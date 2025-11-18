«Дети спрашивают, когда я закончу». Овечкин установил новый рекорд на арене «Вашингтона»

Капитан «Кэпиталз» снова принес победу своей команде.

Александр Овечкин забил в двух домашних матчах «Вашингтона» за три дня в регулярном чемпионате НХЛ — с «Нью-Джерси» (2:3 Б) и «Лос-Анджелесом» (2:1). Россиянин организовал возвращение команды Спенсера Карбери против лидера Восточной конференции и провел победную шайбу в ворота одного из фаворитов «Запада».

Фото Imagn Images, USA Today Sports

442 гола Ови на «Кэпитал Уан Арене»

«Вашингтон» просел по результатам после старта регулярного чемпионата и в середине ноября опустился на последнее место в Столичном дивизионе. В предыдущем сезоне «Кэпс» превосходили ожидания в плане реализации и стали первыми на «Востоке», в этом столкнулись с проблемами в использовании созданных моментов в равных составах и при построении большинства.

Овечкин в начале регулярки замедлился на пути к 900 голам в лиге и провел три остававшиеся шайбы за 13 матчей. После выхода на историческую отметку против «Сент-Луиса» в Вашингтоне россиянин отметился только одним голом в пустые ворота за четыре игры выездной серии. Зато на своем льду теперь забил дважды подряд и со второй попытки добился очень нужной победы.

«Вашингтон» против «Нью-Джерси» вернулся с 0:2 в третьем периоде. Овечкин сначала вывел на завершение Коннора Макмайкла, который снова переместился из центра на фланг и вернулся в звено капитана с Диланом Строумом. Потом Александр забил сам, после вбрасывания в чужой зоне успел упасть и подняться на пути к воротам, получил передачу после розыгрыша Макмайкла со Строумом, оставил соперника за спиной и в пол-оборота послал шайбу под щитками Джейка Аллена.

«Вашингтон» против «Лос-Анджелеса» повел 2:0 в начале второго периода. Овечкин разыграл шайбу с Макмайклом на входе в чужую зону и затем вышел на завершение после паса канадца из-за ворот. Самого опасного снайпера в истории неожиданно оставили без прикрытия перед Дарси Кемпером, он воспользовался моментом и переиграл бывшего одноклубника. Гол стал победным после того, как капитан «Кингз» Анже Копитар с передачи Кори Перри в большинстве сократил отставание гостей, а «Кэпс» удержали минимальный перевес со спасениями Чарли Линдгрена и самоотверженной игрой в обороне.

Овечкин забил 6 голов, сделал 9 передач и набрал 15 очков в 19 матчах сезона. Капитан — самый результативный хоккеист «Вашингтона» в семи последних играх, на этом отрезке набрал 8 (4+4) очков. Рядом с Ови и Строумом снова забивает и ассистирует Макмайкл.

«Если посмотреть на третий период предыдущего матча, мы начали чувствовать игру, хорошо держали шайбу. Очевидно, сегодня мы правильно действовали с первого периода. И можете видеть, что получается, когда мы контролируем шайбу и находим способ войти в зону, придерживаем шайбу и отыскиваем открытые зоны на площадке. Вот почему мы опасны. Нужно просто продолжать играть так же. Как считаю, мы выглядели солидно и надежно в этих периодах», — сказал Александр во втором перерыве о взаимодействии с Макмайклом.

Карбери после игры отдельно порадовался за вратаря Линдгрена, а о форме капитана и химии его тройки заметил: «Да, я рад, что его звено в плюсе и с голом. Их тройка попадала в сложные противостояния по ходу игры. И они провели важный гол для нашей команды, который в итоге стал победным».

Среди заметных личных достижений в этот вечер у «Вашингтона» — 1106-й матч Джона Карлсона и сотая победа Карбери в качестве главного тренера в НХЛ. 35-летний защитник обошел Никласа Бэкстрема на втором месте в истории столичного клуба и теперь уступает только Овечкину, с которым играет рядом с 2009 года. Тренер добрался до своей красивой отметки за два сезона и 19 матчей, за что в раздевалке поблагодарил всю команду после полученной на память шайбы от капитана.

Овечкин продолжает переписывать различные рекорды. Россиянин забил 442 гола на почти родной «Кэпитал Уан Арене» и по числу шайб на любой площадке лиги обошел достижение Горди Хоу (441 на льду «Детройт Олимпии»). Александр уникален много чем, в том числе небольшим перевесом голов в гостях над шайбами на своем льду.

У Великой Восьмерки за карьеру в НХЛ — 903 гола, 735 передач и 1638 очков в 1510 играх. Десятая строчка списка лучших бомбардиров все ближе, пока ее занимает Джо Сакик — 1641 (625+1016) очко в 1378 играх. Ближе становится и отметка в 1000 голов в лиге и плей-офф. У Ови — 980 (903+77) шайб в 1671 матче, у Уэйна Гретцки — 1016 (894+122) в 1694.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Хочу сыграть матч или два за «Динамо»

Овечкин входит в число самых популярных хоккеистов не только у медиа и болельщиков, но и самих игроков. Снайпер охотно обменивается джерси и делает фото на память с другими звездами НХЛ. После 900-го гола Александр успел отдельно пообщаться с Евгением Малкиным в Питтсбурге, в гостях у «Флориды» — в компании Сергея Бобровского с выбившим 1000 очков Бредом Маршаном. На матч с «Нью-Джерси» по приглашению семьи Овечкиных во время выезда в столицу заглянул баскетболист «Бруклина» и еще один владелец восьмого номера Егор Дёмин. В день игры с «Лос-Анджелесом» состоялась встреча двух капитанов — Ови и Копи, ее участниками также стали Карлсон и Том Уилсон.

38-летний Копитар в сентябре объявил о намерении завершить карьеру после 20-го сезона в НХЛ. Центрфорвард все эти годы выступает за «Кингз» и после шайбы в Вашингтоне довел свой счет до 443 голов, 845 передач и 1288 очков в 1470 матчах. Словенец получил от россиянина игровое джерси с автографом и свитер без номера, что назвал «рождественским подарком». На своей майке он оставил такую надпись: «Для Ови, ты — машина по забиванию голов. Твой друг Анже Копитар».

Североамериканские медиа отмечают: это чем-то похоже на некий прощальный тур. 40-летний Овечкин проводит последний год по своему контракту, но уходит от прямого ответа при обсуждении планов на будущее. Решение может прийти по ходу сезона или после его завершения. Вместе с тем вопросы не заканчиваются. В очередной раз Александр затронул тему на подкасте Monumental Sports Network с ведущим Джеффом Мареком и экс-тренером «Кэпиталз» Брюсом Будро. Речь зашла о желании снайпера в конце профессиональной карьеры сыграть в родном московском «Динамо».

«Да. Я вырос там. Я играл за «Динамо». Конечно, я хочу сыграть, может, один или два матча. Посмотрим. Никогда не знаешь, что произойдет, верно? Сейчас я здесь и наслаждаюсь этими днями. А потом — посмотрим», — сказал Овечкин.

Александр с улыбкой отреагировал на предложение Будро играть до возраста Яромира Ягра с вопросом о способности выходить на лед еще много лет: «Нет, нет. Мои дети хотят. Они постоянно спрашивают меня: «Пап, это твой последний год? Ты будешь играть в России за «Динамо»?» Давайте наслаждаться этим временем. [Старшему сыну] Сергею сейчас 7 лет, а мне — 40. Значит, он выйдет на драфт через 11 лет. Мне тогда будет 51. Нам стоит позвонить Теду [Леонсису, владельцу «Вашингтона»] прямо сейчас?»