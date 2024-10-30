До рекорда Гретцки осталось 37 голов.

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3), а Александр Овечкин забросил первые две шайбы команды в игре. Это 856-й и 857-й голы в НХЛ — до рекорда Уэйна Гретцки осталось 37 точных бросков. Как отреагировала американская пресса на дубль Овечкина?

The Hockey News : Овечкин был голоден

«В плей-офф прошлого сезона Александр Овечкин впервые в карьере остался без очков. Он был голоден, отправляясь на первую встречу «Вашингтона» с «Рейнджерс» в этом розыгрыше, — и он сразу же приступил к работе. Овечкин — сила, с которой приходится считаться: в этот день Александр много двигался, выигрывал единоборства и хорошо взаимодействовал с партнерами. Его первый гол был сделан после того, как он владел шайбой в зоне атаки, а затем прорвался вперед, где резким броском пробил Игоря Шестеркина.

Менее чем через три минуты, после того как «Рейнджерс» сравнял счет (1:1), Овечкин снова отличился — на этот раз после красивой передачи Алексея Протаса. Капитан «Кэпиталз» теперь оформил 857 голов за карьеру, что на 37 голов меньше, чем у Уэйна Гретцки — рекордсмена по голам в НХЛ. Алекс также обогнал Яромира Ягра по количеству шайб, заброшенных в равных составах (540)».

The Washington Post: состав «Вашингтона» соответствовал «Нью-Йорку»

«В этом году «Кэпиталз» не особенно похожи на ту команду, которую «Рейнджерс» выбили в плей-офф прошлого сезона. Это проявилось в их первой встрече с того времени. Обновленный состав «Вашингтона» более чем соответствовал сильному набору игроков «Нью-Йорка». «Кэпс» нанесли 46 бросков, а благодаря двум голам капитана Александра Овечкина одержали победу над соперником из Столичного дивизиона со счетом 5:3.

Овечкин забил свой первый гол в игре после передачи от Дилана Строма. Уилл Кайл сравнял счет всего 58 секунд спустя, после того как потеря защитника «Кэпиталз» Расмуса Сэндина привела к выходу два на одного. Но Овечкина это не смутило. Капитан забил свой второй гол менее чем за две минуты, завершив пас через вратарскую площадку от форварда Алексея Протаса. 856-й и 857-й шайбы в карьере Овечкина оставили его в 38 результативных бросках от побития рекорда Уэйна Гретцки в 894».

ESPN : болельщики «Вашингтона» ушли довольными

«Алекс Овечкин забил 856-й и 857-й голы с разницей менее чем в две минуты, а «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» со счетом 5:3. Овечкину осталось 38 шайб до того, чтобы обойти Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Александр забил дважды в первые пять минут игры. Яростное начало также включало драку Мэтта Ремпе с Диланом Макилротом — все это зажгло переполненную домашнюю арену «Кэпиталз». Болельщики «Вашингтона» отправились домой довольными.

Овечкин не сбавляет обороты в свои 39 лет и сейчас находится на пути к тому, чтобы сравняться с Гретцки уже к концу сезона. Ключевым моментом игры стал второй гол Александра. Шестеркин не имел никаких шансов отразить второй результативный бросок капитана в первом периоде, важную роль сыграла передача Протаса. Благодаря этой шайбе «Кэпс» вышли вперед сразу после того, как «Рейнджерс» сравняли».

Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports

Monumental Sports Network : Овечкину не потребовалось много времени

«Алексу Овечкину не потребовалось много времени, чтобы проявить себя в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего через 3:23 после начала первого периода он забил третий гол в сезоне — в нем поучаствовали все его партнеры по атаке. Протас начал комбинацию впечатляющей победой в единоборстве и отдал шайбу Дилану Строму, который нашел Овечкина на пятачке. 39-летний игрок пронзил вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина и зажег лампу за воротами. Второй гол Овечкина пришелся на время рывка два в один, где Протас отдал идеальный пас капитану.

Два гола Овечкина дали толчок для нападения «Кэпиталз», которое не набрало очков в предыдущей игре против «Тампы». «Вашингтон» забил пять голов за 46 бросков и обыграл «Рейнджерс» 5:3. Теперь столичная команда имеет шесть побед при двух поражениях и всего на два очка отстает от «Нью-Джерси» в борьбе за первое место в конференции, имея четыре игры в запасе. У капитана было еще несколько отличных моментов забить — он не реализовал несколько перспективных шансов. Этот дубль был крайне необходим Овечкину, который до этого отличился лишь дважды в первых семи играх: одна из шайб получилась случайной, а вторая была заброшена в пустые ворота. Оба гола Овечкина против «Нью-Йорка» должны укрепить уверенность капитана».

Что сказал сам Овечкин

«Да, вы видите, как мы играли эти две смены (в которых Овечкин забил. — Прим. «СЭ»). Мы хорошо управляли шайбой, находили слабые места соперника. Всегда интересно сыграть против одной из лучших команд лиги. За этим интересно наблюдать. Набрали важные два очка».