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«Овечкин — сила, с которой приходится считаться». Реакция медиа на дубль Александра Великого

Овечкин сделал дубль в матче с «Рейнджерс» и сократил отставание от Гретцки
Артемий Кутейников
Корреспондент
Александр Овечкин сделал дубль в матче «Вашингтон» — «Рейнджерс» (5:3) 30 октября 2024 года.
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports
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До рекорда Гретцки осталось 37 голов.

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3), а Александр Овечкин забросил первые две шайбы команды в игре. Это 856-й и 857-й голы в НХЛ — до рекорда Уэйна Гретцки осталось 37 точных бросков. Как отреагировала американская пресса на дубль Овечкина?

The Hockey News: Овечкин был голоден

«В плей-офф прошлого сезона Александр Овечкин впервые в карьере остался без очков. Он был голоден, отправляясь на первую встречу «Вашингтона» с «Рейнджерс» в этом розыгрыше, — и он сразу же приступил к работе. Овечкин — сила, с которой приходится считаться: в этот день Александр много двигался, выигрывал единоборства и хорошо взаимодействовал с партнерами. Его первый гол был сделан после того, как он владел шайбой в зоне атаки, а затем прорвался вперед, где резким броском пробил Игоря Шестеркина.

Менее чем через три минуты, после того как «Рейнджерс» сравнял счет (1:1), Овечкин снова отличился — на этот раз после красивой передачи Алексея Протаса. Капитан «Кэпиталз» теперь оформил 857 голов за карьеру, что на 37 голов меньше, чем у Уэйна Гретцки — рекордсмена по голам в НХЛ. Алекс также обогнал Яромира Ягра по количеству шайб, заброшенных в равных составах (540)».

The Washington Post: состав «Вашингтона» соответствовал «Нью-Йорку»

«В этом году «Кэпиталз» не особенно похожи на ту команду, которую «Рейнджерс» выбили в плей-офф прошлого сезона. Это проявилось в их первой встрече с того времени. Обновленный состав «Вашингтона» более чем соответствовал сильному набору игроков «Нью-Йорка». «Кэпс» нанесли 46 бросков, а благодаря двум голам капитана Александра Овечкина одержали победу над соперником из Столичного дивизиона со счетом 5:3.

Овечкин забил свой первый гол в игре после передачи от Дилана Строма. Уилл Кайл сравнял счет всего 58 секунд спустя, после того как потеря защитника «Кэпиталз» Расмуса Сэндина привела к выходу два на одного. Но Овечкина это не смутило. Капитан забил свой второй гол менее чем за две минуты, завершив пас через вратарскую площадку от форварда Алексея Протаса. 856-й и 857-й шайбы в карьере Овечкина оставили его в 38 результативных бросках от побития рекорда Уэйна Гретцки в 894».

Александр Овечкин против Джейкоба Трубы у&nbsp;ворот Игоря Шестеркина в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo; (5:3). Лучший матч Овечкина в сезоне: оформил дубль и стал еще ближе к Гретцки!

ESPN: болельщики «Вашингтона» ушли довольными

«Алекс Овечкин забил 856-й и 857-й голы с разницей менее чем в две минуты, а «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» со счетом 5:3. Овечкину осталось 38 шайб до того, чтобы обойти Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Александр забил дважды в первые пять минут игры. Яростное начало также включало драку Мэтта Ремпе с Диланом Макилротом — все это зажгло переполненную домашнюю арену «Кэпиталз». Болельщики «Вашингтона» отправились домой довольными.

Овечкин не сбавляет обороты в свои 39 лет и сейчас находится на пути к тому, чтобы сравняться с Гретцки уже к концу сезона. Ключевым моментом игры стал второй гол Александра. Шестеркин не имел никаких шансов отразить второй результативный бросок капитана в первом периоде, важную роль сыграла передача Протаса. Благодаря этой шайбе «Кэпс» вышли вперед сразу после того, как «Рейнджерс» сравняли».

Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports

Monumental Sports Network: Овечкину не потребовалось много времени

«Алексу Овечкину не потребовалось много времени, чтобы проявить себя в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего через 3:23 после начала первого периода он забил третий гол в сезоне — в нем поучаствовали все его партнеры по атаке. Протас начал комбинацию впечатляющей победой в единоборстве и отдал шайбу Дилану Строму, который нашел Овечкина на пятачке. 39-летний игрок пронзил вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина и зажег лампу за воротами. Второй гол Овечкина пришелся на время рывка два в один, где Протас отдал идеальный пас капитану.

Два гола Овечкина дали толчок для нападения «Кэпиталз», которое не набрало очков в предыдущей игре против «Тампы». «Вашингтон» забил пять голов за 46 бросков и обыграл «Рейнджерс» 5:3. Теперь столичная команда имеет шесть побед при двух поражениях и всего на два очка отстает от «Нью-Джерси» в борьбе за первое место в конференции, имея четыре игры в запасе. У капитана было еще несколько отличных моментов забить — он не реализовал несколько перспективных шансов. Этот дубль был крайне необходим Овечкину, который до этого отличился лишь дважды в первых семи играх: одна из шайб получилась случайной, а вторая была заброшена в пустые ворота. Оба гола Овечкина против «Нью-Йорка» должны укрепить уверенность капитана».

Александр Овечкин против Джейкоба Трубы в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo; (5:3) 30&nbsp;октября в&nbsp;Вашингтоне. «Остается открываться и бросать». Классический Овечкин вернулся: нарядился ниндзя и сделал первый дубль в сезоне

Что сказал сам Овечкин

«Да, вы видите, как мы играли эти две смены (в которых Овечкин забил. — Прим. «СЭ»). Мы хорошо управляли шайбой, находили слабые места соперника. Всегда интересно сыграть против одной из лучших команд лиги. За этим интересно наблюдать. Набрали важные два очка».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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