Машина времени Овечкина. Александр стартовал в сезоне так, словно ему только 30

Статистические показатели Ови в первых 11 матчах в точности повторяют старт девятилетней давности.

В первых 11 матчах регулярного чемпионата-2024/25 Александр Овечкин, которому в сентябре исполнилось 39 лет, набрал 14 очков, забросив семь шайб и сделав семь голевых передач. Только в пяти из 19 предыдущих сезонов капитан «Вашингтона» стартовал результативнее. Рекорд — 19 баллов в 11 первых встречах — пришелся на чемпионат-2009/10, а хуже всего российский снайпер разгонялся в сезоне-2012/13. Любопытно, что девять лет назад еще 30-летний Овечкин выдал идентичный нынешнему старт — 14 (7+7) очков при показателе полезности «+8».

Суперветеран пока занимает второе место в рейтинге бомбардиров столичной команды, на три очка отставая от своего молодого партнера по звену Дилана Строума. В снайперской гонке Ови делит первое место с Коннором Макмайклом, родившимся в январе 2001 года — незадолго до дебюта Александра во взрослом хоккее.

Сразу четыре игрока, уже отпраздновавших 35-летие, набрали в нынешнем сезоне по 14 очков. Овечкин лидирует благодаря главному из дополнительных показателей — забитым голам. Анже Копитар и Сидни Кросби отличились по пять раз, на счету Евгения Малкина три шайбы. Также рубеж в 10 баллов преодолели 36-летние Клод Жиру и Брэд Маршан и 37-летний Матс Зуккарелло.

На данный момент Овечкин набирает 1,273 очка в среднем за игру. Даже незначительно снизив результативность, Александр может побить рекорд лиги для 39-летних хоккеистов. Со средним показателем выше единицы сезон завершали только четыре ветерана — Горди Хоу, Жан Рателль, Жан Беливо и Джонни Бьюсик, а лучший результат в XXI веке (0,975) принадлежит Адаму Оутсу, успевшему потренировать Овечкина в «Вашингтоне».