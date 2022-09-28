Обзор дня в НХЛ: дебют русского вратаря и результативное возвращение Сошникова

А Свечников забил красивый гол «Тампе».

В Северной Америке уже полным ходом идет подготовка к 106-му в истории сезону НХЛ. Сегодня состоялись 11 матчей, в которых было много интересных событий, в том числе связанных с российскими хоккеистами. Отдельно стоит отметить возвращение за океан 28-летнего нападающего Никиты Сошникова, который последние три сезона провел в России, а неделю назад подписал однолетний контракт с «Айлендерс» на 750 тысяч долларов.

Уже в середине первого периода матча против «Нью-Джерси» Никита забил свой дебютный гол за новую команду, но это не помогло «Островитянам» одержать победу. Хозяева после этого забросили четыре безответные шайбы, автором одной из которых стал белорусский форвард Егор Шарангович. Напомним, что с 2015 по 2019 год Сошников сыграл в общей сложности 87 игр в НХЛ за «Торонто» и «Сент-Луис». На его счету в лиге 16 (8+8) баллов за результативность. Сегодня на льду форвард провел чуть больше 11 минут.

Свечников стал первой звездой

Пока к Флориде приближается очередной ураган, «Тампа» символично отправилась на выезд к «Каролине». «Харрикейнз» оказали теплый прием сопернику и разгромили его со счетом 5:1. Классный матч провел форвард «Ураганов» Андрей Свечников и был признан его первой звездой. Сперва в середине первого периода он реализовал численный перевес, а в третьей двадцатиминутке отметился результативной передачей на Сета Джарвиса.

Единственный гол в ворота «Каролины» забил нападающий Владислав Наместников. Минувшим летом он подписал с клубом однолетний контракт на 2,5 миллиона долларов и продолжит выступать там, где начинал свою карьеру в НХЛ. Сегодня он провел на площадке почти 17 минут, нанес четыре броска и отметился тремя силовыми приемами. Джон Купер рассчитывает на Владислава как на опытного двухстороннего нападающего.

Вратарский дебют

Скоро представить себе клуб НХЛ без вратаря из России будет практически невозможно. За «Сент-Луис» сегодня дебютировал Вадим Жеренко, с которым в мае клуб подписал трехлетний контракт новичка. «Блюз» выбрали Жеренко на драфте 2019 года под 208-м номером. В матче против «Чикаго» россиянин провел третий период и справился со всеми 11 бросками по своим воротам.

«Блюзмены» без особых проблем разобрались с соперником. Автором одного из голов в составе победителей стал нападающий Никита Александров, который в большинстве подправил шайбу после мощного выстрела Клима Костина.

Гущин в порядке

«Сан-Хосе» и «Анахайм» устроили калифорнийскую перестрелку с девятью заброшенными шайбами. «Шаркс» одержали минимальную победу, а их нападающий Даниил Гущин провел классный матч, став его первой звездой. В концовке первого периода он отметился голом, а в начале третьего записал в свой актив передачу. Результативность у Даниила всегда была на уровне, а в прошлом сезоне в юниорской лиге Онтарио он набрал очки в 17 матчах подряд. На драфте НХЛ 2020 года «Шаркс» выбрали его под 76-м номером.

«Миннесота» без Капризова

«Уайлд» без Кирилла Капризова уверенно разобрался с «Колорадо». В составе победителей голом отметился российский нападающий Владислав Фирстов. В марте он подписал трехлетний контракт новичка после того, как клуб выбрал его на драфте-2019 под 42-м номером.