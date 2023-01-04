Овечкин сделал дубль и стал еще ближе к Гретцки. Но двухметровый американец затмил нашу звезду

Александр забил в третьей игре подряд.

«Вашингтон» — «Баффало» — 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Так — 18 (Томпсон, Скиннер), 10:48 — 0:1. Милано — 6 (Манта, Ирвин), 12:07 — 1:1. Томпсон — 28 (бол., Далин, Козенс), 17:29 — 1:2. Томпсон — 29 (Так, Любушкин), 25:50 — 1:3. Овечкин — 27 (Кузнецов), 36:46 — 2:3. Дауд — 10 (Милано, Дженсен), 40:55 — 3:3. Овечкин — 28 (Шири), 47:10 — 4:3. Джост — 3 (Миттельштадт, Пауэр), 51:42 — 4:4. Томпсон — 30 (Так), 63:00 — 4:5.

Вратари: Кемпер — Луукконен.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 32 (8+11+11+2) — 29 (11+6+10+2).

Наши: Кузнецов (21.49/4/+3), Овечкин (20.33/7/+2), Орлов (21.57/1/-1) — Любушкин (14.56/0/+1).

4 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Александр Овечкин на старте 2023 года просто неудержим назло всем хейтерам и комментатору Александру Шмурнову, нелепо пытающемуся принизить заслуги великого снайпера своими комментариями в прессе. Стоило капитану «Вашингтона» разразиться хет-триком в ворота «Монреаля», как сегодня в матче с «Баффало» он решил продолжить свою голевую серию до трех матчей подряд и на этот раз порадовал всех своих персональных фанатов дублем.

Капитан «Вашингтона» разбудил в себе зверя в самый нужный момент, когда его команда горела 1:3 в концовке второго периода после дубля Тэйджа Томпсона и при неплохой активности в чужой зоне безуспешно стучалась в ворота «Сэйбрз», испытывая проблемы с завершением. На 36-й минуте у «Кэпиталз» прошла вполне обыденная комбинация: выигранное справа от рамки вбрасывание и мгновенный бросок 8-го номера, которому в такие моменты не нужно много времени. К такому развитию событий гости оказались не готовы. До этого матча голкипер «Баффало» Укко-Пекка Луукконен еще не пропускал от Великой Восьмерки. Но, как известно, все бывает в первый раз, и сегодня ему пришлось пополнить клуб жертв Овечкина, став 167-м членом в его списке. Больше вратарских чучел висит лишь на стенах у Яромира Ягра (178) и Патрика Марло (177).

Шайба от российской связочки добавила хозяевам позитива перед уходом на перерыв и уже в самом начале третьей двадцатиминутке «Столичные» сравняли счет усилиями Ника Дауда, классно сыгравшего на добивании после броска Сонни Милано, а на 47-й минуте парни Лавиолетта впервые повели в матче после очередного точного броска Овечкина.

И если первой шайбы великого снайпера не состоялось бы без четко выигранного вбрасывания Кузнецова, то второй точно не случилось бы без моторчика по имени Коннор Шири. После того, как русский центр на этот раз проиграл точку в зоне атаки, канадский вингер сразу же полетел за ворота Луукконена, нагло обокрал Расмуса Далина и выкатил роскошный пас «на усы», куда накатил позабытый обороной гостей Ови.

Однако случиться полноценному камбэку «Вашингтона» сегодня было не суждено. Через несколько минут «Клинкам» удалось затерзать третью пятерку «Кэпс» в позиционной атаке и ответить голом с пятака от Тайсона Джоста, который отправил команды в овертайм, где «Сэйбрз» все-таки смогли урвать лишнее очко у соперника. Как оказалось, грубая ошибка Ларса Эллера обрезавшегося за собственными воротами решила не только результат встречи, но и исход очной снайперской дуэли Овечкина и Томпсона. Лучший бомбардир «Баффало» после паса от Алекса Така не стал разбрасываться подарком от датчанина и все-таки оформил свой третий хет-трик в сезоне, затмив этой ночью неувядающую восьмерку. До сегодняшнего матча двухметровый американец был лишь восьмым в гонке за «Морис Ришар», но теперь он с 30 голами уже на две шайбы опережает Русскую Машину.

Как бы то ни было, забив восьмой гол в последних пяти играх, Овечкина сделал все, чтобы помочь «Вашингтону» начать календарный год с двух побед подряд, а поражение «Столичных» не повод забывать про счетчик Александра. До Гретцки всего — 86. Есть еще те, кто не верит, что некогда вечный рекорд в конце концов падет?

«Я думаю, что мы прошли точку, когда надо спрашивать «сделает ли он это». Год назад мы сказали, что вопрос в том, когда он это сделает. Так что это здорово для хоккея. Это хорошо, и я думаю, что это не могло случиться с человеком лучше. Он великолепен в нашем виде спорта», — лишь признал очевидное в интервью официальному сайту НХЛ канадец.