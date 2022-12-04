Овечкину испортили юбилей. Его команда снова проиграла и лишилась двух игроков

Очередной неудачный матч «Вашингтона».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Вашингтон» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Коулмэн — 4 (Ружичка, Баклунд), 18:03 — 1:0. Шири — 9 (бол., Милано, Кузнецов), 19:26 — 1:1. Манджапане — 5 (Баклунд, Ружичка), 21:35 — 2:1. Ружичка — 6 (Баклунд, Андерссон), 53:39 — 3:1. Манджапане — 6 (Дюбе, Кадри), 54:34 — 4:1. Карлсон — 8 (Эллер, Строум), 58:54 — 4:2. Линдхольм — 9 (п.в., Тоффоли, Танев), 59:56 — 5:2.

Вратари: Владарж — Кемпер (Линдгрен, 36:09, 58:59 — 59:56).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 36 (14+14+8) — 29 (15+5+9).

Наши: Задоров (16.41/1/+1) — Алексеев (17.00/0/-1), Кузнецов (16.18/0/-2), Овечкин (20.25/1/-1).

4 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 18698 зрителей.

Выездное турне «Вашингтона» продолжилось не лучшим образом. После поражения в овертайме от «Сиэтла» команда Питера Лавиолетта очень блекло выглядела на фоне «Калгари» и заслуженно проиграла. В составе «Кэпиталз» по-прежнему полно кадровых проблем, а сегодня лазарет «столичных», кажется, пополнился новыми пациентами. Эпидемия травм в команде не планирует заканчиваться, и как в такой ситуации набирать очки — большой вопрос.

Александр Овечкин при любых раскладах практически в каждой игре достигает очередную важную планку. Сегодня он провел 1300-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, и для российских хоккеистов это третий результат. Впереди капитана «Вашингтона» только Сергей Гончар (1301) и Алексей Ковалев (1316). Так что не за горами у Александра новый исторический рекорд, но отметить достижение у форварда не вышло ни голом, ни передачей.

В целом у гостей мало что получалось. Достойно ответить удалось лишь на гол Блэйка Коулмана. «Кэпиталз» получили численный перевес, и Конор Шири отметился девятой шайбой в сезоне. Поучаствовал в голевой атаке также Евгений Кузнецов, который прервал свою трехматчевую серию без набранных очков. К сожалению, россиянин уже привычно не может похвастаться стабильностью, а в последних матчах пару раз даже докатился до третьего звена.

Удача отвернулась от «Вашингтона» довольно быстро. После силового приема от Милана Лучича не смог продолжить матч защитник Мартин Фехервари, а кроме него травму получил голкипер Дарси Кемпер. Он провел на льду всего 36 минут, но зато уходя показал, как эффектно умеет работать клюшкой. Тайлер Тоффоли вряд ли в следующей раз полезет на пятак к своему соотечественнику.

Кемпера заменил Чарли Линдгрен, но и его быстро распечатали. Американец отразил семь бросков из девяти, а ключевым отрезком матча стала середина третьего периода, когда «Калгари» забросил две шайбы меньше чем за минуту. В составе хозяев шикарный матч провел словацкий нападающий Адам Ружичка, который набрал 3 (1+2) очка. В эпизоде с его голом «Кэпиталз» в очередной раз продемонстрировали высший пилотаж игры в обороне, а по глазам Линдгрена можно понять многое.

За минуту до финальной сирены Джон Карлсон подсластил пилюлю поражения для «Вашингтона», но вскоре Элиас Линдхольм поразил уже пустые ворота соперника и поставил в матче точку. Никита Задоров очков не набрал, но закончил встречу с показателем полезности «+1» и показал Нику Дженсену, что в Калгари ему не рады.

Пока «Флэймз» слабо реализуют свой потенциал и тяжело проводят сезон, но сегодня к команде Дэррила Саттера претензий быть не может. А вот «столичным» придется поломать голову, как реабилитироваться в глазах болельщиков. На очереди их ждет поездка в Эдмонтон, и маловероятно, что для «Вашингтона» она получился легко.