Счетчик Овечкина: 20 голов до нового рекорда по голам в НХЛ

Россиянин преследует достижение Уэйна Гретцки для снайперов лиги всех времен.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин приближается к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки в НХЛ.

Великий канадский центрфорвард установил планку на отметке в 894 гола за 1487 матчей в 20 регулярных чемпионатах. Россиянин в 20-м сезоне в Северной Америке подбирается к казавшейся недосягаемой вершине.

Овечкин вышел на отметку в 875 голов в 1458 матчах после гола в ворота «Сиэтла» в ночь на 24 января. Ведем обратный отсчет шайб снайпера «Кэпиталз».

Гол № 875

Дата: 23 января 2025 года

Матч: «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз» (0:3)

Город, арена: Сиэтл, Climate Pledge Arena

Вратарь: в пустые ворота

Время гола: 56:32

Как это было: Овечкин отправил шайбу в пустые ворота «Кракен» из-за синей линии своей зоны от правого борта.

875 гол Овечкина в НХЛ: видео

Гол № 874

Дата: 16 января 2025 года

Матч: «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» (0:1)

Город, арена: Оттава, Canadian Tire Centre

Вратарь: Леэви Мериляйнен

Время гола: 63:07

Как это было: Овечкин принял передачу от Расмуса Сандина в выпаде «два в одного», накатил в центр левого круга и бросил над блином Мериляйнена, провел единственный гол матча в овертайме. Мериляйнен стал 179-м вратарем НХЛ, который пропускал от Овечкина, по числу голкиперов форвард установил рекорд и прошел достижение Яромира Ягра (178).

874 гол Овечкина в НХЛ: видео

Гол № 873

Дата: 11 января 2025 года

Матч: «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» (1:4)

Город, арена: Нэшвилл, Bridgestone Arena

Вратарь: в пустые ворота

Время гола: 59:01

Как это было: Овечкин заблокировал бросок у своей синей линии, подобрал шайбу и довел ее до чужой зоны, забил в пустые ворота за 59 секунд до сирены.

873 гол Овечкина в НХЛ: видео

Гол № 872

Дата: 4 января 2025 года

Матч: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4)

Город, арена: Вашингтон, Capital One Arena

Вратарь: Джонатан Куик

Время гола: 50:50

Как это было: Овечкин после вбрасывания в зоне «Рейнджерс» принял пролетевшую через пятачок шайбу с левой стороны от ворот, с неудобной руки послал ее в сетку под правым щитком Куика и сделал счет 5:3.

872 гол Овечкина в НХЛ: видео

Гол № 871

Дата: 2 января 2025 года

Матч: «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд» (3:4 Б)

Город, арена: Вашингтон, Capital One Arena

Вратарь: Марк-Андре Флери

Время гола: 35:08

Как это было: Овечкин забил в большинстве кистевым броском из-за левого круга через трафик перед воротами и сделал счет 2:2. Флери пропускал от Овечкина больше всех вратарей лиги — 28 голов в 47 матчах.

871 гол Овечкина в НХЛ: видео

Гол № 870

Дата: 29 декабря 2024 года

Матч: «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» (4:2)

Город, арена: Детройт, Little Caesars Arena

Вратарь: Алекс Лайон

Время гола: 12:04

Как это было: Овечкин забил броском в касание из левого круга после передачи Джейкоба Чикрана в быстрой комбинации и сократил отставание в счете до 1:2.

870 гол Овечкина в НХЛ: видео

Больше об этих и других голах и матчах Александра Овечкина на пути к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки вы можете почитать в материалах нашего сюжета о великой погоне.