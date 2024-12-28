«Такого не заменить». Овечкин возвращается к гонке за Гретцки

Капитан «Вашингтона» может сыграть до новогодней ночи.

«Мы обвели этот день»

Александр Овечкин завершает восстановление после перелома малоберцовой кости левой ноги. Травма оставила 39-летнего форварда вне игры после выездного матча с «Ютой» в ночь на 19 ноября и оборвала невероятный по продуктивности отрезок. После хет-трика в Лас-Вегасе и дубля на следующий день в Солт-Лейк-Сити россиянин возглавил список снайперов регулярного чемпионата — 15 голов и 25 очков в 18 играх.

Овечкин пропустил 16 матчей. На такое число игр подряд и даже в сумме за любой сезон форвард ранее не выпадал. Всем известно, что Русская Машина (почти) никогда не ломается. В общей сложности за 19 лет в НХЛ россиянин отсутствовал в 59 матчах «Кэпиталз» в регулярке, по причине повреждений — в 35 из них, максимум за раз — шесть игр. Теперь изначально предполагалось, что реабилитация после перелома займет от четырех до шести недель. Александр был настроен вернуться раньше, но торопиться вряд ли стоило.

Овечкин постепенно проходил все этапы восстановления. Форвард провел время за работой вне льда, 2 декабря через две недели после перелома начал кататься и затем бросать, 14 декабря присоединился к команде в бесконтактном свитере и за неделю получил допуск к занятиям без ограничений. Главный тренер «Кэпс» Спенсер Карбери даже поддержал разговоры о возможном возвращении капитана до рождественской паузы, но его не случилось.

Овечкин после тренировочной нагрузки провел выходные с семьей, в соцсетях появились кадры его просмотра «Гарри Поттера» вместе с сыновьями. Форвард вышел на первое полноценное занятие в знакомом звене с Алексеем Протасом и Диланом Строумом за сутки до выездного матча с «Торонто». Остается интрига, когда же сыграет Александр.

«Посмотрим. Все движется в нужном направлении. Еще один шаг для О. Я не могу сказать, что он будет в составе завтра. Нам нужно подождать и посмотреть, как он отреагирует на сегодняшнее занятие, завтра все узнаем. Мы обвели этот день перед перерывом. Как только узнали [после матча с «Каролиной» в прошлую пятницу], что он не сыграет с «Лос-Анджелесом» и «Бостоном» [в воскресенье и понедельник], то выбрали эту тренировку для полного контакта, упражнений с девятью и десятью игроками. И мы знали, что участие в таком занятии станет для него серьезной проверкой на пути возвращения», — сказал Карбери.

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«Присутствие Ови помогает забивать всем»

«Вашингтон» сразу после травмы Овечкина проиграл дважды подряд на своем льду — «Колорадо» и «Нью-Джерси». «Кэпиталз» начали новую удачную серию с поездки во Флориду к «Пантерз» и «Тампе», куда хоккеисты отправились со своими отцами в компании с капитаном. Команда Карбери собрала восемь побед в девяти матчах при одном поражении в овертайме от «Сан-Хосе». Этот рывок оборвали две игры за два дня на льду «Далласа» и «Чикаго», Александр через четыре недели после перелома на этом выезде работал рядом с партнерами. Окончание хорошего отрезка сделало снова актуальным вопрос о значимости снайпера.

«Думаю, нам его немного не хватает, особенно в последнее время, с точки зрения результативности. Мы немного засохли. В начале года я обнаружил, что когда он был [в игре], особенно — когда забивал, это становилось своего рода посланием. Когда он забивает, то ребята чувствуют себя хорошо. И также я думаю, что есть еще такая часть: если он там [в игре] и есть шанс послать шайбу в сетку или получить голевой момент, можете назвать меня сумасшедшим, но я чувствовал вроде как, что это помогает другим нашим парням, когда они выходили на бросок или оказывались в голевой ситуации. Они знали, что О найдет способ забить одну сегодня или собирается много забросить этому вратарю, он сделает его уязвимее для нас. Так что голевая угроза [с ним], как думаю, от нашей команды выше», — сказал Карбери неделю назад.

«Вашингтон» с Овечкиным после старта сезона закрепился в зоне плей-офф и вышел на первое место в Столичном дивизионе и Восточной конференции в конце западного мини-турне с той самой игрой с «Ютой». «Кэпиталз» без капитана перестроились и сохранили позиции в числе лидеров, при меньшем числе матчей имеют лучший процент побед в сравнении с «Нью-Джерси». У столичной команды — 23 победы и 11 поражений в этом регулярном чемпионате, 10 побед и 6 поражений — без снайпера. При этом «Кэпс» за 18 матчей с Овечкиным забивали в среднем 4,33 гола и лидировали в лиге с 59 шайбами в формате «пять на пять», за 16 игр без капитана с 2,94 голами откатились в конец второго десятка и идут последними в лиге с 25 шайбами при «пять на пять».

«Я несколько раз говорил об этом в разные моменты его отсутствия в составе, что по результативности или ее спаду это заметно. Вы можете указать на то, что мы просто откатываемся к среднему уровню после горячего старта. Но я также думаю, есть небольшая доля того, что когда он на льду, на нашей скамейке и выходит на смены, всегда есть вероятность, что он забросит шайбу в ворота», — сказал Карбери.

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«Невероятно, насколько масштабно происходящее»

«Вашингтон» отправляется на выезд и сыграет два матча за два дня с «Торонто» и «Детройтом» (в ночи на 29 и 30 декабря). До наступления Нового года «Кэпиталз» примут «Бостон» (вечером 31 декабря по московскому времени). 2025 год столичная команда откроет домашними играми с «Миннесотой» и «Рейнджерс» (в ночь на 3 января и вечером 4 января).

Вероятно, Овечкин вернется на лед в ближайшем матче. Его великая погоня вот-вот продолжится с отметки в 26 голов до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки. У Александра — 868 шайб в 1444 играх НХЛ, у Великого — 894 в 1487.

«Невероятно, насколько масштабно происходящее с нами. И потом вы просто видите, как он катится и веселится, словно ребенок на перемене. Это веселое чувство. Мне весело. Уверен, у молодых парней, которые не так давно в НХЛ, голова идет кругом, когда он в раздевалке, что просто потрясающе. Здорово, что он рядом. Он гонится за великим достижением, и рядом с ним его самые преданные болельщики. Его невозможно заменить. Вы не можете заменить такую личность, его присутствие, все такое. Его игровые способности, результативность — нет никого такого же. Я играл со многими парнями. Нет ни одного, похожего на него», — сказал один из ветеранов «Вашингтона», защитник Джон Карлсон.

«Очевидно, он снова играл в свой лучший хоккей перед травмой. С тех пор он усердно работал каждый день, чтобы вернуться как можно скорее. Как только мы его вернем, это будет хороший день для «Кэпс». Всегда приятно, когда есть такая огневая мощь в составе, это просто приносит массу всего. Он наш капитан. Мы хотели попытаться подтянуть некоторые слабые вещи, пока он отсутствовал. Но всегда лучше с ним в составе», — сказал еще один лидер «Кэпиталз» и обладатель Кубка Стэнли-2018, форвард Том Уилсон.

«Кажется, в таких больших матчах в течение года не так важно, это первая игра в году, 42-я или 35-я завтра. Что бы ни было, у него всегда видно это умение забивать. В большой игре он забьет», — сказал Карлсон.