина

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Овечкин в матче против «Коламбуса».
Фото USA Today Sports
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Мнение обозревателя «СЭ» о прерванной безголевой серии Александра Великого

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Манта — 8 (бол., Овечкин, Карлсон), 18:24 — 0:1. Силлинджер — 3 (Бемстрем, Годро), 35:18 — 1:1. Манта — 9 (Протас, Карлсон), 37:24 — 1:2. Чинахов — 9 (Воронков, Гудбрэнсон), 52:49 — 2:2. Овечкин — 6 (бол., Строум, Карлсон), 64:07 — 2:3.
Вратари: Мерзликинс — Линдгрен.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 37 (7+16+12+2) — 32 (10+11+5+6).
Наши: Воронков (16.34/1/+1), Марченко (19.22/2/+1), Проворов (22.58/0/0), Чинахов (19.15/4/+1) — Кузнецов (14.41/0/-1), Мирошниченко (9.36/1/-1), Овечкин (21.09/7/-1).
Коламбус. Nationwide Arena. 18172 зрителя.

«The Great Wait is over!» Как же изящно североамериканские комментаторы обыграли прозвище Александра Овечкина — The Great Eight. Это, конечно, был тот «экспромт», который заранее подготовлен и отрепетирован. Но разве это делает его хуже? А дальше там дошло даже до «аллилуйя для Ови!»

Овечкин все-таки сделал это. В овертайме выездного матча с «Коламбусом», не щелчком, а кистевым броском из офиса, в ближний угол ворот Элвиса Мерзликинса, которого весь матч выводил из себя Том Уилсон. 14-матчевая безголевая серия Ови в концовке пятнадцатого завершена.

Александр Овечкин. Овечкин наконец-то забил! Легенда прервала свою ужасную серию без голов

В первом большинстве он бросил на подправление Энтони Манты, а закончил всё сам. И здорово, что гол, прервавший беспрецедентную серию в его карьере, оказался победным. Он долго, по-своему, богатырски замахивался под щелчок, но тогда не отдавали. А в итоге после паса Строума бросал кистевым.

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

До того Ови был очень активен, попал в штангу, нанес 6 бросков. А его голу невольно помогла русская тройка «Коламбуса», сравнявшая счет в третьем периоде, благодаря чему и случился овертайм. Воронков в падении отдал под бросок Чинахова в касание. Александру Великому стоит молодняку из Огайо проставиться...

Александр Овечкин (№8) с&nbsp;Джоном Карлсоном празднует гол в&nbsp;овертайме матча &laquo;Коламбус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (2:3 ОТ) 21&nbsp;декабря в&nbsp;Коламбусе. «Великое ожидание окончено». Овечкин прервал антирекордную засуху в фирменном стиле

Как же хочется, чтобы теперь — прорвало. До Гретцки осталось 66. А те же комментаторы сообщили, что этот его гол — 900-й, если складывать регулярку и плей-офф. Вот тут бы до тысячи дойти! Но поди забей еще 100 в его возрасте...

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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