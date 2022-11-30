Овечкин побил еще один вечный рекорд Гретцки. Их все меньше и меньше

Александр Великий забил наибольшее число голов в гостевых матчах.

Александр Овечкин оформил дубль в гостевом матче против «Ванкувера» и вышел на первое место в истории НХЛ по голам в выездных встречах. Российский снайпер, забросивший на чужих площадках 403 из 793 шайб, обогнал великого Уэйна Гретцки, на счету которого 402 гола в гостевых играх. Ови остается одним из двух выдающихся снайперов, предпочитавших гостевые голы домашним. На чужом льду он забросил 50,82% своих шайб, больше из легенд только у Стива Айзермана — 52,31%.

Вторая шайба в ворота «Ванкувера» стала для Овечкина 793-й в заокеанской карьере. Отставание капитана «Вашингтона» от занимающего второе место в истории великого Горди Хоу сократилось до восьми шайб шайб. От рекорда Уэйна Гретцки Александра Великого теперь отделяет 101 гол.

Другой рекорд лиги Овечкин пока что только повторил. В Ванкувере Александр в 135-й раз в карьере открыл счет в матче регулярного чемпионата. Столько же первых голов записал на свой счет чех Яромир Ягр, который, правда, провел на 435 матчей больше. В этой номинации, кстати, Гретцки занимает всего 35-е место с 85 открывающими счет шайбами.

В бомбардирском рейтинге Александр с 1433 (793+640) очками занимает 18-е место в истории. От идущего 17-м вечного конкурента Сидни Кросби Овечкин отстает на семь баллов, от второго в истории европейца Теему Селянне — на 24, от замыкающего топ-10 Фила Эспозито — на 157.