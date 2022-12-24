Овечкин — второй в истории. Впереди — только Гретцки

Капитан «Вашингтона» вышел на второе место по голам за карьеру в НХЛ.

В матче против «Виннипега» Александр Овечкин забросил очередные две шайбы и вышел на второе место в историческом списке снайперов НХЛ.

Российский нападающий довел результативный счет до 802 голов и превзошел великого канадского форварда Горди Хоу.

От рекордсмена всех времен Уэйна Гретцки капитана «Вашингтона» теперь отделяет 92 точных броска. Притом что канадец провел на 117 матчей больше.

Овечкин в 137-й раз в истории открыл счет в матче НХЛ, обновив собственный рекорд лиги. Чеха Яромира Ягра Александр опережает на два первых гола, американца Бретта Халла — на шесть.

К другому рекорду всех времен — по голам в пустые ворота — Овечкин подбирается все ближе.

Александр Великий в 54-й раз в карьере (и в шестой в нынешнем сезоне!) отправил шайбу в оставленную голкипером «рамку». Только Уэйн Гретцки добивал выпускающих шестого полевого игрока соперников чаще — 56 раз.

По числу дублей Овечкин тоже занимает второе место после Гретцки. Но результат канадца кажется труднодостижимым.

За свою карьеру капитан «Вашингтона» забивал больше одного гола 163 раза, тогда как у канадской легенды 189 мультирезультативных игр.

В историческом рейтинге бомбардиров Ови, набравший очередные три балла, с 1451 (802+649) баллом занимает 18-е место.

От идущего 17-м вечного конкурента Сидни Кросби Овечкин теперь отстает на одно очко, от второго в истории европейца Теему Селянне — всего на шесть, от замыкающего топ-10 Фила Эспозито — на 139.