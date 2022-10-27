«Тампа» выходит из пике. Российские игроки забили по голу и принесли победу команде

Сергачев забросил первую шайбу в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Голы: Зеграс — 4 (Куликов, Терри), 14:25 — 1:0. Сергачев — 1 (Пол, Пербикс), 17:18 — 1:1. Кучеров — 2 (Хедман, Майерс), 18:44 — 1:2. Терри — 4, 36:39 — 2:2. Хагель — 3 (бол., Сергачев, Колтон), 55:33 — 2:3. Пол — 2 (п.в., Хедман), 59:58 — 2:4.

Вратари: Гибсон (57:55 — 59:58) — Эллиотт.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 21 (4+10+7) — 30 (10+13+7).

Наши: Куликов (17.49/0/0) — Кучеров (22.16/1/+1), Наместников (11.30/1/0), Сергачев (24.14/2/+1).

27 октября. Анахайм. Honda Center.

«Тампа» начала сезон со скрипом, что было вполне ожидаемо от команды, которая просела по глубине состава и после участия в трех финалах Кубка Стэнли подряд банально устала. Задача выйти на пик возможностей к плей-офф команде и главному тренеру Джону Куперу прекрасно знакома. В этой связи регулярные перестановки в сочетаниях воспринимаются как само собой разумеющееся дело. Времени до весны полно и важно использовать его с максимальной пользой. К кому нет претензий, так это к лидерам. Суперзвезды команды за счет большого мастерства удерживают «Болтс» на плаву и не дают упасть на самое дно.

Второй матч за два дня — это всегда сложный вызов. Даже если дело касается самого начала сезона. «Анахайм» со своими молодыми лидерами после прошлого матча отдыхал двое суток и в теории должен был сразу начать прессовать соперника. Реальность оказалось радикально другой. «Утки» открыли счет, но в остальном их игра оставлялась желать много лучшего. К середине матча хозяева нанесли всего семь бросков в створ! Место в подвале Западной конференции не кажется странным, несмотря на наличие приличного количества молодых талантов. Кажется, перестройка в клубе пошла по сложному пути и о светлом будущем говорить приходится по инерции.

В последние годы на долю вратаря «Анахайма» Джона Гибсона выпадало столько работы, что одно время запросил обмена, разочаровавшись в перспективах клуба. Потом ситуация вроде бы разрешилась, но из раза в раз тащить команду на своем горбу нереально — никакая нервная система не выдержит. Прямой бросок от Михаила Сергачева американский вратарь был обязан отбивать.

«Тампа» далека от своих лучших кондиций и очки ей даются с превеликим трудом. Однако мастерство у лидеров никуда не делось. Отличная позиционная атака с завершающим броском от Никиты Кучерова — это уже классика. Ситуация в матче изменилась менее, чем за полторы минуты и «Болтс» закончили первый период с преимуществом.

Слабых мест у «Тампы» на данный момент многовато для команды, которую до начала сезона снова по традиции записывают в число главных претендентов на титул. Команда владела инициативой, но защитник Фил Майерс в своей зоне растерялся как мальчишка и был за это образцово наказан лучшим снайпером «Анахайма» Троем Терри.

Хозяева на волне внезапного успеха собрались и как минимум выровняли игру. В третьем периоде им удавались острые атаки. Ветеран Брайан Эллиотт редкую возможность проявить себя, когда Андрей Василевский получил заслуженный отдых, использовал прекрасно. Момент, в котором вратарь «Лайтнинг» не дал сделать дубль лидеру «Уток» Тревору Зеграсу, был очень эффектен.

Кучеров, Стив Стэмкос и Брэйден Пойнт играют солидно. Но в нужный момент у них есть поддержка. Менеджмент в «Тампе» работает фантастически. Нельзя сказать, что в клубе каждый раз достают джокера из рукава. Но новички вписываются в команду на удивление органично и составляют достойную свиту для звёзд. В прошлом сезоне за нападающего Брэндона Хэйгела «Болтс» отдали полцарства в «Чикаго». Парень с задатками, но не больше. Сейчас он дорос до первого звена, забивает в трёх матчах подряд и шикарным броском забросил победную шайбу «Анахайму» в конце третьего периода.