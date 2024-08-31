Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:30

«Русских в Канаде в 90-е недолюбливали. Как в «Калгари» «душили» Сергея Макарова!» Истории знаменитого российского вратаря

31 августа олимпийскому чемпиону Андрею Трефилову исполнилось 55 лет
Отдел хоккея «СЭ»
Хоккеист Андрей Трефилов
Андрей Трефилов.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Сегодня олимпийскому чемпиону Андрею Трефилову исполнилось 55 лет.

Наград в его коллекции немало — два золота с московским «Динамо» (1991 и 1992 годы), столько же — с национальной сборной (Олимпиада в Альбервиле-1992 и чемпионат мира в Мюнхене-1993), плюс олимпийское серебро Нагано-1998...

Тем не менее многие в хоккейном мире считают, что Трефилов не смог полностью реализовать свой потенциал. Уж слишком ярко начинал он в «Динамо», где быстро стал основным вратарем и получил вызов в сборную СССР.

Но сам голкипер, успевший поиграть еще в «Калгари», «Баффало», «Чикаго» и немецком «Дюссельдорфе», карьерой доволен. Годы спустя в «Разговоре по пятницам» так и сказал: «Я раскрылся даже больше чем на сто процентов!» И добавил: «Сегодня в КХЛ я бы вряд ли пробился...»

1992 год. Сборная СНГ - олимпийский чемпион Альбервиля. Андрей ТРЕФИЛОВ - между Игорем ДМИТРИЕВЫМ и Виктором ТИХОНОВЫМ. Андрей Трефилов: «Упала икона — и мы проиграли финал Олимпиады»

Армия

— В родном Кирово-Чепецке вас в детстве опекал отец Александра Мальцева, сторож на катке.

— Я с шести утра был на льду, еще перед школой. Дядя Коля выдавал ключи от раздевалки, поил чаем, угощал печеньем. А умер во время нашей тренировки. Часто его вспоминаю.

— Это тренировки приучили вас вставать с рассветом?

— Армия.

— Когда атомную бомбу сторожили в Арзамасе-16?

— Было дело.

— Засекреченное предприятие изнутри посмотрели?

— Нет. Однажды съездили на практику. С «секретной» миссией — дежурили на КПП.

— С «дедами» дрались?

— Ни разу. Я был в элитной сержантской школе, там дисциплина железная. Нагрузки круче, чем в спорте. Кроссы по 18 километров. Времени на отдых не было вообще — мечтали об одном: выспаться! В пять подъем, моментально вооружиться и — беги. Толстенная телогрейка к концу мокрая насквозь. Отстрелялись, на обед — и снова марш-бросок. Народ падал без сознания. Юрзинов потом поражался: «Ты в спецназе служил?»

— После армии оружие в руках держали?

— Как-то в Вашингтоне отправились в специальный тир для Secret Service. Президентской службы. Чего только там ни было — пистолеты, автоматы... Я всех сразил качеством стрельбы. Народ поглядывал с изумлением — ай да русский!

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

«Динамо»

— В Арзамасе-16 было не до хоккея.

— До перевода в «Динамо» я два года не стоял на коньках! На первой же тренировке мениск — и вылетел на три месяца. Вернулся в середине сезона, кое-как доиграл. А на следующий год был лучшим вратарем «Динамо-2». Начали привлекать в первую команду.

— Ковалев, Каспарайтис, Яшин жили в Новогорске и ночами тренировались на пустом катке. Вы тоже?

— Нет. Может, они в выходные шли на лед? Так-то ежедневно по две тренировки. Третья точно никому не требовалась. У Юрзинова работали на износ. Много внимания уделяли тактике, разбору игр, смотрели видео. Владимир Владимирович для меня как второй отец. Я был никто и звать никак, а он что-то разглядел, дал шанс. Хотя в «Динамо» вратарей хватало — Шталенков, Мухометов, Карпин, Мышкин еще не закончил... Представляете имена? Это теперь понимаю, что пробиться было нереально.

— Каспарайтис в «Динамо» зажигал?

— Дарюс — заводной, вечно какие-то приколы. Иногда с печальными последствиями. За победу на Олимпиаде в Альбервиле нам вручили «Жигули». Каспарайтис ездить толком не умел, но решил дать кружок по Новогорску. Набилось к нему человек пять. На первом же повороте улетели в кювет. «Шестерка» восстановлению не подлежала.

— Обидно.

— Еще как! Денег-то на новую машину не было. А мы в это время сидим на собрании, ждем ребят, через день игра. Вдруг распахивается дверь, забегают — в крови, порезанные осколками. Юрзинов в крик. Но на матч вышли все.

Олимпиада-1998. 1/2 финала. Россия&nbsp;&mdash; Финляндия&nbsp;&mdash; 7:4. Павел Буре. «Не говорите мне о Буре, иначе будут сниться кошмары!» Лучший матч России с Финляндией в плей-офф Олимпиад

Олимпиада

— Игорь Болдин говорил нам, что в Альбервиле сборную всерьез не воспринимали. Называли «детским садом».

— Энхаэловцы в Играх не участвовали. Отсюда отношение. На самом деле команда была крепкая. Лидеры — Быков и Хомутов. Выстрелила спартаковская тройка Борщевский — Болдин — Прохоров. Плюс надежная защита — Юшкевич, Каспарайтис, Малахов, Зубов... Не было ощущения, что это Олимпиада. Казалось, рядовой турнирчик.

— Почему?

— Хоккейный дворец не ахти. Поселились не в Олимпийской деревне, а на отшибе. В общежитии уровня ниже среднего. Кормили неважно. Хуже только в Нагано. Там такую бурду готовили, что все с утра до вечера толпились в «Макдоналдсе». В 1992-м мы не попали на другие соревнования, церемонии открытия и закрытия. Играли в Мерибеле, вдали от центра города. Там, наверное, была атмосфера праздника, у нас же — все буднично.

— Чем, помимо «Жигулей», отблагодарила родина за победу?

— Получили семь тысяч франков. И по хрустальной вазе от мэра Москвы Гавриила Попова.

— Почему в Альбервиле и Нагано основным вратарем был Шталенков?

— Так складывалось, что в клубе больше доверяли мне, а в сборной — Мише. В 1992-м я считался первым номером в «Динамо». Но парочка неудачных матчей за сборную — и отпал вопрос, кому играть. Миша не подвел. Как и в Нагано. Гол в финале от чеха Свободы — несчастный случай. Были уже до игры недобрые предчувствия...

— С чего бы?

— Накануне из Москвы привезли икону. В комнате, где проводили собрания, поставили на стол, прислонили к стеночке. Тренеры произнесли речь. Встаем, чтобы идти к автобусу. В этот момент кто-то из игроков задевает икону. Падает на пол — и гробовая тишина. Оцепенение. Думаю, не у меня одного мелькнула мысль: «Это знак...» Хотя никто ничего не сказал. Молча сели в автобус. Единственную шайбу пропустили в третьем периоде после рикошета.

Хоккеист Андрей Трефилов
Фото Getty Images

Самоучка

— Пересматриваете собственные матчи?

— Разве что победный финал чемпионата мира-1993 против шведов. Но это исключение. Не люблю смотреть на себя в игре. У меня нет отточенной техники, как у Хабибулина, Шталенкова, Бобровского, Варламова. В воротах кувыркался, отбивал шайбу всем подряд. Я же самоучка, никакой школы. Вратарские способности ограничены. Еще и трясло перед каждым матчем. Вот Хабибулин и Набоков — абсолютно спокойны. Гашек со Шталенковым — вообще уникумы. Ни капли эмоций. Так что я раскрылся даже больше чем на сто процентов!

— Как удалось?

— У меня выхода не было — только пахать. Что я видел до «Динамо», кроме колючей проволоки в режимном городе, куда без пропуска не заедешь? Не обошлось и без доли везения. Оказался в нужное время в нужном месте. Честно вам скажу — сегодня в КХЛ я вряд ли пробился бы. Конкуренция выросла, особенно с появлением зарубежных вратарей.

— Был матч, в котором вратарь соперника потряс бы фантастической игрой?

— Швед Рольф Риддервалл на чемпионате мира-1991. Не хватит эпитетов, чтоб описать его игру. Тащил все! Благодаря Рольфу шведы и выиграли золото. Нас поражение отбросило на третье место. Я так расстроился, что не сдержал слез. Игорь Кравчук утешал, заслонил от телекамер, которые тут же направили в мою сторону. Больше из-за хоккея не плакал никогда.

Сергей Бабарико. «Вышел на буллит — мозг разрывало, у меня было три головы». Безумные истории про шаманов и колдунов в нашем хоккее

НХЛ

— В дебютном матче НХЛ вы пропустили пять шайб, «Калгари» сыграл с «Ванкувером» 5:5.

— В России была игра от обороны, тактика. Каждый момент — событие. А здесь — ураган! Бросок за броском! До меня сразу дошло, что такое НХЛ. Открытый хоккей, все для болельщиков.

— Главный тренер «Калгари» Дэйв Кинг быстро отослал вас в фарм-клуб. Кто-то был уверен — из-за того, что сборная СССР обыграла его канадцев на Олимпиаде-1992.

— Возможно, та победа повлияла — но и русских тогда недолюбливали. Как душили в «Калгари» Сергея Макарова, потрясающего игрока! А когда я отказался подписывать новый контракт, услышал от менеджера «Флэймз» Дуга Райзбро: «Ну и езжай в свою Россию. Будешь дерьмо есть».

— Сильно.

— Попадались противные люди. Бескультурные, вульгарные. В фарм-клуб «Калгари» отправился со шведом Никласом Сандбладом. Там столкнулись с хоккеистами, чей уровень ниже нуля. Наслушались всякого! «Наш хлеб отнимаете, валите отсюда...»

— Селиванов назвал Кинга лживым и двуличным.

— Кинг — старая гвардия. Больше доверял канадцам.

— Уезжали в Штаты на контракт 22 тысячи долларов в год?

— 27. В России и этого не было.

— До каких цифр доросли?

— Рекордный мой контракт — 600 тысяч «грязными». Налоги — свыше 60 процентов, сегодня забирают вообще 70. 10 процентов шло в профсоюз игроков.

Хоккеист Андрей Трефилов
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Американец

— На Олимпиаде в Турине у Евгения Набокова был шлем с рисунком: акула пожирает флаги стран — соперниц сборной России. Что на шлеме изображали вы?

— Кремль. Либо логотип клубного спонсора. Но это под конец карьеры. Раньше-то никому в голову не приходило разукрашивать шлем. Сейчас пишут всё! Никнейм, имена детей, любимых персонажей фильмов... Как с татуировками — кто во что горазд.

— У вас татуировки есть?

— Нет. Эта мода прошла мимо меня. Зато мой портрет во вратарской форме набили несколько фанатов «Дюссельдорфа».

— Где?

— На ноге. Сами показали. Сходство феноменальное! Один в один!

— За что такая честь?

— Шесть сезонов отыграл в клубе, мы брали Кубок, дважды доходили до финала. Болельщики в Германии уникальные. Хоккей слабоват, с нашим не сравнить. Но на матчи ходит по 20 тысяч человек!

— К разговору о никнейме. Были в жизни прозвища?

— До «Ак Барса» — нет. Там Моисеев звал меня Американцем. Наверное, потому что из США приехал.

Хоккеисты Сергей Зубов и&nbsp;Андрей Коваленко в&nbsp;прекрасном настроении во&nbsp;время встречи в&nbsp;аэропорту. Большие шляпы, объемные плащи и молодая Резцова. Как выглядела олимпийская сборная нашей страны в 1992 году

— В команде привязалось?

— Нет. Ребята обращались по имени. Это от Юрия Ивановича постоянно слышал: «Где наш Американец?»

— Ваш контракт с «Ак Барсом» в 1998-м был едва ли не самым крутым для российского хоккея — 300 тысяч долларов в год.

— Одно дело — подписать, другое — получить. Мне почти ничего не заплатили.

— Странно. Моисеев уверял в интервью, что деньги вы получили, перевели в Америку и сбежали.

— Смешно. Говорить можно что угодно. Тогда все делалось по законам 90-х. Хоккеисты были бесправны.

— В Казани орудовали настоящие банды. Сталкивались?

— Был случай. Клуб выделил «девятку». Вскоре какой-то человек окликнул на стоянке: «Нам понравилась твоя машина. Завтра украдем».

— По-дружески предупредил?

— Вроде того. Действительно украли! Из милиции приезжали, снимали отпечатки пальцев, долго разбирались. Бесполезно. Не нашли ни угонщиков, ни машину.

Хоккей
НХЛ
Сборная России по хоккею
3
Обсудить
Читайте также
Байдарочница Черниговская рассказала о противодействии федерации при поездке на ЧМ
Биография Юлии Липницкой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и тренера
Гладков: кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire ВСУ обстреляли Белгород
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Стали известны подробности о летчике сбитого на Украине истребителя F-16
На борту пропавшего на Камчатке вертолета могут находиться 19 пассажиров
Популярное видео
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя