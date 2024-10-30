Рекорд Гретцки будет побит. Замахнется ли Овечкин на 1000 голов?

Великолепный дубль Александра Великого в матче «Вашингтона» с «Рейнджерс» (5:3) заставил думать о том, что до заката карьеры нашей звезды еще очень далеко.

Александр Овечкин начал нынешний чемпионат скромно, но в ночь на среду снова переключил все внимание на себя. Он в эффектной манере забросил две шайбы в ворота одного из лучших голкиперов мира Игоря Шестеркина уже к 6-й минуте. «Вашингтон» уверенно обыграл одного из главных фаворитов сезона и убедил в том, что высокое место в таблице «Востока» — не дело случая.

Ови инициирует яркие информационные поводы уже много лет. В этом нет ничего удивительного. Даже если Александр окажется на пенсии, то о нем, наверное, начнут вспоминать через день. В 39 лет задумываться о том, чем заниматься дальше, обязан любой спортсмен. Но сейчас кажется, что этим цифрам место только в паспорте. Ветеран на площадке по-прежнему опасен.

Его «Кэпиталз» выглядят на старте регулярки НХЛ очень солидно, поэтому применительно к команде пришло время обсуждать не только погоню ее капитана за рекордом Уэйна Гретцки, но и турнирные перспективы. В этом есть и заслуга самого Овечкина, который подает пример остальным. Капитан в ответе за всех и со своей ролью справляется отлично.

Александр Овечкин (№ 8) сделал дубль в матче «Вашингтон» — «Рейнджерс» (5:3). Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports

Год назад для русской звезды первая половина сезона сложилась отвратительно. Это породило массовый скепсис: мол, Овечкин уже не тот и от возраста не убежишь. Любому ветерану сложно ворваться в чемпионат с самого старта — требуется время для обретения лучших кондиций. Лидер «Кэпиталз» скорректировал предсезонную подготовку и неплохо смотрится уже в октябре.

Перед стартом регулярки-2024/25 я дал смелый прогноз, что Александр Великий забросит 32 шайбы. Коллеги по редакции немного удивились моему оптимизму. Но пока капитан «Вашингтона» меня не подводит. Превзойти достижение легендарного Горди Хоу, который в свои 39-40 лет заколачивал под 40 и более голов за сезон в конце 1960-х, сейчас нереально. Но у Овечкина благодаря родителям шикарная генетика, которая позволяет ему эффективно использовать свои технические навыки. Сила броска почти не уменьшилась, а умение оказываться в нужное время в нужной точке с годами развилось еще лучше.

Великолепная статистика ветерана невольно подводит к мысли, что он способен не только превзойти Гретцки, но и забросить 1000 шайб. Пока это звучит как фантастика. Но разве лет пять назад воспринималась иначе погоня за вечным рекордом? Здоровье и мотивация — две ключевые составляющие. С ними сейчас у Овечкина все в порядке. Чем дольше он будет оставаться на высоком уровне в деле, тем лучше для всех.