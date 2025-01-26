Счетчик Овечкина: 20 голов до нового рекорда по голам в НХЛ

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Россиянин преследует достижение Уэйна Гретцки для снайперов лиги всех времен.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин приближается к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки в НХЛ.
Великий канадский центрфорвард установил планку на отметке в 894 гола за 1487 матчей в 20 регулярных чемпионатах. Россиянин в 20-м сезоне в Северной Америке подбирается к казавшейся недосягаемой вершине.
Овечкин вышел на отметку в 875 голов в 1458 матчах после гола в ворота «Сиэтла» в ночь на 24 января. Ведем обратный отсчет шайб снайпера «Кэпиталз».
Дата: 23 января 2025 года
Матч: «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз» (0:3)
Город, арена: Сиэтл, Climate Pledge Arena
Вратарь: в пустые ворота
Время гола: 56:32
Как это было: Овечкин отправил шайбу в пустые ворота «Кракен» из-за синей линии своей зоны от правого борта.
Дата: 16 января 2025 года
Матч: «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» (0:1)
Город, арена: Оттава, Canadian Tire Centre
Вратарь: Леэви Мериляйнен
Время гола: 63:07
Как это было: Овечкин принял передачу от Расмуса Сандина в выпаде «два в одного», накатил в центр левого круга и бросил над блином Мериляйнена, провел единственный гол матча в овертайме. Мериляйнен стал 179-м вратарем НХЛ, который пропускал от Овечкина, по числу голкиперов форвард установил рекорд и прошел достижение Яромира Ягра (178).
Дата: 11 января 2025 года
Матч: «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» (1:4)
Город, арена: Нэшвилл, Bridgestone Arena
Вратарь: в пустые ворота
Время гола: 59:01
Как это было: Овечкин заблокировал бросок у своей синей линии, подобрал шайбу и довел ее до чужой зоны, забил в пустые ворота за 59 секунд до сирены.
Дата: 4 января 2025 года
Матч: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4)
Город, арена: Вашингтон, Capital One Arena
Вратарь: Джонатан Куик
Время гола: 50:50
Как это было: Овечкин после вбрасывания в зоне «Рейнджерс» принял пролетевшую через пятачок шайбу с левой стороны от ворот, с неудобной руки послал ее в сетку под правым щитком Куика и сделал счет 5:3.
Дата: 2 января 2025 года
Матч: «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд» (3:4 Б)
Город, арена: Вашингтон, Capital One Arena
Вратарь: Марк-Андре Флери
Время гола: 35:08
Как это было: Овечкин забил в большинстве кистевым броском из-за левого круга через трафик перед воротами и сделал счет 2:2. Флери пропускал от Овечкина больше всех вратарей лиги — 28 голов в 47 матчах.
Дата: 29 декабря 2024 года
Матч: «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» (4:2)
Город, арена: Детройт, Little Caesars Arena
Вратарь: Алекс Лайон
Время гола: 12:04
Как это было: Овечкин забил броском в касание из левого круга после передачи Джейкоба Чикрана в быстрой комбинации и сократил отставание в счете до 1:2.
Больше об этих и других голах и матчах Александра Овечкина на пути к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки вы можете почитать в материалах нашего сюжета о великой погоне.