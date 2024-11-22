Биография Алексея Протаса: жизнь и карьера белорусского одноклубника Овечкина

Путь нападающего из Белоруссии в НХЛ.

Протас Алексей Владимирович

Дата рождения: 9 января 2001 года

Место рождения: Витебск (Белоруссия)

Гражданство: Белоруссия

Рост: 198 см

Вид спорта: хоккей

Амплуа: центральный нападающий, крайний нападающий

Клуб: «Вашингтон Кэпиталз» (НХЛ)

Детство и юность Алексея Протаса

Алексей Протас родился в Витебске (Белоруссия). Будущий хоккеист рос вместе с братом Ильей, который на пять лет его младше. С первого по пятый класс учился в гимназии, после этого перешел в школу, которая была ближе к дому и ледовому дворцу, так как из-за второй смены не успевал ходить на тренировки. Алексей является воспитанником витебской школы хоккея. На тренировки его привел отец, который хотел, чтобы сын занимался именно этим видом спорта, хотя до игры с шайбой мальчик увлекался плаванием.

Протас учился в одном классе с Кириллом Андреевым и Ярославом Москалевым (оба — ХК «Витебск»).

«Учились в одном классе с Кириллом Андреевым, Ярославом Москалевым. Могли придумать разные розыгрыши. Нередко нам за это прилетало, но, думаю, в школе все любили повеселиться. Но с учебой все было в порядке, старался не пропускать уроки, по итогу вышел на приличный средний балл аттестата», — рассказывал Алексей в интервью для сайта минского «Динамо» в феврале 2021-го.

Алексей закончил 8-й класс витебской школы, программу 9-го класса сдал экстерном и отправился в Северную Америку попробовать свои силы в команде из Денвера. Путешествие пришлось на период переходного возраста. Тогда юноша вырос на 10 сантиметров и с трудом мог приспособиться к новым параметрам своего тела. Проведя год в Денвере, Протас вернулся в Витебск и всерьез задумывался об уходе из хоккея. Однако после нескольких тренировок в родной команде и общения с первым тренером решил иначе.

«Понял лет в 15-16, что хочу связать жизнь с хоккеем. Тогда я сказал себе: «Я хочу заниматься именно этим», а до этого я играл, но не принимал хоккей всерьез», — вспоминал Протас.

Была и альтернатива — будущий хоккеист по наставлению дедушки мог стать врачом.

«У меня были хорошие оценки по всем предметам, биология вызывала интерес, дедушка хотел, чтобы я стал врачом. В какой-то момент действительно рассматривал вариант связать свое будущее с медициной. Но время все расставило по местам, я понял, что не получится совмещать учебу в медуниверситете и хоккей. Дедушка сам не врач, но вот было у него желание, чтобы я лечил людей. Сейчас он гордится, что я хоккеист», — говорил Протас в феврале 2021-го.

Фото Global Look Press

Юниорская сборная Белоруссии

В возрасте 16 лет белорусский хоккеист попал в центр подготовки национальных команд Белоруссии и выступал за команду на год старше. В составе молодежной сборной Протас дебютировал в элитном дивизионе чемпионата мира.

На МЧМ-2018 Белоруссия заняла четвертое место в группе с Канадой, Швецией, США, Швейцарией и вышла в плей-офф. В четвертьфинале белорусы уступили Финляндии — 2:5. Протас в пяти матчах забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи.

В 2019 году Алексей выступил на молодежном чемпионате мира в первом дивизионе, который проходил во Фюссене (Германия). Форвард принял участие в 5 матчах, набрал 6 (2+3) очков и занял с командой второе место.

На следующий год молодежный чемпионат мира в первом дивизионе проходил в Минске. Алексей выступал на домашнем турнире в роли альтернативного капитана. Он сыграл в 5 матчах и набрал 7 (4+3) очков, стал лучшим бомбардиром своей сборной и четвертым бомбардиром в целом, а команда заняла третье место.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Клубная карьера Алексея Протаса

Выступление Протаса на МЧМ-2018 пробудило интерес к хоккеисту из Северной Америки. Самым активным стал клуб «Принс-Альберт Райдерс» из Западной хоккейной лиги (WHL, вместе с еще двумя основными юниорскими лигами образует Канадскую хоккейную лигу). Белорус присоединился к «Райдерс» в 2018 году. В сезоне-2018/19 Алексей сыграл 61 матч и набрал 40 (11+29) очков в регулярном чемпионате, а в плей-офф провел 23 матча с 22 (12+10) очками. Вместе с командой из Принс-Альберта форвард выиграл регулярный чемпионат, а затем победил в финале «Ванкувер» (4-3 в серии) и стал обладателем Кубка Эда Чиновета.

«Приспособился к североамериканскому стилю. WHL — самая жесткая и динамичная из трех канадских юниорских лиг, там силовой хоккей. Мне очень полезно повариться в этом котле», — рассказывал Протас.

На драфте НХЛ 2019 года Алексей под 91-м номером был выбран клубом «Вашингтон Кэпиталз».

В сезоне-2019/20 Протас стал ассистентом капитана «Принс-Альберта». Чемпионат остановили из-за пандемии, до этого Алексей набрал 80 (31+49) очков в 58 матчах, что позволило ему занять девятое место в WHL по результативности и первое среди европейских игроков.

Сезон-2020/21 Протас провел в аренде, играя за минское «Динамо» в КХЛ. Дебют состоялся 5 сентября 2020 года в домашнем матче с «Барысом» (5:4). 11 ноября 2020 года в игре с «Сибирью» Алексей забил свой пятый гол со старта чемпионата и побил рекорд Егора Шаранговича по голам в одном сезоне для игроков до 20 лет.

В первом сезоне в КХЛ белорус набрал 18 очков в 58 матчах регулярного чемпионата. В первом матче плей-офф минское «Динамо» встретилось со СКА, которому проиграло 1-4 в серии. Протас участвовал во всех пяти матчах и набрал 4 (1+3) очка.

«В КХЛ Алексей смог играть против взрослых мужчин, это было вызовом для него, и он использовал эту ситуацию наилучшим для себя образом. Он здорово справился — мы смотрели его матчи, он начинал с того, что пытался разобраться, как играть в этой лиге, а закончил тем, что стал важным игроком своей команды. Для него это было погружение во взрослый хоккей, хоккей высокого уровня. Теперь он в «Херши», и это очередной вызов для него. Новый уровень борьбы, силовой игры, новый уровень игроков, маленькая североамериканская площадка. Он разберется и с этим, потому что он умный игрок», — говорил весной 2021-го директор «Вашингтона» по игрокам Крис Патрик.

После окончания сезона в Минске Алексей начал играть за «Херши Берс» — фарм-клуб «Кэпиталз» в АХЛ. В регулярке-2020/21 он принял участие в 16 матчах и набрал 7 (2+5) очков.

В начале сезона-2021/22 «Вашингтон» решил вызвать новичка в основную команду. Дебют Протаса в НХЛ состоялся 2 ноября 2021 года в матче против «Тампа-Бэй» (2:3) в одном звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Белорус забросил первую шайбу в лиге 28 ноября в ворота «Каролины» (4:2). Всего за сезон хоккеист сыграл в 33 матчах и набрал 9 (3+6) очков в НХЛ, 42 игры с 24 (8+16) очками в АХЛ. В плей-офф за фарм-клуб форвард отметился 1 (0+1) баллом за результативность в трех матчах.

В сезоне-2022/23 Алексей чаще играл в «Кэпиталз» и весной переключился на плей-офф с «Берс». В регулярке «Вашингтона» хоккеист провел 58 матчей и набрал 29 (6+23) очков, а в фарм-клубе — 9 матчей с 5 (2+3) очками. «Херши» завоевал Кубок Колдера после финала с «Коачеллой Вэлли Файрбердс» (4-3 в серии), а белорус в плей-офф набрал 13 (5+8) очков в 20 играх.

В сезоне-2023/24 Протас выступал только за основную команду. Он принял участие в 78 матчах лиги, набрал 29 (6+23) очков и помог «Вашингтону» выйти в плей-офф. В розыгрыше Кубка Стэнли команда из столицы США сошла с дистанции после первого раунда, уступив «Рейнджерс» (0-4 в серии). На счету Алексея — 4 игры и 2 голевые передачи в плей-офф.

В январе 2024 года «Кэпиталз» решили продлить контракт с прогрессирующим нападающим, который за время карьеры в клубе выходил на всех трех позициях в атакующей тройке — в центре, слева и справа. Новое соглашение рассчитано до сезона-2028/29 и предусматривает среднюю зарплату в 3,375 миллиона долларов.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Личная жизнь Алексея Протаса

Младший брат Алексея — Илья Протас (родился в 2006 году) — был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в третьем раунде летом 2024 года. Прошлый сезон Илья провел в USHL (Хоккейная лига США, главная юниорская лига в Соединенных Штатах Америки) за «Де-Мойн Бакканирс», забил 14 голов и сделал 37 передач в 61 игре дебютного сезона.

Выступая в одной команде с Александром Овечкиным, Алексей сначала общался со звездным россиянином только по рабочим моментам.

«У меня есть его (Александра Овечкина. — Прим. «СЭ») контакт, поздравлял с днем рождения. Он, кстати, ответил. Но не скажу, что мы общаемся и близко знакомы», — говорил Протас в интервью для сайта минского «Динамо» в феврале 2021-го.

По ходу совместной игры тройка российских обладателей Кубка Стэнли-2018 — Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов — взяла белорусского хоккеиста в свою компанию. Позднее белорус поделился историей про его отношения со звездами клуба.

«Однажды у нас был выходной, и я хотел поехать в Херши, чтобы забрать побольше вещей, потому что взял с собой в Вашингтон совсем мало. Спросил у Кузи, где я могу арендовать машину на день. Он просто подошел к Ови, вернулся и сказал: «Бери его машину». Мы поехали к Ови домой, и он отдал мне свою машину, документы на нее и остальные необходимые вещи. Я все еще вожу ее. Когда я вернулся, написал ему: «Когда мне вернуть ее?» Он ответил: «Можешь водить ее дальше». Я сказал ему: «Спасибо!» Это многое о нем говорит», — рассказал Алексей изданию The Athletic в декабре 2021-го.

Хоккеист любит отвлечься от гаджетов и провести время за настольной игрой «Монополия».

«Играем в семейном кругу, особенно во время пандемии коронавируса она стала у нас популярной. Еще из Канады привез расширенную версию домино. Это хороший повод отвлечься от телефонов, лишний раз провести время в семейном кругу. К тому же игры интересные. В «Монополию» часто побеждаю я, но еще чаще — брат. Мы думаем, во что инвестировать, а он все по чуть-чуть скупает и побеждает», — рассказал Протас в феврале 2021-го.

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Достижения Алексея Протаса

Международные:

Серебро молодежного чемпионата мира в первом дивизионе (2019)

Бронза молодежного чемпионата мира в первом дивизионе (2020)

Клубные:

Кубок Эда Чиновета (2019)

Попадание в первую команду всех звезд WHL Восточной конференции (2020)

Кубок Салея (2021)

Кубок Колдера (2023)

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