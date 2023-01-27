Овечкин снова забил! «Вашингтон» обыграл самого принципиального соперника

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Овечкин — 32 (бол., Кузнецов, Орлов), 6:00 — 1:0. Хейнен — 5 (О`Коннор, Дюмулин), 22:37 — 1:1. Юханссон — 13 (Бэкстрем, Милано), 45:17 — 2:1. Раст — 11 (Гюнцель, Кросби), 52:52 — 2:2.

Победный буллит: Бэкстрем.

Вратари: Кемпер — Десмит.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 45 (22+12+7+4) — 37 (7+18+8+4).

Наши: Кузнецов (19.19/3/0), Овечкин (21.05/7/-1), Орлов (27.33/2/0) — Малкин (18.55/2/0).

27 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Матчи между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» редко бывают скучными и не зря считаются хоккейной классикой XXI века. Сегодняшняя битва этих двух команд не стала исключением, подарив болельщикам целый спектр эмоций. Интрига держалась до последних секунд, а определить победителя удалось только в серии послематчевых буллитов.

Несмотря на принципиальный уровень противостояния, игроки не забывают о человечности и уважении друг к другу. Александр Овечкин на раскатке тепло поприветствовал защитника «Пингвинз» Криса Летанга, который недавно перенес микроинсульт и потерял отца. Канадец проходит трудный этап жизни и, безусловно, ему было приятно получить такой жест от капитана «Вашингтона».

Однако в самой игре Александр не щадил никого. Уже на 12-й секунде он провел силовой прием на Джейке Генцеле, а через пять минут открыл счет в матче. Хозяева получили численный перевес и хладнокровно реализовали большинство. Для Овечкина этот гол стал 812-м в регулярных чемпионатах НХЛ, а отличиться форварду помогли Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

Порадовался русскому голу и бывший нападающий «Кэпиталз» Александр Семин, который присутствовал на трибунах. Болельщики встретили экс-игрока овациями и поблагодарили его за 469 матчей в составе клуба. Команда изо всех сил пыталась поддержать праздничное настроение на «Кэпитал-Уан Арене», но, несмотря на огромное бросковое преимущество в первом периоде (22-7), забить не получалось.

«Питтсбург» же потихоньку набирал обороты и сразу после перерыва сравнял счет. Самым результативным получился третий период, когда на гол Маркуса Юханссона точным броском ответил Брайан Раст. Не обошлось без ошибки Дарси Кемпера, который не очень уверенно проводит матчи против «Пингвинз». Голкипер «Вашингтона» откровенно проспал бросок Раста и помог команде соперника уехать из столицы США с набранным баллом.