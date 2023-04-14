«Тяжело играть за ничего». Овечкин закончил сезон

Сегодня, 12:45
«Кэпиталз» закрыли сезон домашним матчем с «Нью-Джерси» (4:5 ОТ). Столичная команда упустила перевес со счета 4:1 и уступила в овертайме.
Александр Овечкин вернулся на лед после пропуска трех матчей из-за повреждения верхней части тела. 37-летний форвард сыграл 20 минут, нанес 4 броска и отметился голевой передачей при показателе «минус 2».
«Уже пару дней назад чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы сыграть, так что мы приняли решение, что я буду в составе, — сказал Овечкин после матча. — Да, не хочешь пропускать любую игру, если честно, но порой ты чувствуешь, что будет полезнее, если ты все-таки пропустишь ее, и надеешься, что сможешь чувствовать себя лучше».
В декабре 2022-го Овечкин третьим в истории НХЛ вышел на отметку в 800 голов в регулярных чемпионатах и обошел Горди Хоу на втором месте списка снайперов всех времен. Гонка за рекордом Уэйна Гретцки продолжается, Ови с 822 шайбами до повторения достижения Великого нужно еще 72. «Вашингтон» в качельном сезоне запустил перезагрузку состава перед дедлайном и отстал от зоны плей-офф.
«Главное — быть здоровым, — сказал Овечкин после вопроса о личных и командных итогах сезона. — Знаете, теперь у нас достаточно времени подумать о себе лично, немного отдохнуть, заняться восстановлением, потому что многие ребята играли с травмами. Нужно восстановиться и быть лучше в следующем сезоне».
Летом от «Вашингтона» ждут обновления, но пока капитан больше переживает из-за окончания этого сезона. В ход пошла даже фраза с дословным переводом «играли за ничего».
«Отстойно играть, когда потерял шанс попасть в плей-офф. Нужно находить энергию, эмоции. Можете спросить любую команду, кто выбыл, сложно найти мотивацию для игры, — добавил Александр и еще раз ответил на вопрос о значимости последних матчей. — Знаете, в целом для нас это были как выставочные матчи, потому что вы не за что не играете. Как сказал, было тяжело найти эмоции, заставить себя быть на уровне, которого ждут».
О сложностях «Вашингтона» в гонке за плей-офф рассуждали около двух месяцев. Столичная команда потеряла даже теоретические шансы только в апреле, но «игра за ничего» словно длилась немного дольше.
«Сезон закончен, ничего теперь не поделать, — сказал Овечкин. — Я всегда говорю по ходу года, что каждое набранное очко очень важно, правильно? Ты должен набрать столько, сколько только можно в начале, чтобы потом не оказаться в такой ситуации, как была у нас два месяца назад. Нам нужно было гнаться за другими командами. Если мы набирали пару очков, они тоже набирали свои, а если мы проигрывали, они побеждали. У нас постоянно были взлеты и падения, было непросто достать конкурентов. Мы были в 3-4 очках от «уайлд кард», но все изменилось. Но снова: теперь ничего не поделать».
Отдельно — вопрос о роли капитана в поиске мотивации для команды. Североамериканские журналисты ухватились за посыл про «игру за ничего».
«Мы старались получать удовольствие, играть друг за друга, — сказал Александр. — В такой ситуации оставалось только постараться наслаждаться игрой настолько, насколько возможно. И готовиться к следующему сезону».
Овечкин закончил этот противоречивый регулярный чемпионат лучшим снайпером и бомбардиром «Вашингтона» — 75 очков, 42 гола и 33 передачи в 73 матчах. Он вошел в топ-10 снайперов сезона, но не добрался до рекорда — 10 лет с 50+ голами. Больше 50 шайб забросили пять игроков, двое вышли за 60, а Коннор Макдэвид с космическими 153 очками остановился в шаге от личного рекорда Ови — 65 голов в регулярке-2007/08.
В этом году Александр прошел через повреждения и личную трагедию. В столичном клубе сделали многое для поддержки капитана, отложенная перестройка постаревшего состава чемпионов-2018 теперь выглядит запоздалой.
«Кэпиталз» не попали в плей-офф впервые за 8 лет — с 2014 года. Овечкин за 18 сезонов в НХЛ пропустит розыгрыш Кубка Стэнли в четвертый раз.
Впервые с регулярного чемпионата-2005/06 и дебюта в лиге Ови и Сидни Кросби вне кубковой восьмерки Восточной конференции вместе остались «Вашингтон» и «Питтсбург». Когда «Пингвинз» в последний раз не участвовали в Кубке Стэнли, Евгений Малкин еще выступал в «Металлурге». Чемпионы-2009, 2016 и 2017 прервали самую длинную из активных серий по выходам в плей-офф топовых североамериканских лиг. Похоже, эта эпоха действительно уходит.