Первый матч Овечкина после возвращения: наклейки в память об отце, обмен друга

«Вашингтон» все дальше от плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Анахайм» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Оши — 12 (бол., Густафссон, Бэкстрем), 11:41 — 1:0. Лундестрем — 3 (Фаулер), 27:09 — 1:1. Дженсен — 2 (Дауд, Фехервари), 29:07 — 2:1. Терри — 14 (Куликов, Фаулер), 29:51 — 2:2. Сильферберг — 7 (Комтуа, Уайт), 42:15 — 2:3. Грант — 3 (п.в., Шаттенкирк), 58:29 — 2:4.

Вратари: Линдгрен (58:18 — 58:29, 58:32) — Гибсон.

Штраф: 16 — 16.

Броски: 43 (12+15+16) — 21 (6+10+5).

Наши: Кузнецов (19.30/2/-2), Овечкин (21.36/5/-2) — Куликов (21.34/2/+1).

24 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Матч против «Анахайма» стал для Александра Овечкина первым после возвращения из России. В Москве умер его отец, и через несколько дней после похорон Овечкин вернулся в Вашингтон. «Я хотел вернуться как можно быстрее, чтобы переключить свою голову. У нас мало что получается в последнее время, поэтому постараюсь сделать все возможное и привнести энергию в команду», — заявил Овечкин после возвращения.

Игроки «Вашингтона» решили поддержать своего капитана и вышли на матч с «Дакс» с наклейками Papa Ovi на шлемах.

Наклейка на шлеме в честь отца Александра Овечкина. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

Правда, возвращение главной звезды не помогло «Вашингтону». В игре с одним из аутсайдеров лиги Овечкин не набрал ни одного очка, допустив при этом четыре потери, а «Кэпиталз» проиграли со счетом 2:4. После игры Александр не унывал: «У нас по-прежнему есть шанс выйти в плей-офф. И мы за него боремся. Я думаю, против «Анахайма» мы провели хороший матч, и мы могли победить. Но никто не знает, что будет дальше. Нужно продолжать играть».

А вот обмену Дмитрия Орлова в «Бостон» Овечкин явно не был рад: «Да, этот обмен — это обидно. Но мы, игроки, ничего не можем с этим сделать. Нам нужно дальше играть в хоккей. И это не наша работа — принимать такие решения, кто куда будет обменян. Дима — хороший друг, мы много времени проводили вместе, наши жены дружат. Это трудный момент».

В субботу и воскресенье «Вашингтон» ждут два ранних матча (по московскому времени это будет девять часов вечера) — против «Рейнджерс» и «Баффало», а затем — путешествие в Калифорнию. Терять очки больше нельзя (шесть последних матчей «Кэпиталз» проиграли в основное время), ведь восьмерка сильнейших с каждым поражением становится все дальше.