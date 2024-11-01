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«Погоня за Гретцки идет полным ходом, и фанатам это нравится». Пресса — о 858-й шайбе Овечкина в НХЛ

Американские СМИ оценили 858-ю шайбу Овечкина в НХЛ
Роман Кольцов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Рекорд канадца все ближе.

«Вашингтон» обыграл «Монреаль» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3), а Овечкин забросил 858-ю шайбу в лиге — до рекорда Уэйна Гретцки осталось 36 точных бросков. Всего же в 9 встречах Александр поразил ворота 5 раз. Как отреагировала американская пресса на очередной гол капитана «Кэпиталз»?

The Washington Post: «Подошел к цели совсем близко»

«Овечкин едва не ушел с площадки без гола, но все же воспользовался своим шансом. Примо стал 176-м вратарем, которого огорчил Алекс за всю свою карьеру в НХЛ. Теперь 39-летний форвард находится в 36 шайбах от рекорда, за погоней следит весь мир. Ови уже совсем близко подошел к цели».

The Hockey News: «Мигом перестроился, показав мастер-класс»

«К несчастью для «Канадиенс», «Вашингтон» показал всю свою мощь в третьем периоде и воспользовался ошибками соперника, в том числе потерей шайбы Двораком в средней зоне, которая внесла разлад в игру «Монреаля». Это привело к двум пропущенным голам за 36 секунд и отправило канадскую команду в нокдаун.

В довершение ко всему Александр Овечкин остался один у ворот и сумел сделать счет 6:3. Несмотря на не самую удачную обработку передачи, он успел мигом перестроиться, показав мастер-класс. После этого игра была практически окончена».

Александр Овечкин. Овечкин снова забил, до Гретцки — 36 голов! А его «Вашингтон» — одно из открытий старта сезона НХЛ

Monumental Sports Network: «Слишком стремительно приближается к недостижимой, казалось бы, цифре»

«Браво, Алекс! Этот парень начинает набирать обороты, забив три гола в последних двух играх. До рекорда Гретцки осталось всего лишь 36 шайб. И мы говорим всего лишь, потому что Ови слишком стремительно приближается к недостижимой, казалось бы, цифре.

Сейчас «Кэпиталз» получат день на отдых, а затем завершат свой домашний тур матчем против «Коламбуса». Овечкин постарается забить 26-й гол в своей карьере в играх против «Блю Джекетс».

Фото USA Today Sports

ClutchPoints: «Погоня за Гретцки идет полным ходом»

«Хоть Овечкин уже и не так опасен, как раньше, он все еще может забить много голов, чтобы достичь магического числа. В сезоне-2022/23 он отличился 42 раза, а в прошлом регулярном чемпионате, когда у него был спад, — 31. Погоня за Гретцки идет полным ходом, и фанатам это нравится».

Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз

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