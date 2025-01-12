«Вынослив и долговечен». Что говорят в Америке о 873-й шайбе Овечкина и победе «Вашингтона»

До Гретцки — 21 гол.

«Вашингтон» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1), а Александр Овечкин прервал безрезультативную серию из трех встреч. В середине второго периода россиянин помог Тому Уилсону отличиться в большинстве, а в самой концовке третьего поразил пустые ворота.

Благодаря этому капитан «Кэпиталз» достиг отметки 873 гола в карьере в НХЛ и до 21-й шайбы сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. Погоня за легендарным канадцем продолжается. А вот что пишет об этом пресса в Америке.

The Hockey News: «Это зрелище, на которое стоит посмотреть»

«39-летнему игроку не хватает всего 22 шайбы, чтобы обойти Уэйна Гретцки. Он вполне может совершить подвиг в текущем сезоне, хоть и не зацикливается на этом, так как его приоритет — успех команды.

Погоня Овечкина за Гретцки — это зрелище, на которое стоит посмотреть, как и на то, насколько Александр вынослив и долговечен. Он смог сохранить стабильность на протяжении всей своей карьеры и каждый раз находит способы забрасывать шайбу в ворота».

Yardbarker: «Ови на пути к тому, чтобы войти в историю в апреле»

«Не забив ни одного гола в предыдущих трех играх, Овечкин, возможно, беспокоился, что сбавит темп, который позволил бы ему побить рекорд Гретцки к концу этого сезона.

Теперь же, когда Александр, кажется, вернулся на прежний уровень (0,74 гола за игру), он на пути к тому, чтобы войти в историю в апреле. Если он немного не дотянет, то в следующем сезоне у него будет шанс, чтобы побить этот рекорд».

Russian Machine Never Breaks: «Вот почему Александр — великий»

«Пустые ворота. Овечкин забрасывает шайбу. Все знали — это произойдет. Что интересно, раздосадованная игрой своей команды «Бриджстоун Арена» болела за Александра до и после его гола. В ближайшие месяцы мы увидим подобное еще много раз. И это будет невероятное время. Вот почему Ови — великий».

The Washington Post: «Русская машина все еще не ломается»

«Вашингтон» выглядел несобранным в первом периоде, но по ходу матча нащупал свою игру. Ови забил свой 20-й гол в сезоне за 59 секунд до сирены. Капитан находится в 22 шайбах от того, чтобы побить рекорд Гретцки, и вряд ли у кого-то есть сомнения — он это сделает. Ну правда, вы понимаете, что этого парня не остановить?

История творится на наших глазах. Некогда казавшийся непоколебимым рекорд НХЛ может быть уничтожен уже совсем скоро. Да, возможно Овечкин уже и не так быстр и опасен, как раньше, но он все еще способен забросить нужное количество шайб. Погоня за Гретцки находится в самом разгаре. И русская машина все еще не ломается».