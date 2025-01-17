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Сегодня, 13:45

«Овечкина просто невозможно остановить». Реакция североамериканских СМИ на новый рекорд россиянина

Американские СМИ оценили новый рекорд Овечкина
Артем Белинин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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До Гретцки — 20 шайб.

«Вашингтон» с трудом обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ благодаря единственной шайбе, заброшенной Александром Овечкиным в овертайме. Гол стал не только победным, но и 874-м в карьере российского бомбардира — теперь до «вечного» рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 20 шайб.

Кроме того, Овечкин установил новую планку — вратарь «Оттавы» Мериляйнен стал 179-м голкипером, пропустившим от Александра в НХЛ. До этого рекорд принадлежал Яромиру Ягру, который огорчал 178 разных вратарей.

Александр Овечкин (в&nbsp;центре) принимает поздравления после гола. 20 голов до Гретцки! Овечкин украсил унылый матч с «Оттавой» шайбой в овертайме и приблизился к рекорду

Поздравление от клуба

Само собой, «Вашингтон» не мог пройти мимо и поздравил своего нападающего в социальных сетях красочной картинкой.

The Hockey News: «Овечкин творит историю»

«Алекса Овечкина просто невозможно остановить. Капитан «Вашингтона» вернулся к тому, что у него получается лучше всего, — забросил победную шайбу в овертайме и обеспечил команде победу со счетом 1:0 над «Оттавой», вписав свое имя в историю еще четче.

Лееви Мериляйнен присоединился к эксклюзивному — но не очень престижному — клубу вратарей, став 179-м из тех, кому Овечкин забивал за свою 20-летнюю карьеру».

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин и&nbsp;вратарь &laquo;Кэпиталз&raquo; Логан Томпсон. «За 20 лет не упустишь такой шанс». Овечкин забрал еще один рекорд НХЛ

Обложка от NHL

Лига продолжает сопровождать тексты об Овечкине интересными обложками — на этот раз его шайбу в овертайме редакторы отметили игрой слов Ovi time («время Ови»).

«Просто перечислить достижения Овечкина заняло бы 10 страниц. Мы просто продолжаем ставить галочки — голы разным вратарям, на разных аренах и против разных команд. То, что он делает, — невероятно», — цитирует НХЛ главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери.

Список пострадавших вратарей

Разумеется, в Сети сразу же собрали всех 179 человек, когда-либо пропускавших от Овечкина. Изучайте:

The Washington Post: «Овертайм — для Алекса Овечкина»

«Это был тот самый Алекс Овечкин. «Вашингтон» большую часть игры с «Оттавой» не показывал яркую атаку и с трудом перевел матч в овертайм.

Но на отметке 3:07 дополнительного времени капитан «Вашингтона» нанес точный кистевой бросок, и шайба влетела в сетку ворот. Она оказалась единственной за весь вечер. Передачу на гол отдал Расмус Сандин.

«Просто попытался завезти шайбу в зону и отдать пас Ови, — сказал Сандин. — Обычно это срабатывает».

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Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
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