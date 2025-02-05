Ови забросил 878-ю шайбу.

«Вашингтон» обыграл «Флориду» и прервал неприятную серию из двух поражений. 39-летний россиянин Александр Овечкин установил окончательный счет 6:3 точным броском по пустым воротам за 0,1 секунды до финальной сирены. Этот гол стал 878-м для Ови. Чтобы догнать Уэйна Гретцки, ему осталось 16 шайб.

Russian Machine Never Breaks: «После того как шайба попала в сетку, на «Кэпитал Уан Арене» началась пауза»

«Алекс Овечкин забросил в пустые ворота за десятую долю секунды до конца игры, опередив сирену точным броском из нейтральной зоны. Этот гол стал для него 878-м в карьере. Чтобы превзойти рекорд Гретцки, ему осталось забросить 17 шайб.

Овечкин использовал обманный маневр, когда обводил Эвана Родригеса из «Флориды», получая пространство для броска из центра. После того как шайба попала в сетку, на «Кэпитал Уан Арене» началась пауза — судьи смотрели повтор. Решающую роль сыграла верхняя камера, показавшая, что шайба пересекла линию ворот за мгновение до того, как прозвучала финальная сирена. Это уже 63-й гол Александра в пустые ворота в НХЛ».

The Hockey News: «Ови не мог уйти с площадки без гола»

«В целом это была уверенная игра для «Вашингтона», который провел три сильных периода и одержал победу. Александр Овечкин теперь всего в 17 голах от того, чтобы обойти Уэйна Гретцки и стать единолично лучшим снайпером в истории НХЛ. Ови, разумеется, не мог уйти с площадки без гола. Он отличился на последних секундах и продолжил погоню за рекордом. 39-летний форвард получил шайбу за две секунды до конца основного времени и отправил ее в пустые ворота. Шайба пересекла линию за 0,1 секунды до финальной сирены, установив окончательный счет 6:3».

The Athletic: «У Овечкина сейчас 15 % шансов завершить сезон-2024/25 в статусе лучшего снайпера НХЛ всех времен»

«Александр Овечкин почти наверняка побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Вопрос не в том, станет ли Овечкин лучшим снайпером в истории, а когда это произойдет. Если не будет серьезных травм, он побьет рекорд в этом сезоне или в начале следующего.

В матче против «Флориды» Ови отличился в последний раз — забросил шайбу номер 878. Он попал в пустые ворота на последних долях секунд матча, поставив точку в победе со счетом 6:3 над действующими обладателями Кубка Стэнли.

Мы следим за погоней Овечкина и пытаемся определить матч, в котором он, вероятнее всего, побьет рекорд. Чтобы превзойти достижение Гретцки (894 гола), Овечкину нужно отличиться в этом сезоне 42 раза. В наших расчетах учитываются ожидаемый темп его результативности (36,8 гола за 82 матча), партнеры по команде и соперники. С учетом этих факторов, у Овечкина сейчас 15 % шансов завершить сезон-2024/25 в статусе лучшего снайпера НХЛ всех времен. Наиболее вероятный исход — 37 голов за сезон, что доведет его карьерный показатель до 890 шайб».

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Что сказали партнеры

«Это в стиле Ови — за 0,1 секунды до конца, — сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после матча. — Я посмотрел на Радди (Тейлор Рэддиш, нападающий «Кэпиталз». — Прим. «СЭ»), и он сказал: «Все в порядке. Все в порядке». Зеленый свет (за воротами. — Прим. «СЭ») помогает понять, когда шайба пересекает линию ворот, после этого загорается свет. Мы подумали, что гол засчитан. Потом посмотрели повтор — шайба оказалась в воротах за 0,1 секунды до сирены. Нас это устроило».

«Происходит что-то особенное. То, как он хладнокровно сыграл: сделал вид, что будет бросать за три секунды до конца, а забил за десятую долю секунды до сирены... Наверное, это из-за того, что впереди Гретцки. Так что мы продолжаем погоню, и это невероятно — видеть такой гол в такие секунды», — сказал нападающий Том Уилсон.