Овечкин продолжает погоню за Гретцки! Капитан «Вашингтона» забил в пустые ворота

Правда, его команда потеряла двух лидеров.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Маленстин — 1 (Дауд), 32:49 — 0:1. Протас — 2 (Шири, Дженсен), 46:44 — 0:2. Овечкин — 4 (п.в., Орлов), 57:15 — 0:3.

Вратари: Сарос (55:51 — 57:15, 57:52 — 58:40) — Кемпер.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 34 (11+10+13) — 35 (16+10+9).

Наши: Тренин (14.59/3/-1) — Кузнецов (16.58/4/0), Овечкин (21.43/5/+1), Орлов (26.38/4/+2).

30 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Нельзя сказать, что после поражения от «Далласа» в игре «Вашингтона» произошли глобальные изменения, но сегодня команда хотя бы смогла реабилитироваться в глазах болельщиков. Непростой выездной матч против «Нэшвилла» закончился для «столичных» сухой победой, а голкипер Дарси Кемпер оформил свой первый сухарь в составе «Кэпиталз».

Однако уже в первом периоде гости столкнулись с большим количеством трудностей, так как форвард Ти Джей Оши и защитник Джон Карлсон не смогли доиграть матч из-за травм. На двоих они провели на льду чуть больше шести минут и пока о характере их повреждений ничего не известно. В сложившейся ситуации на Дмитрия Орлова легла колоссальная нагрузка, и он стал лидером команды в матче по игровому времени — 26:38.

Российский защитник прекрасно справился со своими обязанностями и активно помогал команде в атаке. В его активе четыре броска по воротам Юусе Сароса и показатель полезности «+2». В последнее время в каждом матче «Вашингтона» героями становятся совершенно разные хоккеисты и сегодняшняя игра не стала исключением. Счет в середине встречи открыл нападающий Бек Малестин, для которого эта шайба стала первой в сезоне и второй в НХЛ.

После пропущенного гола «Нэшвилл» пытался включить повышенные обороты и действовать более агрессивно, но по-настоящему опасных атак было не очень много. Матч получился довольно вязким, с большим количеством борьбы и обе команды в таких условиях чувствуют себя комфортно. Хозяева сами виноваты, что не смогли размочить Кемпера, хотя для этого было как минимум пять попыток большинства.

А вот «Вашингтон» отнесся к своим моментам более бережно. В середине третьего периода здорово на пятаке сыграл белорусский форвард Алексей Протас, который получает все больше доверия от Питера Лавиолетта. Нападающий отличился во второй раз в сезоне и в последних трех играх на его счету 3 (2+1) очка. На данный момент белорус играет в третьем звене с Ларсом Эллером и Энтони Мантой.

При счете 0:2 хозяева пошли ва-банк и сняли вратаря уже за три с половиной минуты до сирены, но лишь помогли тем самым пополнить Александру Овечкину свою снайперскую копилку (784). Капитан «Вашингтона» с передачи Орлова поразил пустые ворота в 49-й раз за карьеру в НХЛ, и это второй результат в истории лиги. Даже здесь на первом месте располагается Уэйн Гретцки — 56 голов. Соперничество двух великих снайперов продолжается на всех уровнях.

Первой звездой встречи был ожидаемо признан Кемпер, который справился с 34 бросками по своим воротам. Особенным этот вечер также стал для Питера Лавиолетта. Американец одержал 722-ю победу в качестве главного тренера и теперь делит по этому показателю восьмое место с Аленом Виньо. Уже в следующем матче Лавиолетт может обойти своего коллегу, но сделать это будет крайне непросто. Его команда закроет выездную серию матчем против «Каролины», которая дома особенно опасна.