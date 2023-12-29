«Он доминирующий игрок». Свечников блеснул и оформил победу «Каролины»

Российский форвард «Харрикейнз» сделал третий хет-трик в НХЛ.

Три гола в третий раз против канадского клуба

«Каролина» победила «Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Нападающий «Ураганов» Андрей Свечников был признан первой звездой вечера.

В этом сезоне среди российских звезд НХЛ доминируют Никита Кучеров и Артемий Панарин. Лидер «Тампы» идет первым в гонке бомбардиров, притягивает внимание статистикой и игрой. Форвард «Рейнджерс» выдал яркий старт, с командой Питера Лавиолетта лидирует в лиге. Александр Овечкин выбился из ритма гонки за снайперским рекордом и ищет решения в малорезультативном «Вашингтоне». Евгений Малкин в нестабильном «Питтсбурге» движется к красивой отметке в 500 голов за карьеру НХЛ и обошел Сергея Федорова в топ-3 российских снайперов всех времен. Кирилл Капризов выбрался из непростого периода в «Миннесоте», Валерий Ничушкин заметен в ведущем звене «Колорадо», в «Коламбусе» собрали русскую тройку, яркие полевые игроки из России есть в других клубах. И Свечников как будто выпал из их числа.

23-летний форвард «Каролины» после травмы связок колена выбыл из игры в марте и вернулся в конце октября уже после старта нового сезона. Своего первого гола в этой регулярке Андрей ждал месяц, не забивал 11 матчей до встречи с «Коламбусом». В начале декабря форвард из-за повреждения пропустил почти две недели. Возвращение подарило надежду, что дела пошли лучше. Голы против «Вегаса» и «Нэшвилла», теперь три шайбы против «Монреаля». Это всего третий хет-трик россиянина в НХЛ, два предыдущих он оформил против «Эдмонтона» 20 октября и 10 ноября 2022 года.

В матче «Харрикейнз» с «Канадиенс» вместе со Свечниковым феерили Себастьян Ахо, Йеспер Фаст и Брент Бернс. От них шла главная угроза для защиты гостей с вратарем Кэйденом Примо. В ворота хозяев вернулся прошедший драфт отказов и съездивший в АХЛ Антти Раанта. А дублер финна Петр Кочетков вместе с публикой на арене в Роли был готов расстаться с кепкой после того, как его соотечественник забил третий гол. Андрей открыл счет в начале игры после подправления шайбы на пятачке. В развязке третьего периода россиянин отличился броском из правого круга в быстрой комбинации после вбрасывания и затем попал в пустые ворота из правого круга своей зоны.

Андрей Свечников (№ 37) вместе с партнерами после хет-трика в матче «Каролина» — «Монреаль» (5:3). Фото USA Today Sports

«Ему необходимо забивать»

Свечников за один вечер забил столько же, сколько перед этим в 20 матчах. После возвращения в состав 19 декабря у него 8 очков (5 голов, 3 передачи) в 5 играх. Всего в сезоне у россиянина теперь 19 (6+13) очков в 21 матче.

«Мы говорим об этом все время: он должен попадать в протокол, чтобы мы были той командой, которой нужно быть. Он доминирующий игрок, а для этого ему необходимо забивать. Конечно, он делает другие вещи, но сегодня видна большая разница», — сказал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

Свечников после матча с улыбкой ответил на просьбу назвать число брошенных ему кепок: «Еще не видел их. Только на льду. Но забавно, это точно».

О том, что изменилось в последние пару недель, Андрей сказал: «Трудный вопрос, если честно. Вроде бы делаю те же вещи, может, просто чувствую, что немного легче. Работа с шайбой, катание, все такое. Такие ощущения, когда стараешься ни о чем не беспокоиться, просто стремишься хорошо играть и надеешься, что все получится».

Про гол в пустые ворота броском через всю площадку форвард заметил: «На самом деле даже не знаю, думал ли когда-то, что забьют оттуда. Немного нервничал, что будет проброс. Слава богу, попал в ворота».

О победном голе после игры Ахо на вбрасывании и перевода Бретта Пеши под бросок из-под защитника «Канадиенс» Джастина Бэррона россиянин сказал: «Мы знаем, что можем провести такой розыгрыш. Каждый сделал свою работу, получился хороший момент. Мне просто нужно было бросить».

Свечников рассчитывает остаться на удачной волне: «Да, все работает хорошо. И теперь нам нужно оставить эти матчи позади, сфокусироваться на следующем. Играть так же дальше».

О поддержке мамы Андрей заметил: «Да, она может жить со мной весь год, это, конечно, помогает. Ты приходишь домой, всегда есть с кем поговорить, много всего. Это очень важно, без сомнения».