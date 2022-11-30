Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:45

Овечкин побил еще один вечный рекорд Гретцки. Их все меньше и меньше

Кирилл Бурдаков
Статистик
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Александр Великий забил наибольшее число голов в гостевых матчах.

Александр Овечкин оформил дубль в гостевом матче против «Ванкувера» и вышел на первое место в истории НХЛ по голам в выездных встречах. Российский снайпер, забросивший на чужих площадках 403 из 793 шайб, обогнал великого Уэйна Гретцки, на счету которого 402 гола в гостевых играх. Ови остается одним из двух выдающихся снайперов, предпочитавших гостевые голы домашним. На чужом льду он забросил 50,82% своих шайб, больше из легенд только у Стива Айзермана — 52,31%.

Лидеры НХЛ по голам в гостевых матчах.

Вторая шайба в ворота «Ванкувера» стала для Овечкина 793-й в заокеанской карьере. Отставание капитана «Вашингтона» от занимающего второе место в истории великого Горди Хоу сократилось до восьми шайб шайб. От рекорда Уэйна Гретцки Александра Великого теперь отделяет 101 гол.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.

Другой рекорд лиги Овечкин пока что только повторил. В Ванкувере Александр в 135-й раз в карьере открыл счет в матче регулярного чемпионата. Столько же первых голов записал на свой счет чех Яромир Ягр, который, правда, провел на 435 матчей больше. В этой номинации, кстати, Гретцки занимает всего 35-е место с 85 открывающими счет шайбами.

Хоккеисты, которые чаще всех открывали счет матчей НХЛ.

В бомбардирском рейтинге Александр с 1433 (793+640) очками занимает 18-е место в истории. От идущего 17-м вечного конкурента Сидни Кросби Овечкин отстает на семь баллов, от второго в истории европейца Теему Селянне — на 24, от замыкающего топ-10 Фила Эспозито — на 157.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
Читайте также
Английский журналист и писатель Джонатан Уилсон сравнил Стрельцова и Холанна
Английский журналист и писатель Джонатан Уилсон сравнил Стрельцова и Холанна
Из видеообращения главы ЕК пропали слова о потерях украинских военных
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
В Москве найдена мертвой актриса Наталия Стешенко
Что происходит с медициной в Приангарье
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
«Все были просто поражены. Как это вообще возможно?» Вратари НХЛ — об игре молодого Овечкина
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Терещенко — об Овечкине: «За три сезона он точно доберется до рекорда Гретцки»
Обладатель Кубка Стэнли-1996 Каменский назвал легендарными достижения Овечкина в НХЛ
Лавиолетт — об игре Овечкина: «Он определенно был лидером команды»
Овечкин — о победе над «Ванкувером»: «Кэнакс» играли прилично, но наши четыре звена прекрасно себя проявили»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Все были просто поражены. Как это вообще возможно?» Вратари НХЛ — об игре молодого Овечкина