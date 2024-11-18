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Сегодня, 22:45

Овечкин готов побить рекорд Гретцки уже весной

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 28 голов
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Ему помогает то, что «Вашингтон» больше не аутсайдер.

В 39 лет любой спортсмен считается ветераном, от которого многого уже не ждут. Большинство к этому возрасту уже заканчивает, некоторые переходят на уровень ниже и выступают в свое удовольствие. Но когда речь заходит об Овечкине, эти закономерности не работают.

Александр Овечкин после хет-трика в&nbsp;матче &laquo;Вегас&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (2:5) 18&nbsp;ноября в&nbsp;Вегасе. «Это останется навсегда». Овечкин оформил хет-трик и победил в Вегасе

В том, что Александр догонит и перегонит Гретцки, уже никто не сомневается: даже если капитан «Вашингтона» вдруг сбавит ход в этом сезоне, есть следующий. Но сейчас Ови вышел на первое место в списке лучших снайперов регулярки — делит его с Сэмом Райнхартом из «Флориды» и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона», проведя на игру меньше. И это действительно круто: последний раз наша мегазвезда возглавляла подобную гонку почти три года назад — в январе 2022-го.

Времена, когда 8-й номер «Кэпиталз» брал «Морис Ришар Трофи», остались позади — в последний раз Овечкин забирал приз лучшему снайперу лиги четыре года назад. Но сейчас все выглядит так, что Александр вполне может побороться за почетный приз. Коннор Макдэвид и Нэйтан Маккиннон в начале сезона сосредоточились на результативных передачах, а Остон Мэттьюс, выигрывавший «Ришар» трижды за четыре последние регулярки, пропустил шесть матчей «Торонто».

Не менее интригующим выглядит и вопрос, когда именно Ови обгонит Гретцки. Если Александр сохранит нынешний темп, то падение рекорда состоится уже будущей весной. «Вашингтон» набрал потрясающий ход, его капитан нашел отличное взаимопонимание с Диланом Строумом и Алексеем Протасом, так что ничего невозможного нет. Но все-таки забить 29 голов за 65 встреч, остающихся до конца чемпионата, — очень сложная задача.

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин (слева) и&nbsp;защитник &laquo;Вегаса&raquo; Кэидан Корчак в&nbsp;матче НХЛ 18&nbsp;ноября в&nbsp;Вегасе. Две погони Овечкина: великая — за Гретцки, по хет-трикам — за Эспозито и Халлом

Думаю, для Овечкина куда важнее то, что «Вашингтон» — одна из лучших команд лиги здесь и сейчас. В порядке ведь не только первая тройка, «Кэпс» неплохо выглядят в обороне, уверенно действуют вратари Томпсон и Линдгрен. Попадание в плей-офф — не потолок для нынешних «Столичных». Возможно, именно осознание этого и позволило Ови выдать такой яркий старт. Ведь, когда «Вашингтон» выглядел безнадежным, и у его главной звезды опускались руки. А тут он носится по площадке, как в молодые годы.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки

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