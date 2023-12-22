«Великое ожидание окончено». Овечкин прервал антирекордную засуху в фирменном стиле

Капитан «Вашингтона» забил победный гол в овертайме броском из «офиса» в большинстве.

Шаг вперед

«Кэпиталз» выиграли два матча за два дня, снова реализовали численное преимущество в овертайме. Вчера столичная команда на своем льду победила «Айлендерс» (3:2 ОТ), сегодня в гостях — «Коламбус» (3:2 ОТ). Оба раза розыгрыш большинства заканчивался перепасовкой Александра Овечкина с Диланом Строумом. Накануне Ови в очередной раз обнаружил себя перекрытым и вернул шайбу Строуму, который переиграл Семена Варламова. Теперь центрфорвард переводом нашел капитана в его «офисе», форвард пробил Элвиса Мерзликинса и расправился с антирекордной засухой.

«Великое ожидание окончено. Аллилуйя для Ови», — отреагировал комментатор одной из североамериканских трансляций. Капитан «Вашингтона» не забивал больше месяца в 14 матчах подряд с домашней игры с «Коламбусом» 18 ноября, когда соперник оставил его без прикрытия перед своими воротами. Теперь на льду «Блю Джекетс» восьмой номер «Кэпиталз» наконец-то поймал тот самый момент и сдвинулся в гонке за рекордом Уэйна Гретцки. Переписав личный антирекорд, Александр все же не стал приближаться к худшей серии без голов величайшего бомбардира всех времен (21 игра). Счетчик россиянина обновился — 828 голов против 894 у великого канадца.

Игра «Вашингтона» в этом сезоне долгое время не была привлекательной, но позволяла цепляться за кубковую восьмерку в Восточной конференции. Команда Спенсера Карбери добавляет эмоции и позитив. Вчера много заслуженного внимания получил дебютант Иван Мирошниченко, а Овечкин вместе со всеми радостно приветствовал трибуны после гола Строума.

Против «Коламбуса» капитан снова выступил в роли ассистента в большинстве, когда вместе с Джоном Карлсоном поучаствовал в первом голе Энтони Манты. «Блю Джекетс» среди прочего ответили своим русским звеном. Кирилл Марченко после недавно оформленного натурального хет-трика остался без баллов за результативность, Дмитрий Воронков передачей из борьбы в падении вывел на завершение Егора Чинахова — и тот перевел игру в овертайм. Овечкин увидел его из первого ряда, но главное — затем вышел на первый план. Гол в ворота Мерзликинса добавил эмоций «Кэпиталз» после того, как латвийский вратарь устроил драку с Томом Уилсоном и принес сопернику реализованное большинство.

Овечкин забил в 6-й раз в этом сезоне, увеличил свои рекорды по голам за карьеру в НХЛ в большинстве (301) и овертайме (26), продвинулся в исторической гонке снайперов и бомбардиров (1505 очков в 1377 матчах), а также вышел на чистое второе место по очкам в овертайме. Александр вчера догнал Евгения Малкина, теперь обошел — 41 (26+15) очков против 39 (13+26). Впереди только другая звезда «Питтсбурга», у Сидни Кросби — 43 (20+23).

Александр Овечкин (№8) в игре «Коламбус» — «Вашингтон» (2:3 ОТ) 21 декабря в Коламбусе. Фото USA Today Sports

«Это было долго»

Овечкин после празднования долгожданного гола первым вышел со льда, отбил «пять» болельщикам и персоналу с тренером Карбери. Александр оценил игру вратаря соперника и созданные моменты, похвалил свою команду за хорошую работу и очередные два балла в копилку очков.

«Не думаю, что мы играли по-другому. Считаю, мы хорошо двигали шайбу, находили подборы, держали шайбу. Вы могли видеть, что мы проводили все время как в большинстве в их зоне, по минуте десять — минуте двадцать, это давало нам уверенность. Мы хорошо разыгрывали, забили два важных гола. Как сказал, надеюсь, что это месседж для нас, как мы должны играть и как нужно продолжать», — сказал Овечкин.

Александр так отреагировал на вопрос об окончании голевой засухи: «Это было долго. Принимаю это. Двигаемся дальше».

Капитан также оценил прогресс в игре «Вашингтона»: «Как сказал, я думаю, мы осознали, как должны играть. Мы испытывали затруднения, были недостаточно точны, не посылали шайбу в ворота и не двигали ее хорошо. Можете видеть, что когда мы двигаем шайбу и сами перемещаемся хорошо, делаем подборы и контролируем шайбу, это помогает».

Форвард рассчитывает, что теперь его броски будут чаще находить цель: «Да, я надеюсь, что так. У меня были очень хорошие шансы в первом периоде, как и во втором. Знаете, иногда просто нужно продолжать давить и продолжать добиваться своего. Счастлив, что этот гол зашел. Надеюсь, пойду дальше и буду забивать больше».

Следующий матч «Вашингтона» — через два дня на своем льду против «Тампы-Бэй». В гости к «Кэпиталз» едет лучший бомбардир сезона Никита Кучеров, который не так давно описал свое лидерство в лиге по броскам и очередной гол из личного офиса в правом круге в большинстве фразой «Пытаюсь быть как Ови».