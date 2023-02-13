Новый тренер клуба НХЛ принялся гнобить русского игрока. Что теперь ждет Кузьменко в «Ванкувере»?

Российский нападающий «Кэнакс» получает все меньше игрового времени, а на последней тренировке не попал в состав 12 форвардов.

Успел подписать новый контракт

Размышления о двухлетнем контракте Андрея Кузьменко получили новый поворот после увольнения Брюса Будро. Экс-наставник «Ванкувера» относительно быстро раскрыл российского дебютанта НХЛ: нападающий получил место в топ-6, солидных и подходящих по игровому потенциалу партнеров — и оправдывал доверие главного тренера. К середине февраля Кузьменко держится в пятерке лучших бомбардиров и тройке лучших снайперов «Кэнакс». 44 (22+22) очка за 52 матча — прекрасный показатель для нападающего, который в 26 лет вырвался из КХЛ и никогда прежде не играл в Северной Америке.

Старина Брюс сделал все, чтобы адаптация новичка прошла в кратчайшие сроки. Когда Кузьменко только подписывал контракт с «Ванкувером», говорилось, что Будро дает форвардам раскрыть атакующий потенциал. Конечно, тренерам пришлось поработать с Андреем и точечно перестроить нападающего. Вспомните, как Кузьменко приноровился забивать с пятака и выгрызал шайбы под воротами: либо замыкал передачи на штангах, либо ювелирно работал на подставлениях и добиваниях. Будро достал из форварда то, что в КХЛ видеть от Андрея почти не приходилось. Заставил играть в несвойственной манере, которая оказалась эффективна на уровне НХЛ.

Мощный дебют не оставил боссам «Ванкувера» другого выбора, кроме как заранее обеспокоиться о продлении контракта с Кузьменко. Переговоры закончились подписанием двухлетнего соглашения на 11 миллионов долларов. В некоторой степени Андрею повезло договориться в конце января. С новым главным тренером Риком Токкетом дела россиянина разладились: форвард получает все меньше игрового времени, наставник на пресс-конференциях не стесняется критиковать Кузьменко, а сам Андрей резко ушел в тень.

Кузьменко прошел школу адаптации Брюса Будро — теперь предстоит мириться с требованиями тренера с противоположной философией. Рик Токкет, который ставил чемпионскую оборону «Питтсбурга» в сезоне-2015/16, радеет за порядок и системность. В которую пока не вписываются творческие задатки россиянина. С Токкетом на лавке Кузьменко забросил лишь три шайбы в семи матчах и не отметился голевыми передачами. Настораживает то, что от игры к игре падает количество смен нападающего. 10 февраля против «Детройта» Андрея выпустили на 10 с небольшим минут — это второй худший айстайм в текущем сезоне.

Андрей Кузьменко празднует забитый гол. Фото USA Today Sports

Бессмысленное воспитание

Токкет разбил эффективную в первой половине чемпионата связку Кузьменко — Петтерссон. На воскресной тренировке россиянин вовсе получил позицию 13-го нападающего. Тренер пытается слепить из Андрея более разностороннего игрока. Поразительно, почему Токкета не впечатлили атакующие навыки Кузьменко. Третий снайпер команды не должен получать 10 минут и довольствоваться крохами с барского стола. Когда Андрей только заходил в НХЛ, Будро не сразу наградил нападающего шикарным временем на льду. Пришлось привыкнуть к требованиям наставника и перестроить игру на североамериканский лад. Однако то было на старте сезона, когда Кузьменко только заходил в лигу. Сейчас Андрей освоился в НХЛ и доказал, чем может быть полезен команде. Но, видимо, Токкета не убеждает даже равноценная статистика голов и передач.

К новому тренеру было бы меньше вопросов, если бы Кузьменко не продлил контракт с «Ванкувером». Нападающий получил солидную сумму — и неожиданно видеть, как освоившегося в команде игрока начинают воспитывать. Тревожный сигнал, что в опалу попал именно Андрей, забросивший 22 шайбы, а не те же Брок Бесер или Конор Гарлэнд, у которых на двоих 20 голов. Впрочем, Кузьменко за карьеру привык к трудностям. Нападающий прошел систему СКА — ротация и скромное игровое время в ней настигали даже больших звезд, как Павел Дацюк и Илья Ковальчук. Андрею придется привыкнуть к схемам Токкета, чтобы убедить нового главного тренера. Но не удивляйтесь, если в концовке регулярки результативность Кузьменко снизится.

Отметим и то, что Токкет ничего не добился в качестве главного тренера. Возглавляемая канадцем «Аризона» за четыре года работы ни разу не пробилась в плей-офф. И прочно ассоциировалась с унынием и безнадегой. Скандал со ставками в лишний раз даже вспоминать не будем. Критическое положение «Ванкувера» подталкивает Рика к поиску новых идей и сочетаний. Но непонятно, почему тренер отказывается от работающих связок и разжаловал третьего снайпера команды. Креативным форвардам важно давать больше свободы, только тогда они раскроют собственный потенциал. Пока же Токкет взялся за переобучение Кузьменко, который за первую половину регулярки доказал, как умеет кошмарить вратарей и защитников соперников.