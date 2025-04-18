«Я еще не закончил». Овечкин: подарок от Кросби и Малкина, овация и гол в Питтсбурге, итог регулярки

Капитан «Вашингтона» закрыл регулярный чемпионат заброшенной шайбой в матче с «Питтсбургом».

Гол № 897

«Кэпиталз» перед стартом плей-офф уступили в гостях «Пингвинз» (2:5). Александр Овечкин отметился фирменным голом при розыгрыше большинства во втором периоде. Россиянин получил перевод Дилана Строума и очередным мощным броском от своего офиса в левом круге пробил Алекса Недельковича, сократил отставание в счете после рывка соперника с дублем Брайана Раста и шайбой Сидни Кросби. Капитан хозяев отметился классным пасом на Раста при реализации численного преимущества и записал на свой счет победный гол, а между этим шайбу Строума отменили из-за офсайда капитана гостей.

Овечкин дважды обновил свой счетчик после завершения погони за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, с 44 шайбами стал третьим снайпером регулярного чемпионата при пропуске 16 игр в конце 2024 года из-за самой серьезной травмы в карьере. 39-летний Александр набрал 73 (44+29) очка в 65 матчах при показателе «плюс 15». Всего за карьеру в лиге у лучшего снайпера в истории — 897 голов, 726 передач и 1623 очка при «плюс 60» в 1491 игре.

Кросби в своем 20-м сезоне прошел рекорд Гретцки по числу регулярных чемпионатов со средней результативностью больше балла за игру — 20 против 19. 37-летний Сидни набрал 91 (33+58) очко в 80 матчах при показателе «минус 20». Всего за карьеру в лиге у разностороннего плеймейкера — 625 голов, 1062 передачи и 1687 очков при «плюс 197» в 1352 играх.

Весной 2023-го «Вашингтон» и «Питтсбург» впервые вместе не попали в плей-офф после дебютного сезона Овечкина и Кросби. «Кэпиталз» за два года с тренером Спенсером Карбери прошли путь от списанного аутсайдера до лучшего клуба Восточной конференции, а капитан в успешной команде завершил погоню за казавшимся недосягаемым достижением Гретцки для снайперов.

«Пингвинз» неизменно входили в число участников Кубка Стэнли с первого года в лиге двух других легенд франшизы — Евгения Малкина и Криса Летанга. Прервав эту рекордную 16-летнюю серию, команда Майка Салливана остается вне кубковой восьмерки три сезона подряд. На этот раз Кросби с компанией заранее выпали из числа претендентов в зоне «уайлд кард» к большому разочарованию самих трехкратных чемпионов и их болельщиков.

Кросби и Малкин закрыли сезон очередным матчем против Овечкина, эта афиша долго была главной в лиге. Две звезды «Пингвинз» после игры преподнесли снайперу в подарок премиальные часы. В первой коммерческой паузе на арене в Питтсбурге показали посвящение капитану «Кэпиталз», болельщики устроили овацию и стали скандировать «Ови!» в честь принципиального соперника. Форвард в ответ поблагодарил зрителей и совершил мини-круг на льду.

Перед матчем Овечкин ответил на несколько вопросов о соперничестве и дружбе с Кросби и Малкиным. Сид и Джино за полторы недели после рекордного гола Ови тоже несколько раз публично выразили восхищение достижением снайпера на все времена.

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«Ови — машина, никогда не останавливается»

Малкин на день рекорда Овечкина записал видео с поздравлениями на русском языке. Евгений в своем обращении заметил, что Александр «прошел хоккей». В общении с журналистами после этого центрфорвард «Питтсбурга» оценил масштаб исторического достижения.

«Да, это значимый день для хоккея. Я рад, что играл с ним и против него. Он великий хоккеист. Я надеюсь, что он избежит травм и будет здоров, может быть, забьет 900 голов. У него потрясающая семья. Рад, что было такое празднование. Вероятно, в обеих странах, в России и США, смотрели ту игру. Это важно, мощно. Мы играем против него вроде как 20 лет, он каждый год [делает это]. Он — машина. Он никогда не останавливается. Плохое или хорошее время, Ови находит способ забивать. Если будете играть 20 лет и забивать по 40 голов в каждом [сезоне], все равно не побьете рекорд. Он удивительный. Я очень рад за него», — сказал Малкин.

Евгений не стал звонить Александру в день рекорда, предпочтя оставить личные поздравления на более спокойное время.

«Не звонил ему сразу после рекорда, послал сообщение до игры и очередные поздравления. Наверное, у него была тысяча сообщений. Это потрясающий день для российского хоккея. Я рад, что на церемонию вышли Уэйн Гретцки, его семья, жена. Великолепный день для хоккея, всех нас», — сказал магнитогорец.

Малкин также вернулся к публикации совместного фото с Овечкиным на историческом драфте-2004, когда «Вашингтон» и «Питтсбург» выбрали двух главных российских талантов поколения.

«Вероятно, в тот день мы не верили, ни он, ни я, что Ови побьет рекорд. Но он никогда не останавливается. Он очень любит хоккей. Этот парень — не обычный игрок. Может, он не тренируется [до изнеможения] каждый день, но у него есть здоровье, он просто любит хоккей. И мы все видим, что случается каждый год. Может, не все верили, что он побьет рекорд [сейчас], могли думать, что заберет его в следующем году. Но он забил 42 гола за 60 матчей — это мощно», — сказал Евгений.

Сам Малкин мощно начал регулярный чемпионат и в октябре прошел отметки в 500 голов, 800 передач и 1300 очков в НХЛ, но провел неровный сезон со спадами и повреждениями. 38-летний Евгений набрал 50 (16+34) очков при показателе «минус 24» в 68 матчах. Всего за карьеру в лиге у плеймейкера — 514 голов, 832 передачи и 1346 очков при «плюс 28» в 1213 играх.

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«Приятно, что у нас такие отношения»

Кросби ранее выразил восхищение тем, чего добился Овечкин в своей гонке за снайперским рекордом. Теперь капитан «Питтсбурга» обратил внимание на статус очередной игры противостояния, в котором было очень много ярких и значимых моментов.

«Для меня этот матч — возможность поздравить его. Знаете, я еще не видел его после того, как он установил рекорд. Так что в большей степени смотрю на эту встречу таким образом. В этой игре несколько другие ставки, чем обычно в такое время года. Не знаю, каким будет их состав, но мы хотим закончить сезон на хорошей ноте, считаю, это для нас важно. Вот так смотрю на это. Вы знаете, мы играли друг против друга очень долгое время. Надеюсь, хорошо сыграем и в этот раз», — сказал Сидни.

Канадец вспомнил о пути к дружбе с россиянином после высокого напряжения на льду в первые годы.

«Я думаю, дело в том, что просто узнал его лучше с разных сторон и с течением лет. Мы много раз встречались на льду, но еще и вне игры — на Матчах звезд, других событиях, всякое такое. Считаю, просто появлялась возможность узнать его лучше, это помогло, дружба развивалась с получением такого опыта. И это великолепно. Мы здесь долгое время. Мне приятно, что у нас такие отношения, а также все еще серьезная конкуренция на льду, это тоже хорошо», — сказал центрфорвард.

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«Эти два парня спасли лигу»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан имел возможность смотреть на противостояние Кросби и Малкина с Овечкиным из первого ряда на протяжении десяти лет. За это время «Пингвинз» взяли два подряд чемпионства, а потом «Кэпиталз» наконец-то прошли принципиального соперника в плей-офф и добрались до Кубка Стэнли.

«Эти двое — величайшие игроки всех времен. Нам очень повезло, что мы можем быть рядом и видеть это уже так много лет. Они играют в одном дивизионе, и это невероятно, потому что за противостоянием «Вашингтона» и «Питтсбурга», между Ови и Сидом очень весело просто смотреть вблизи», — сказал Салливан.

Ранее Овечкин подарил яркую цитату, что они с Кросби спасли НХЛ в непростой момент: лиге были нужны новые суперзвезды после сезонного локаута с началом эры потолка зарплат и изменения правил для большей привлекательности игры. С таким мнением частично или полностью соглашались многие — в том числе Гретцки, а теперь подтвердил форвард «Пингвингз» Раст.

«Эти два парня, с моей точки зрения, почти спасли лигу. 20 лет назад она была не в лучшем положении. И эти двое, два молодых самца, пришли в лигу и взяли ее штурмом. Два парня с сильным характером, которые только становились сильнее и показали себя лучшими в поколении, если не двумя лучшими всех времен. Увидеть сегодня на льду обоих после двух таких значимых для них достижений, как считаю, действительно круто. Хоккейный гик внутри меня был очень взволнован тем, что стал частью такого», — сказал американец.

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«Мы очень хорошие игроки»

Овечкин перед матчем в Питтсбурге ответил на повторяющиеся вопросы о противостоянии и дружбе с Кросби. Александр этой весной превзошел рекорд Гретцки для снайперов, Сидни — по числу сезонов со средней результативностью больше балла за игру. Есть повод для гордости после 20-летней карьеры в лиге.

«Да, это было словно вчера, но вы видите, что мы уже побили [рекорды] Великого. Считаю, это просто показывает вот что. Когда мы пришли в лигу, это была одна игра — другая система, стиль игры. Как вы говорите, прошло два десятилетия, мы вроде как трансформировались, чтобы оставаться на том же уровне. И это показывает — да, мы очень хорошие игроки. Ха-ха», — рассмеялся капитан «Вашингтона».

Овечкин рассказал об отношении к Кросби как игроку и человеку: «Думаю, наше противостояние было все эти годы. Первые пару лет между нами были битвы. Мы тогда не знали другу друга. Но потом у нас были Матчи звезд и возможность провести время вместе, мы начали уважать друг друга все больше и больше. На льду и за его пределами тоже, конечно же».

Александр об обмене поздравлениями заметил: «Да-да. Да, и я, и он, если что-то случается у него или меня, мы всегда общаемся и поздравляем друг друга».

Овечкин также дополнил тему отношений с Малкиным. Два лучших хоккеиста драфта-2004 прошли через вражду в конце 2000-х, яркие победы и большие провалы в одном звене сборной России. В февральской паузе звезды пересекались в Майами, а также часто видятся в Москве.

«Да, я с ним вырос вместе, мы играли в национальной команде России где-то с 16 или 17 лет. Так что мы хорошо знаем друг друга. Сейчас он живет [в межсезонье] в Москве, я вижу его почти каждую неделю. Да, у нас очень хорошие отношения», — сказал Александр.

Овечкин отреагировал на слова Кросби о возможности его поздравить в этой игре после всех битв в предыдущие годы: «Да, это демонстрирует большое уважение. Как сказал, если у него что-то случается и он бьет рекорд, я пишу ему сообщение: «Поздравляю, мужик. Ты заслужил, продолжай дальше». И то же самое у него».

Александр о возможности бить рекорды Гретцки параллельно с Сидни заметил: «Да, как сказал, это довольно круто. Прийти в лигу в одно время, побить такие рекорды — это нечто особенное».

Россиянин также оценил сложность выстраивания дружеских отношений вне льда при принципиальном противостоянии на нем: «Да, как сказал, первые пару лет у нас не было даже шанса поговорить, было немало битв и всего такого. Но с Матчами звезд у нас появилась возможность провести вместе время, сходить на обед, оказаться в одной раздевалке — и это немало. Дружба — это хорошо, главное, что мы уважаем друг друга».

Овечкин в конце этого разговора с североамериканской прессой получил вопрос, насколько важно ему будет снова сыграть против Кросби.

«Хм, я еще не завершаю карьеру, так что...» — улыбнулся Александр.

В этом сезоне у «Вашингтона» и его капитана есть еще одна большая цель. В первом раунде Кубка Стэнли «Кэпиталз» встретятся с «Монреалем». После чемпионства-2018 столичный клуб пока не выиграл ни одной серии плей-офф. Противостояние с «Канадиенс» по московскому времени стартует в ночь на вторник, 22 апреля.