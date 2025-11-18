«Дети спрашивают, когда я закончу». Овечкин установил новый рекорд на арене «Вашингтона»

Александр Овечкин забил в двух домашних матчах «Вашингтона» за три дня в регулярном чемпионате НХЛ — с «Нью-Джерси» (2:3 Б) и «Лос-Анджелесом» (2:1). Россиянин организовал возвращение команды Спенсера Карбери против лидера Восточной конференции и провел победную шайбу в ворота одного из фаворитов «Запада».
«Вашингтон» просел по результатам после старта регулярного чемпионата и в середине ноября опустился на последнее место в Столичном дивизионе. В предыдущем сезоне «Кэпс» превосходили ожидания в плане реализации и стали первыми на «Востоке», в этом столкнулись с проблемами в использовании созданных моментов в равных составах и при построении большинства.
Овечкин в начале регулярки замедлился на пути к 900 голам в лиге и провел три остававшиеся шайбы за 13 матчей. После выхода на историческую отметку против «Сент-Луиса» в Вашингтоне россиянин отметился только одним голом в пустые ворота за четыре игры выездной серии. Зато на своем льду теперь забил дважды подряд и со второй попытки добился очень нужной победы.
«Вашингтон» против «Нью-Джерси» вернулся с 0:2 в третьем периоде. Овечкин сначала вывел на завершение Коннора Макмайкла, который снова переместился из центра на фланг и вернулся в звено капитана с Диланом Строумом. Потом Александр забил сам, после вбрасывания в чужой зоне успел упасть и подняться на пути к воротам, получил передачу после розыгрыша Макмайкла со Строумом, оставил соперника за спиной и в пол-оборота послал шайбу под щитками Джейка Аллена.
«Вашингтон» против «Лос-Анджелеса» повел 2:0 в начале второго периода. Овечкин разыграл шайбу с Макмайклом на входе в чужую зону и затем вышел на завершение после паса канадца из-за ворот. Самого опасного снайпера в истории неожиданно оставили без прикрытия перед Дарси Кемпером, он воспользовался моментом и переиграл бывшего одноклубника. Гол стал победным после того, как капитан «Кингз» Анже Копитар с передачи Кори Перри в большинстве сократил отставание гостей, а «Кэпс» удержали минимальный перевес со спасениями Чарли Линдгрена и самоотверженной игрой в обороне.
Овечкин забил 6 голов, сделал 9 передач и набрал 15 очков в 19 матчах сезона. Капитан — самый результативный хоккеист «Вашингтона» в семи последних играх, на этом отрезке набрал 8 (4+4) очков. Рядом с Ови и Строумом снова забивает и ассистирует Макмайкл.
«Если посмотреть на третий период предыдущего матча, мы начали чувствовать игру, хорошо держали шайбу. Очевидно, сегодня мы правильно действовали с первого периода. И можете видеть, что получается, когда мы контролируем шайбу и находим способ войти в зону, придерживаем шайбу и отыскиваем открытые зоны на площадке. Вот почему мы опасны. Нужно просто продолжать играть так же. Как считаю, мы выглядели солидно и надежно в этих периодах», — сказал Александр во втором перерыве о взаимодействии с Макмайклом.
Карбери после игры отдельно порадовался за вратаря Линдгрена, а о форме капитана и химии его тройки заметил: «Да, я рад, что его звено в плюсе и с голом. Их тройка попадала в сложные противостояния по ходу игры. И они провели важный гол для нашей команды, который в итоге стал победным».
Среди заметных личных достижений в этот вечер у «Вашингтона» — 1106-й матч Джона Карлсона и сотая победа Карбери в качестве главного тренера в НХЛ. 35-летний защитник обошел Никласа Бэкстрема на втором месте в истории столичного клуба и теперь уступает только Овечкину, с которым играет рядом с 2009 года. Тренер добрался до своей красивой отметки за два сезона и 19 матчей, за что в раздевалке поблагодарил всю команду после полученной на память шайбы от капитана.
Овечкин продолжает переписывать различные рекорды. Россиянин забил 442 гола на почти родной «Кэпитал Уан Арене» и по числу шайб на любой площадке лиги обошел достижение Горди Хоу (441 на льду «Детройт Олимпии»). Александр уникален много чем, в том числе небольшим перевесом голов в гостях над шайбами на своем льду.
У Великой Восьмерки за карьеру в НХЛ — 903 гола, 735 передач и 1638 очков в 1510 играх. Десятая строчка списка лучших бомбардиров все ближе, пока ее занимает Джо Сакик — 1641 (625+1016) очко в 1378 играх. Ближе становится и отметка в 1000 голов в лиге и плей-офф. У Ови — 980 (903+77) шайб в 1671 матче, у Уэйна Гретцки — 1016 (894+122) в 1694.
Овечкин входит в число самых популярных хоккеистов не только у медиа и болельщиков, но и самих игроков. Снайпер охотно обменивается джерси и делает фото на память с другими звездами НХЛ. После 900-го гола Александр успел отдельно пообщаться с Евгением Малкиным в Питтсбурге, в гостях у «Флориды» — в компании Сергея Бобровского с выбившим 1000 очков Бредом Маршаном. На матч с «Нью-Джерси» по приглашению семьи Овечкиных во время выезда в столицу заглянул баскетболист «Бруклина» и еще один владелец восьмого номера Егор Дёмин. В день игры с «Лос-Анджелесом» состоялась встреча двух капитанов — Ови и Копи, ее участниками также стали Карлсон и Том Уилсон.
38-летний Копитар в сентябре объявил о намерении завершить карьеру после 20-го сезона в НХЛ. Центрфорвард все эти годы выступает за «Кингз» и после шайбы в Вашингтоне довел свой счет до 443 голов, 845 передач и 1288 очков в 1470 матчах. Словенец получил от россиянина игровое джерси с автографом и свитер без номера, что назвал «рождественским подарком». На своей майке он оставил такую надпись: «Для Ови, ты — машина по забиванию голов. Твой друг Анже Копитар».
Североамериканские медиа отмечают: это чем-то похоже на некий прощальный тур. 40-летний Овечкин проводит последний год по своему контракту, но уходит от прямого ответа при обсуждении планов на будущее. Решение может прийти по ходу сезона или после его завершения. Вместе с тем вопросы не заканчиваются. В очередной раз Александр затронул тему на подкасте Monumental Sports Network с ведущим Джеффом Мареком и экс-тренером «Кэпиталз» Брюсом Будро. Речь зашла о желании снайпера в конце профессиональной карьеры сыграть в родном московском «Динамо».
«Да. Я вырос там. Я играл за «Динамо». Конечно, я хочу сыграть, может, один или два матча. Посмотрим. Никогда не знаешь, что произойдет, верно? Сейчас я здесь и наслаждаюсь этими днями. А потом — посмотрим», — сказал Овечкин.
Александр с улыбкой отреагировал на предложение Будро играть до возраста Яромира Ягра с вопросом о способности выходить на лед еще много лет: «Нет, нет. Мои дети хотят. Они постоянно спрашивают меня: «Пап, это твой последний год? Ты будешь играть в России за «Динамо»?» Давайте наслаждаться этим временем. [Старшему сыну] Сергею сейчас 7 лет, а мне — 40. Значит, он выйдет на драфт через 11 лет. Мне тогда будет 51. Нам стоит позвонить Теду [Леонсису, владельцу «Вашингтона»] прямо сейчас?»
AbidoHasan
19.11.2025
Apei
Хорошо, что сезон не собирается в Динамо отрубить. Если 30+ выбьет и выйдет в ПО, то, думаю, ещё годик в Вашингтоне попылит
19.11.2025
mikha1
Овечкин точно закончит после этого сезона. Поэтому и обменивается джерси со всеми заметными играками соперников: Маршан, Копитар, наверняка с МакДи после следующего матча..
19.11.2025
андр
У нас вообще много юмористов с простоватым узнаваемым юмором и их поклонников. Смейтесь.
18.11.2025
sergejs m
Ублюдок !
18.11.2025
Каша из топора
Ещё в 10-ке по очкам нужно закрепиться. Джо будет повержен в ближайших играх, а вот до Марио ещё бросать и бросать. Да и Король Гретцки пока что не на лопатках.
18.11.2025
невропатолог176
"И с чего он решил, что его сын выйдет на драфт?" - очень глупый коммент в этой части. Сергею сейчас 7 лет, а мне — 40. Значит, он выйдет на драфт через 11 лет. Мне тогда будет 51. Нам стоит позвонить Теду [Леонсису, владельцу «Вашингтона»] прямо сейчас?» Ты не понял юмор?...печально.
18.11.2025
magmag
мерзопакостный же ты человечишко
18.11.2025
evg5194
уже...
18.11.2025
Sergey_Marcus
Никаких интриг здесь нет. В 2 часа ночи по московскому времени в среду 15 апреля 2026 года великий российский хоккеист Александр Овечкин выйдет на лед в своей последней игре в составе Вашингтон Кэпиталз на Нейшнвайд-Арене в Коламбусе, США против местных Коламбус Блю Джекетс. Итого за 21 год карьеры в Национальной Хоккейной Лиге Александр отыграет 1573 игры, в которых забьет 924 шайбы и отдаст 755 результативных передач.
18.11.2025
adamantane'
Восьмёрка Ови прекрасно дружит с девяткой (девять "Ршаров", девятьсот с плюсом шайб в регулярках), но ему плохо покоряются числа, начинающиеся с единицы((( . А так хочется тысячи шайб!
18.11.2025
Nord Ostovsky
Пора в динамо, футбольное))
18.11.2025
petrovich555
Овечкин не может бросить...где тогда заяц будет харчеваться)...
18.11.2025
ГлавПатриот
Хороший был бы плевок в сторону его бегающих идолопоклонников
18.11.2025
ГлавПатриот
Уже дети понимают и устали от этой клоунады рекордсменской.
18.11.2025
18.11.2025
ОстроV Zаячий
Для меня свои 302 503 человека из 1 430 муниципальных образований.
18.11.2025
Дмитрий
Саня красавчик, утром включил сетанту, шла игра Вашингтона, 2 минуты посмотрел и гол. Как он моменты реализовывает!!! Поэтому на него играют!! Великолепен Саня
18.11.2025
Морская свинка_1979
Ещё сезон 2026-27 вполне можно. Если есть желание тренироваться.
18.11.2025
TokTram_
Жиробас, не проецируй ))) С другой стороны, всё больше узнаём о твоих проблемах. Жирный, проблемы с потенцией, алкаш, любитель мужских задниц... Продолжай раскрываться, Майк, продолжай. Пусть это и достаточно мерзко. Но для гейропейца - норма.
18.11.2025
TokTram_
Ну, тебя-то все бросили. У тебя "своих" просто нет )
18.11.2025
Viktor Gribkov
то что у него не стал трахать тебя ( хотя ты очень просил) не означает что не стоит на жену
18.11.2025
Smash.
Да все понятно, решил повесить коньки, но договорится сыграть один матч за свое любимое Динамо.
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
«Хочу сыграть матч или два за «Динамо Раньше вроде о сезоне речь шла
18.11.2025
Smash.
Растолстел конечно Ови, может и в Динамо не возьмут. Но он всё всем доказал. А последний сезон нужно провести достойно, потом гамбургеров наешься!
18.11.2025
ОстроV Zаячий
Мне тогда будет 51. Нам стоит позвонить Теду [Леонсису, владельцу «Вашингтона»] прямо сейчас? ______Да не только ему. Можно ещё Марку Уолшу (Глава Профсоюза), Кэшу Пателю (директор ФБР), Гэри Бэтмену. На фото слева направо : Кэш Патель, Джанет Джонс Гретцки, Уэйн Гретцки и Гэри Бэтмен на UBS Arena. Пристроим и старшего и младшего. Своих не бросаем.
18.11.2025
андр
Ждут не только дети, но и другая НХЛ, депутаты, сенаторы. Когда, куда? И с чего он решил, что его сын выйдет на драфт?
18.11.2025
_Металлург_
Украинскому гомосеку канадцы опять дали пять минут отдохнуть от чистки унитазов? Любят в Канаде потомков копателей. Даже прерыв говночистам дают. Не то, что в Польше.
18.11.2025
Alesso
Где зайчик с острова, почему ещё не обосрался тут??
18.11.2025
_Mike N_
18.11.2025