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Сегодня, 09:15

«Уважаю выбор каждого». Еще один российский игрок отказался от радужного свитера

Отдел хоккея «СЭ»
Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports
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Поступок Андрея Кузьменко вызвал большой резонанс.

Пример Ивана Проворова, отказавшего надевать на раскатке «радужный» свитер, показал и доказал многим игрокам НХЛ, что они далеко не безропотные рабы, которые обязаны отрабатывать североамериканскую повестку. И во многом именно благодаря ему количество «отказников» с каждым днем только растет не только среди российских хоккеистов.

Например, наперекор агрессивно настроенному угнетенному меньшинству выступили Эрик и Марк Стаалы, проигнорировавшие разминку в Pride Night из-за тех же религиозных убеждений. Не предал веру набожный христианин и голкипер «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, которого сразу же начали уничтожать в соцсетях члены сообщества «добра, мира и любви». Отказались от массового переодевания в «Рейнджерс», «Миннесоте» и «Айлендерс». Но, кажется, дальше всех пошел «Чикаго», который в полном составе не стал облачаться в радужную символику во время «Ночи гордости», сославшись на наличие «нескольких игроков русского происхождения в составе и закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. И есть ощущения, что в «Блэкхоукс» намеренно создали видимую причину, чтобы скрыть реальное число.

Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports

Пришлось высказаться и НХЛ, которая в собственном заявлении только развела руками после плача со стороны меньшинств и им сочувствующих:

«Хоккей для каждого» — это инициатива, в рамках которой лига призывает клубы отмечать разнообразие, существующее на рынках, и работать над созданием более гостеприимной и инклюзивной среды для всех болельщиков.

Клубы решают, что отмечать, когда и как — с помощью совета и поддержки лиги. Игроки вольны решать, какие инициативы поддерживать, и мы продолжаем поддерживать их голоса и точки зрения по социальным и культурным вопросам".

Иван Проворов. Проворов прославился на всю Америку. Как играет защитник, отказавшийся надевать радужную майку

Вот и главное открытие этого сезона Андрей Кузьменко проигнорировал радужную ночь и не вышел на раскатку перед домашним матчем с «Калгари», который в полном составе посетила местная команда «The Cutting Edges», полностью составленная из игроков нетрадиционной ориентации. Как сообщил главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет, решение лучший снайпер «Кэнакс» принял после консультаций с семьей. А вот двое других российских нападающих «Касаток» Василий Подколзин и Виталий Кравцов избежали неприятной ситуации, оказавшись вне заявки на игру с «Флэймз» по игровым причинам.

Нетрудно догадаться, что сразу после поражения «Ванкувера» отказ форварда прогнуться перед чуждыми взглядами стал одной из главных тем дня у североамериканских журналистов, а болельщики в соцсетях разделились на два лагеря. Разумеется, пришлось выступить по окончанию встречи и самому Кузьменко. Правда, на вопрос о семейном решении он отвечать отказался:

Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports

«Я уважаю всех и выбор каждого. И надеюсь, что каждый сможет уважать мой выбор», — сказал нападающий корреспондентам.

Вряд ли отказ Андрея будут обсасывать со всех сторон, учитывая, как часто стали появляться подобные случаи с участием игроков в НХЛ. Однако положительных эмоций сегодняшний день ему точно не добавит. Особенно после того, как некоммерческая организация Pacific Autism, занимающаяся помощью людям с аутизмом, отказалась участвовать в завтрашнем благотворительном мероприятии одного из дружественных фондов из-за приглашения на него Кузьменко.

Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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