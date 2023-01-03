Русский форвард только пришел в НХЛ, но уже может сменить команду. Станет ли он звездой?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

КХЛ после небольшой паузы, связанной с новогодними праздниками, возвращается. Это в ВХЛ и МХЛ у каких-то клубов есть сложные и легкие месяцы. Но нынешний регламент главного турнира дает нагрузку всем без исключения, правда, есть нюансы, но о них ниже.

По-прежнему отличная ситуация на «Востоке». Все клубы имеют шансы на выход в плей-офф, не смотрите даже на то, что отрыв между седьмым и восьмым местами вырос уже до семи очков. Да, на коротком пути это гигантское отставание, но за месяц клубы проведут 12-13 матчей, точнее, даже за 28 дней. Никто не сможет пройти этот отрезок ровно. Казанцы, которые сейчас на седьмом месте, во-первых, далеки от оптимального состояния, во-вторых, хоккеистам еще предстоит понять Зинэтулу Билялетдинова, в-третьих, у «Ак Барса» сложный календарь. Да и начнет команда месяц непростыми встречами. «Северсталь» и «Витязь» — это не подарок. У «Амура», который сейчас замыкает таблицу Восточной конференции, задача простая: им надо пройти январь без больших провалов, так как в феврале у команды восемь домашних матчей, да и поездка во Владивосток в конце регулярного сезона вряд ли сопряжена с большими трудностями.

Еще летом говорили о том, что лучший календарь сезона имеет «Витязь». И январь для претендента на место в плей-офф такой, что все завидуют. Четыре матча с «Сочи», три — с «Куньлунем». Бери все свое и спокойно готовься к следующему чемпионату, так как вряд ли команда Вячеслава Буцаева имеет задачи пройти дальше первого раунда.

На Западе ожесточенная борьба между «Северсталью», минским «Динамо» и, видимо, «Спартаком» за место в плей-офф. Да, красно-белые на шестом месте, но январское расписание у них непростое, хотя и запланировано две встречи с китайским клубом. Впрочем, «Куньлунь» из тех, с кем расслабляться нельзя никогда. Следующая пауза в чемпионате только 1 марта, когда для шести клубов начнется четырехмесячный отпуск.

Травма

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко выбыл на месяц из-за травмы. К счастью, это не какие-то проблемные места в организме форварда. Так, несчастный случай. Шайба попала в кисть хоккеисту, перчатка не спасла, и, судя по тому, что говорят в клубе, это перелом, так как придется пропустить четыре недели.

Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports

И прямо сейчас снова возобновились переговоры о возможном обмене Владимира в другой клуб. Без его согласия этого сделать нельзя, но в клубе так часто заговаривают о трейде, что хоккеисту нет смысла и дальше сопротивляться. Если не видят в команде, какой смысл держаться? Лучше обсудить наиболее выгодный вариант развития карьеры, поехать туда, где тебя ждут, и попытаться побороться за главный трофей.

У Владимира последний год контракта с зарплатой 7,5 миллиона долларов. Он, конечно, может спокойно дождаться лета, выйти на рынок свободных агентов и, как говорят хоккеисты, протестировать рынок. Минус такого решения для клуба очевиден, да и Тарасенко мало что выигрывает. 31 год, довольно объемная папка с историей болезней, не лучший нынешний сезон. 29 очков в 34 матчах — совсем не то, чего ждут от самого дорогого игрока команды. Пауза длиной в месяц — хорошая возможность все взвесить и принять какое-то важное решение. Как он решит, спрогнозировать тяжело, но со стороны кажется, что ему пора отзывать запрет на обмен.

Слухи

Андрей Кузьменко может в ближайшее время сменить команду. Как сообщают за океаном, если форвард не подпишет новый контракт с «Ванкувером» до 3 марта, то продолжит карьеру в другом клубе. Проблема Андрея в том, что его агент совершенно неадекватно оценивает возможности хоккеиста. При этом постоянно дает понять, что для него главное деньги, намекая, что такого хоккеиста с руками оторвут на рынке. Правда, в последнее время представитель чуть успокоился. Уже нет эмодзи с купюрами в социальных сетях после каждой заброшенной шайбы. Да потому что в сезоне у Кузьменко было столько провальных игр, что он бы при иных тренерах мог бы и в АХЛ уехать.

С чем мы приходим к началу января? У Андрея 32 очка в 35 матчах, что, в принципе, для новичка неплохо. Он забросил 15 шайб — показатель довольно приличный. Но Кузьменко выходит на лед с Элиашем Петтерсоном, а это немного снижает эффект от цифр. Все же понимают, насколько силен швед, он способен помочь со статистикой любому.

Андрей Кузьменко. Фото USA Today Sports

Проблемы нашего хоккеиста очевидны. Андрей не так быстр для НХЛ, не отрабатывает в обороне, есть проблемы с силовой игрой. Отметим и плюсы. Кузьменко показал, что может располагаться именно там, где надо. Он легко поменял свою роль в большинстве и уже не стоит на розыгрышах, а ловит шанс на добивании. Хотелось бы посмотреть на его игру с другими партнерами, но тренер пока его не ставит в другие звенья. Не забывайте и о том, что «Косатки» вне зоны плей-офф. Ничего для них не потеряно, это не «Чикаго» или «Анахайм», но уж больно сильны конкуренты за седьмое и восьмое места (про первую шестерку речи вообще не идет).

Будет удивительно, если Андрею дадут больше, чем Илье Михееву (4,75 миллиона). Пока Кузьменко наигрывает на какое-нибудь двухлетнее соглашение с суммой не более 4 миллионов. Не удивлюсь, если агент просит нереальные 5-6 миллионов и длинный контракт. Но Андрей должен понимать, что для него сказка может быстро закончиться, если он сменит команду. Кто знает, какие факторы ценят в других.