«Если ты считаешь, что Овечкин сделал в этом моменте что-то не так, то ты гребаный идиот!»

Североамериканские болельщики осудили канадца, наехавшего на русскую звезду.

Не все одинаково вдохновенно относятся к снайперской погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. В матче с «Филадельфией» капитан «Вашингтона» отметился дублем, причем отгрузил обе шайбы в пустые ворота. Чем не на шутку разозлил нападающего «Флайерз» Трэвиса Конекны. Неизвестно, что конкретно взбесило 25-летнего канадца. После второго гола разгоряченный Конекны адресовал Александру вопрос, претендующий на статус риторического: «Что это было?» Затем началась потасовка. До драки не дошло — игроки лишь обменялись тычками и словесными комплиментами.

Обсуждение конфликта Овечкина и Конекны продолжилось после матча. Александр на вопрос, что разозлило Трэвиса, ответил корректно. «Наверное, он разозлился из-за моей последней шайбы в пустые ворота. У игроков «Филадельфии» есть характер, они, конечно, расстроились. Но это игра», — философствовал лидер «Кэпиталз».

Сам Конекны, кажется, общаясь с журналистами, осознал, что поступил не по-джентльменски. Вопрос о конфликте с Овечкиным Трэвису явно не понравился, но что поделать — раз сам начал заварушку, то полагается все объяснить.

— Это могло выглядеть не так плохо, мне просто не понравилось... Я думал, что он сделает финт и переложит на неудобную руку, но, возможно, это было не так плохо, как я думал, — сказал Конекны.

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла известен пламенными речами и любовью к журналистам. Однако перепалку Овечкина и Конекны специалист проигнорировал, сделав вид, что ничего не произошло.

— Я даже не видел этого. Кого это волнует? Матч ведь уже закончился, — приводит журналист Сэмми Силбер слова Тортореллы.

Вернемся к эпизоду со вторым голом Овечкина. Атака началась именно с потери Конекны. «Кэпиталз» перехватили шайбу, Евгений Кузнецов вывел ее из зоны через борт на свободного Александра. Поразить пустые ворота оставалось делом техники.

— У Овечкина вовсе не было плохих намерений. Судя по всему, он искал, кому отдать пас — этим и объясняется задержка решения. Он поднял голову, прежде чем забить гол. И, когда рядом не оказалось никого из партнеров, а он был на всем пути к цели, он завел шайбу в ворота. Овечкин даже не праздновал гол, — пишет издание Washington Hockey Now.

— Овечкин не праздновал гол. Он не придавал этому никакого метафорического вкуса. Он просто сделал свое дело и поехал на скамейку запасных, став на один гол ближе к рекорду Уэйна Гретцки в НХЛ. На пути Овечкина встретился конфликтный Трэвис Конекны, который ударил капитана «Кэпиталз», а затем — если я правильно читаю по губам — сказал ему: «Что это было?» — оценил момент портал Russian machine never breaks.

Ярче и содержательнее на ситуацию отреагировали болельщики в социальных сетях. Фанаты вступились за Овечкина и не упустили шанса пожурить Конекны.

«Конекны в этой ситуации выглядит по-дурацки. Если ты считаешь, что в этом моменте Овечкин сделал что-то не так, то ты гребаный идиот».

«Когда Конекны сможет забить 50 голов за сезон и 800 за свою карьеру, тогда, возможно, Ови воспримет его всерьез!»

«Странное поведение. Разве Ови не должен пытаться забивать голы, когда другая команда все еще играет?»

«Конекны злится, потому что хотел, чтобы Ови... промазал?»

«Конекны такая стерва. Плакал, потому что Овечкин забил в пустые ворота».

«Ови — легенда, а кто такой Конекны?»

«Если вам не нравится, что Ови забивает, не дайте ему забивать и перестаньте ныть!»

Ближайшая игра «Филадельфии» и «Вашингтона» намечена на 12 января и пройдет на домашней арене «Флайерз». С любопытством жду, получит ли конфликт Овечкина и Конекны продолжение. Необязательно в негативной форме. Возможно, на разминке Трэвис подъедет к Александру и извинится за резкий наезд. Впрочем, возмущения канадца сейчас волнуют Овечкина меньше всего. Нападающий приблизился по голам к Горди Хоу. Чтобы догнать канадскую легенду, Александру осталось шесть раз поразить ворота соперников. А сколько, напомните, шайб за карьеру забросил Конекны?