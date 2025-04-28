«Это мое время». Свечников и Кочетков: монополия на хет-трик в «Каролине» и экстренный выход вратаря

Российский форвард забил трижды, а голкипер вступил в игру в сложный момент.

«Каролина» победила «Нью-Джерси» в гостевом четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (5:2, 3-1). Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников оформил хет-трик, вратарь Петр Кочетков заменил получившего травму Фредерика Андерсена и впервые сыграл в Кубке Стэнли-2025.

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Хет-трик Свечникова

Свечников забил по голу в каждом из периодов, по разу отличился на первой минуте после стартового вбрасывания и первого перерыва. Форвард открыл счет, пробив Якоба Маркстрема броском через трафик со средней дистанции в атаке с участием Брента Бернса и Джексона Блэйка. Вторую шайбу россиянин провел при реализации большинства, выкатил к пятачку под наброс Сета Джарвиса в розыгрыше с Себастьяном Ахо, подставил клюшку и сломал крюк.

«Каролина» убежала в отрыв на три гола. «Нью-Джерси» сократил его до минимума к середине матча, но большего не добился. Свечников поставил точку после замены Маркстрема на дополнительного полевого игрока. Андрей отработал с Ахо и Блэйком в средней зоне, и партнеры вывели его на пустые ворота.

Свечников оформил второй в своей карьере и истории «Каролины» хет-трик в плей-офф. Первый россиянин сделал в матче с «Нью-Джерси» в квалификационном раунде Кубка Стэнли-2020. Форвард стал всего пятым игроком в истории лиги с двумя первыми хет-триками клуба в плей-офф после Уэйна Гретцки («Эдмонтон»), Даниэля Альфредссона («Оттава»), Дага Бентли («Чикаго») и Пола Райнхарта («Калгари»).

25-летний форвард «Харрикейнз» набрал 5 (4+1) очков в 4 матчах серии с «Дэвилз». На старте этого противостояния россиянин отметился шайбой в пустые ворота. Всего в плей-офф у него теперь 41 (19+22) очко в 55 играх. В прошедшем регулярном чемпионате с паузой из-за травмы у нападающего было 48 (20+28) очков в 72 матчах.

«Да, вы знаете, этот сезон вроде как довольно тяжелый для меня, очевидно, но сейчас время плей-офф — это как бы мое время, понимаете? Я люблю это время года. Я просто стараюсь делать все, что поможет моей команде выигрывать такие матчи», — сказал Свечников.

Андрей также вышел в прямом эфире на связь со студией NHL on TNT и оценил значение победы на выезде.

«Мы знали, что для нас это важный матч, мы хотели выиграть его, повести в серии 3-1 и вернуться домой с возможностью оформить следующую победу. Считаю, все хорошо постарались, мы играли в свой хоккей, придерживались его, оказывали давление, поэтому и добились успеха сегодня», — сказал форвард.

Свечников отреагировал на травму Андерсена и выход Кочеткова, а заодно оценил постоянные стычки на пятачке вратаря «Дэвилз» Маркстрема.

«Если честно, просто стараюсь оставаться перед воротами. И я люблю это, люблю такую игру, со всей физической борьбой и грязными моментами. Мне просто нравится каждая такая секунда», — сказал россиянин.

Защитник «Каролины» Джейкоб Слэвин провел второй гол в этом матче с «Нью-Джерси» и после игры оценил вклад Свечникова в результаты команды.

«Это потрясающе. Очевидно, он значимая часть нашей команды и может вести игру за счет своего мастерства, участия, физической силы, общего уровня. И когда он играет так, это просто делает нас намного лучше как команду. Это важно для него, и, надеюсь, он продолжит делать это», — сказал 30-летний Слэвин.

Форвард «Харрикейнз» Джексон Блэйк поучаствовал в двух голах Свечникова и тоже выразил восхищение игрой одноклубника.

«Это невероятно. Имею в виду, что этот парень этого заслужил. Он привносит это каждый вечер в плей-офф, было весело смотреть за ним сегодня, сыграть с ним. Хочу сказать, что при пустых воротах я искал его. Имею в виду, я рад, что он сыграл такой матч, это хорошо для его уверенности. Я в восторге от того, что он продолжает делать», — сказал 21-летний Блэйк.

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Выход Кочеткова

«Каролина» во втором периоде из-за травмы потеряла основного вратаря. Фредерик Андерсен отразил шесть из семи бросков в этом матче и не смог продолжить игру после того, как в него въехал Тимо Майер. Форварда «Нью-Джерси» у своего пятачка опекал Свечников. В воротах «Кейнз» впервые в плей-офф появился Петр Кочетков. 25-летний россиянин не играл с 16 апреля, отразил 14 бросков и пропустил только от сократившего отставание в счете до одного гола Майера.

«Поначалу был тяжелый момент для нас. Непростая ситуация для меня, понимаете ли. Я тогда надеялся, что с Фредди все в порядке, потому что знаю, как порой бывает. Понятия не имел, что он выйдет на скамейку. Я был очень удивлен, просто постарался разогреться и войти в игру, сфокусироваться на каждом броске. Когда мне забили, просто сказал себе, что это мой гол, нужно концентрироваться на следующем броске. У меня не было времени [хорошо разогреться перед выходом]. Я не знаю, как много не играл, может быть, дней десять, и просто нужно было немного почувствовать шайбу. После пары бросков игра пошла», — сказал Кочетков.

Петр также заметил: «Я стал немного старше и надеюсь, что лучше готов. Готов к тренировкам, готов к игре. Если не буду играть, может быть, появится шанс. Я просто стараюсь делать то, что могу, на тренировках, и жду своего шанса».

Свечников оценил выход соотечественника в непростой ситуации.

«Да, не могу представить, как тяжело ему было, ведь он не играл последнюю пару недель. Просто вышел, справился с нервами, после пары отраженных бросков обрел уверенность. Было приятно увидеть его в воротах. Он отлично сыграл, он действительно хорош. И переживаю за Фредди. Надеюсь, он будет в порядке, а мы просто продолжим делать то, что делаем», — сказал Андрей.

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор испытал гордость за реакцию и борьбу Кочеткова в этом матче после выхода на замену и пропущенного гола.

«Что ж, нельзя найти более сложную ситуацию, а потом еще пропустить такой вот грязный гол, верно? Вот так нужно возвращаться. Хочу сказать, что все могло рухнуть буквально за минуту, а он просто [сыграл надежно] — мы знаем, что он такой, правильно? У него отличная способность — он двигается дальше и возвращается в игру. Я думаю, после этого [гола] он играл отлично. Мы не позволили [больше забить] ни разу, что стало ключевым, а когда нужно было, он сделал пару хороших спасений. И это, очевидно, то, что нам нужно», — сказал Бриндамор.

Форвард «Харрикейнз» Джордан Стаал тоже обратил внимание на уверенность команды в своем голкипере.

«Коч — способный вратарь. Он был реально хорош, это большая победа для него, не сомневаюсь, [важная] для его уверенности. Я думаю, он играл больше всех наших вратарей в этом году, и он был действительно хорош. Он позволил нам двигаться вперед [в начале сезона], и сегодняшний день не стал исключением. Парням комфортно с любым голкипером, мы с радостью вернем Фредди как можно скорее, но Коч хорошо отработал, выйдя на замену», — сказал Стаал.

Пятый матч серии «Каролины» и «Нью-Джерси» состоится в Роли в ночь на среду, 30 апреля (по московскому времени).