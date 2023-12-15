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НХЛ

Сегодня, 07:30

Овечкин снова не забил. Когда же прервется его самая неудачная серия в карьере?

Овечкин не забил в 11-м матче подряд и установил личный антирекорд в НХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
Александр Овечкин в матче против «Филадельфии».
Фото USA Today Sports
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11 матчей без голов.

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 4:3 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Бринк — 5 (Стаал, Фрост), 22:14 — 1:0. Макмайкл — 6 (Протас, Манта), 23:00 — 1:1. Уилсон — 10 (бол., Строум, Оши), 35:29 — 1:2. Фараби — 11 (Пелинг), 45:25 — 2:2. Строум — 12 (Протас, Уилсон), 49:05 — 2:3. Типпетт — 10 (Фрост), 57:01 — 3:3.
Победный буллит: Бринк.
Вратари: Эрссон — Линдгрен.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 32 (2+14+13+3) — 30 (7+11+8+4).
Наши: — - Овечкин (22.10/4/-1).
15 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18557 зрителей.

Придумать зрелище более нудное, чем первый период матча «Филадельфия» — «Вашингтон», нужно еще постараться. Команды на двоих нанесли девять бросков, причем семь из них сделали гости. Но опасных среди них и не было. Вообще, игры «Вашингтона» в последнее время смотреть очень сложно. Команда Спенсера Карбери играет в строгий хоккей без лишней креативности, а скорости возрастной команде явно не хватает.

Один из тех, кого не в чем упрекнуть — белорусский нападающий Алексей Протас. Наряду с Коннором Макмайклом его можно назвать главной надеждой «Кэпиталс», и сегодня именно они соорудили первый гол команды. Протас очень хорош в борьбе, уверенно держит шайбу и наверняка будет играть чаще, чем по 11 минут за матч, как на протяжении всей карьеры в НХЛ.

А что же Овечкин, спросите вы? Александр продолжает бить рекорды, только вот теперь они с приставкой анти-. Безголевая серия Овечкина после сегодняшнего матча продлилась до 11 матчей, чего в его карьере еще не было.

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Хороший шанс был у капитана «Вашингтона» в конце второго периода, но вратарь «Филадельфии» Эрссон отразил бросок. В этой же атаке, правда, гости все-таки забили и вышли вперед, но к статистике Овечкина это отношения никакого не имеет. Ближе Гретцки от этого не станет.

Наблюдая за игрой Александра на протяжении всей карьеры, можно сказать, что хуже он еще не играл. И отсутствие голов — это не показатель слабости партнеров или еще какой-то фактор извне. Корень проблем — в самом Овечкине. И пока нет предпосылок к тому, что что-то должно измениться. Простых соперников впереди нет — забить «Нэшвиллу», «Каролине», «Айлендерс» точно не будет легко.

«Вашингтон» же в итоге матч проиграл. Правда, по буллитам, забрав из Пенсильвании одно очко. «Кэпиталс» продолжают борьбу за плей-офф, но пока это происходит скорее вопреки тому, что команда показывает на льду.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
9
11
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