«В НХЛ не ищут виноватых». Интервью российского нападающего «Сент-Луиса»

Алексей Торопченко — об НХЛ, операции на плече и новом контракте.

Алексей Торопченко проводит свой второй сезон в НХЛ, но уже зарекомендовал себя крайне неуступчивым и полезным форвардом. Еще два года назад нападающий выступал в КХЛ за «Кунлунь», а затем вернулся в США и довольно быстро оказался в составе «Сент-Луиса». В 2017-м «Блюз» выбрали Торопченко в четвертом раунде драфта и по-прежнему видят в игроке потенциал. Еще многое Алексею предстоит доказать, но в своем интервью «СЭ» форвард рассказал, что не боится трудностей и готов идти к поставленной цели.

Мачете в Техасе

— Чем занимался во время паузы в чемпионате?

— Ничем глобальным. В мини-отпуск не стали уезжать. Решили, что сделаем это после сезона. Сейчас в основном уделил время бытовым моментам. На йогу ходили вместе с женой, чтобы тонус не терять. Выбрались поужинать в несколько мест.

— Матч звезд смотрел?

— Да. Но мне показалось, что в этом году было не так весело, как раньше. Разве что конкурс на пляже приглянулся.

— Есть желание когда-нибудь поучаствовать в таком мероприятии?

— Конечно. Все еще впереди. Был бы очень рад попасть в список лучших и прочувствовать такую атмосферу лично.

из личного архива Алексея Торопченко

— Существует ли какой-то регламент для игроков, не поехавших на звездный уик-энд?

— Да, но не очень строгий. Тренер по физической подготовке прислал нам программу с пометкой, что желательно ее выполнить. Но все равно это уже на усмотрение игроков. Почти все занимаются своими делами. Официально даже на арену нельзя приехать, чтобы на льду покататься.

— Как тебе в целом город Сент-Луис?

— Уже давно привык к нему. Хватает мест, куда можно сходить. Аквариум, зоопарк, хорошие рестораны. Это обычный американский город. Ничего сверхъестественного. Хотя, конечно, здесь есть пару районов, куда лучше вообще не соваться, но нам это не мешает. Мы живем в Клейтоне, и это отличный район с хорошими жилыми комплексами. В целом здесь все спокойно. Даже в даунтауне Сент-Луиса я не видел, чтобы кто-то с оружием, например, ходил. Это больше про Техас. Когда я в Сан-Антонио играл, чего только не наблюдал. Люди заходили в магазин даже с мачете.

— Некоторые игроки крутят носом и хотят играть в командах только из больших городов — Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами. Как ты относишься к такому подходу?

— Для меня нет особой разницы. Не место красит человека, а он его. Да и выбирать не всегда приходится. Мегаполисы, конечно, могут отвлекать, но все зависит от человека и его приоритетов. Что для него важнее — тусовки или хоккей. Я же больше нацелен на успешную карьеру.

— Английский язык тебе легко дался?

— Работал над ним с детства. Пока в школе учился, занимался с репетиторами, сдавал экзамен. Потом прилетел в Канаду играть за «Гельф», и там был Дима Саморуков. Клуб нам выделил учителя по английскому, так что мы ходили два раза в неделю заниматься. Но я тогда жил в канадской семье. Слушал их акцент, вникал в диалоги, и это мне помогло. Прекрасные люди, и менталитет у них был больше европейский. Мы с ними до сих пор поддерживаем связь. Планирую после сезона заехать к ним в гости. Они и сами в Торонто приезжали ко мне на игру. Я два года прожил у них, и после меня они никого не хотят брать на заселение. Говорят, что лучше Алекса все равно никого не найдут.

— С партнерами по «Гельфу» общаетесь? У вас была мощная команда, ставшая чемпионом Лиги Онтарио.

— Когда играем с «Монреалем», то с Ником Сузуки можем перекинуться парой фраз. А так только с Димой Саморуковым и Даниилом Чайкой. Паша Гоголев иногда тоже может написать. Но в основном с Димой поддерживаем связь.

— Сузуки уже тогда казался будущей звездой НХЛ?

— Конечно. Он был на ведущих ролях в команде. Уже в тот момент Ник зачастую выглядел в разы сильнее наших соперников. Так что сомнений по поводу его не было.

— Тебе не кажется, что про Коннора Бедарда сейчас говорят слишком много?

— Не стоит спешить и называть кого-то новым Макдэвидом. Что-то может и не сложиться. Далеко не всем игрокам переход на взрослый уровень дается легко. Посмотрим, что будет. Я особо не видел его в деле, только несколько видеонарезок. Безусловно, он очень талантливый форвард, но таких ребят и я наблюдал в Лиге Онтарио, когда играл там. Время покажет.

из личного архива Алексея Торопченко

Рост никогда не мешал

— Как оценишь свой прогресс в НХЛ на данный момент?

— Самое главное — продолжать тренироваться и работать. Но, конечно, я доволен, что играю в лучшей лиге мира. Это уже небольшое, но достижение. Уже в прошлом сезоне мне периодически доверяли игру в меньшинстве, а сейчас я выхожу в основной бригаде. Игрового времени стало больше. Стараюсь расти и работать над всеми компонентами. Катание, бросок, техника рук. Нужно всегда прогрессировать, так что выжимаю из себя все соки.

— Как складывается коммуникация с тренерским штабом?

— После каждой игры тебе присылают на электронную почту видео твоих смен. Можешь их сам посмотреть, а можешь в любой день подойти к тренерам и разобрать все недочеты вместе с ними. Они всегда готовы помочь и подсказать.

— Планшеты на лавке у вас никто не забирает, как Джон Торторелла в «Филадельфии»?

— Нет. У нас с этим все попроще. Планшеты доступны для пользования в любой момент.

— Твой высокий рост никогда не мешал тебе в карьере?

— Нет. Лет в 13, когда я играл в СДЮШОР «Динамо», то был чуть ли не самым маленьким в составе, но потом за одно лето вымахал на 13-15 сантиметров. Приехал на сборы, и меня в шутку спрашивали, что я такое ел. У меня и мама высокая, и отец тоже высоким был. Так что стараюсь пользоваться таким преимуществом. Когда габаритный хоккеист хорошо катается, то очень тяжело против него играть. Силовой хоккей мне по душе. Люблю действовать в форчеке, в отборе шайбы, вылезать на ворота. Разумеется, про технические аспекты тоже стараюсь не забывать.

— У тебя не так давно была операция на плече. Как в целом прошло восстановление?

— Плечо у меня вылетело еще в том году, когда я играл в АХЛ. Потом меня подняли в «Сент-Луис», и я продолжил кататься с травмой. Использовал специальный наплечник, который фиксирует плечо. После сезона решили, что нужно делать операцию, иначе можно усугубить проблему. Все прошло очень хорошо. К счастью, попался отличный доктор, к которому я ездил в Колорадо. Восстановился очень легко. Врачи говорили, что по протоколу это займет от четырех до шести месяцев. Все предполагали, что я вернусь на лед только в середине декабря, но я уделял реабилитации очень пристальное внимание, выполнял все докторские установки и вернулся к первой игре сезона.

— Травмой игроков занимаются только клубные врачи?

— В протоколе НХЛ есть список врачей, к которым ты можешь обращаться по страховке лиги. Если ты хочешь работать с каким-то другим доктором, то все расходы уже покрываешь сам. По рекомендации Володи Тарасенко мы выбрали доктора, который ему делал третью операцию. В итоге я ни капли не пожалел.

из личного архива Алексея Торопченко

Веру в плей-офф не потеряли

— Как тебе работается с Крэйгом Беруби?

— Внешне он кажется суперстрогим тренером. Но в раздевалке у нас есть место и для юмора. С ним можно пошутить. Во время перерыва он может покричать, произнести жесткую речь, но это бывает нечасто.

— Насколько Крэйг требователен в плане силового хоккея?

— У нас это называется «Blues Hockey». Закидываем шайбу вперед и сметаем всех на своем пути. Силовая борьба с первых смен. Сразу же начинаем бить, бежать, кусаться, блокировать броски соперника. Требования большие. В первую очередь игра от обороны, а уже потом атака.

— Кто самый жесткий тренер в твоей карьере?

— Даже не знаю, были ли у меня жесткие тренеры. Разве что поначалу такими казались. Например, Сергей Владимирович Голубович. Но когда взрослеешь, то понимаешь, что его воспитание дало в жизни и карьере много всего важного. Сейчас меня уже ничем особо не напугать.

— «Сент-Луис» не потерял веру в плей-офф?

— За всех говорить не могу, но у наших русских ребят вера точно никуда не делась. Шансы есть всегда. Главное, чтобы это все понимали. Каждый сезон хочется выходить в плей-офф, ведь это совсем другой уровень хоккея.

— Какая атмосфера в раздевалке после проигрышей? Бывают диалоги на повышенных тонах?

— В основном после игры никто ничего не говорит. Даже тренеры не всегда заходят в раздевалку. Обычно разбор полетов происходит на следующий день. Но зачастую это обычный просмотр видео и подготовка к следующему матчу. Интенсивность игр в НХЛ очень большая, и зацикливаться на одном проигранном матче здесь не особо принято. Просто нужно готовиться к очередному сопернику и отрабатывать на тренировках проблемные моменты. Жестких разборов здесь не бывает, поиском виновных тоже никто не занимается. На следующий день все уже с другим настроением приходят на арену и начинают заново работать.

— Чемпионский 2019 год в команде вспоминают как мотивационный момент?

— Конечно. Но в основном это болельщики пишут в соцсетях. Все-таки нужно понимать, что сейчас уже 2023-й. Посмотрим, что будет. Безусловно, отдадим все силы. По крайней мере про себя говорю. Буду делать все возможное.

— С кем больше всего общаешься в команде?

— В основном с русскими ребятами. Еще с австралийцем Уокером, Саадом, Ником Ледди. Вообще, все парни дружные в коллективе.

— Райан О'Райлли хороший капитан?

— Иногда не хватает какой-нибудь мотивационной речи от него, хотя в некоторых ситуациях Райан может замотивировать ребят. Ничего плохого про него сказать не могу. И так понятно, что если игрок стал капитаном, то он должен быть лидером не только в раздевалке, но и на льду. Быть ярким примером для партнеров и особенно молодежи.

— Владимир Тарасенко расстроился, когда капитанскую нашивку дали не ему?

— Володя здесь практически всю свою карьеру. Среди болельщиков было много негодований, почему его не назначили капитаном. Меня в тот момент еще не было в составе команды, поэтому я не знаю, как все происходило в раздевалке. Но Володя имеет большое значение для «Сент-Луиса».

— Что можешь сказать по поводу прогресса Павла Бучневича?

— Прогресс очень значительный. Паша много играет, в него поверили, и вот он по-настоящему раскрылся. Показывает классный результат. Он отличный парень. Часто общаемся с ним. Даже в выходные дни можем куда-нибудь сходить. Новый год все вместе отмечали у Володи дома.

— «Рейнджерс» должны жалеть, что отпустили такого игрока.

— Думаю, да.

— Вы с Климом Костиным давно знакомы. Для тебя его уход в «Эдмонтон» стал неожиданностью?

— Предпосылки к такому развитию событий были давно. Клим был не очень доволен своим игровым временем и недоверием со стороны тренерского штаба. Мы все ему старались помогать, особенно Володя. Но сейчас он попал в «Эдмонтон», стал играть чаще и начал потихоньку раскрываться. Давно не общались с ним, поэтому не знаю, как у него дела. Здесь у него все было не очень гладко. Может, там у него все наладится. В «Сент-Луисе» он ощущал больше давления и, возможно, сам уже не видел себя в этой команде.

из личного архива Алексея Торопченко

Коллекция клюшек

— Часто вспоминаешь свой дебют в НХЛ в матче с «Далласом»?

— Хорошо помню, как мне позвонил генеральный менеджер. Мы с командой тогда находились в Спрингфилде. У меня прямо дар речи пропал. Я был крайне взволнован, хотя до игры еще оставалось дня два. Волнение было очень сильным. Еще и круг новичка нужно было проехать перед игрой. Но когда вышел на первую смену, провел пару силовых, то волнение полностью ушло. Я тогда еще в штангу попал, но шайба отскочила в ногу нашему игроку, залетела в ворота, а гол не засчитали из-за движения коньком. Было обидно, но ничего страшного.

— Свой первый гол в НХЛ ты забил в ворота «Коламбуса». Шайбу хранишь?

— Конечно. Паша Бучневич сразу забрал ее для меня и даже сделал специальную рамку. Она сейчас у меня на стене висит. Там послематчевый протокол, фотография и шайба закреплена. Ценный сувенир. Клюшку тоже оставил с той игры. Вообще стараюсь сейчас собирать коллекцию клюшек разных игроков. Маккиннона уже есть, ну и наших русских ребят.

— Чья самая ценная?

— Тарасенко.

— В сезоне-2020/21 ты поиграл в аренде за «Куньлунь». Как оценишь этот этап своей карьеры?

— Тогда было непонятно, что будет с сезоном в Северной Америке из-за ковида. Связывался с агентом, и решили, что нужно идти в аренду куда-нибудь. Созванивались с разными командами, но предложения были не очень хорошие. В «Куньлуне» как раз в тренерском штабе работали Ковалев, Козлов, Уланов, которые даже вместе с моим отцом играли. Я считаю, что тот сезон пошел мне на пользу и помог выйти на новый уровень. Получал много игрового времени: и в большинстве выходил, и в меньшинстве. Большой шаг вперед для меня.

— Но дебют в КХЛ получился неоднозначным...

— К сожалению, да. Я привык к жесткому стилю в АХЛ и с таким же настроем вышел на лед. Как раз играли против московского «Динамо». Думаю, покажу вам сейчас. Начал всех прессовать, и в третьем периоде возникла спорная ситуация, после которой мне дали дисквалификацию на три матча за эпизод с Брюквиным. Я был очень удивлен. В АХЛ за такое дисквалификацию не дают.

— Ты как воспитанник московского «Динамо» должен ответить на этот вопрос. Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки?

— Думаю, что да. Осталось уже не так много шайб. Обновление любых рекордов — это всегда хорошо. Хоккей не стоит на месте. Это пойдет только на пользу его развитию.

— А кто из нынешних игроков в будущем сможет обойти Овечкина?

— Сложно сказать. В лиге много молодых звезд, но никто не знает, что с ними будет в 35 лет. На данный момент могу назвать, естественно, Макдэвида и, возможно, Мэттьюса, но это маловероятно. Только время покажет.

Фото Global Look Press

— Игра против кого произвела на тебя самое большое впечатление?

— Конечно, Макдэвида. Это и скорость, и игровое мышление, и передачи, и техника владения шайбой. Нелегко против него играть. Ну и Маккиннон тоже очень выделяется. Вживую их техника выглядит еще более впечатляющей, чем по телевизору. Коннор прибавил в плане обороны и может жестко сыграть в корпус. К тому же он не такой маленький, как многие могут подумать. А с его скоростью можно вытворять невероятные вещи на льду.

— В этом году у тебя заканчивается контракт. Есть разговоры о его продлении?

— Да. Клуб уже связывался с нами, но мы с агентом решили, что отложим этот вопрос на конец сезона.

— Хотелось бы остаться в «Сент-Луисе»?

— Безусловно. «Блюз» меня драфтовали, и у меня всегда было желание посвятить карьеру одному клубу. Это было бы очень красиво. Посмотрим, что будет. Никогда не загадываю, но пока мысли именно такие.