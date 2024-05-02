«Может, теперь мы платим за успех». Василевский, Сергачев и Кучеров о сезоне «Тампы»

Российские звезды «Лайтнинг» после вылета в первом раунде плей-офф.

«Тампа» второй раз подряд закончила сезон в четвертьфинале Восточной конференции. Прошлой весной команду-династию Джона Купера остановили принципиальные соперники из «Торонто» (в шести матчах), теперь — соседи по штату из «Флориды» (в пяти играх). В 2023-м Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров впервые за четыре года отправились в отпуск намного раньше главной серии Кубка Стэнли. Чемпионы-2020 и 2021, финалисты-2022 тогда говорили о возможности перезагрузиться и вернуться к работе. Этот регулярный чемпионат получился космическим только у Кучерова, Василевский пропустил старт из-за операции, Сергачев дважды выпадал из игры после серьезных травм.

Андрей Василевский. Фото USA Today Sports

«В плей-офф мы показали, что нами можно гордиться»

Василевский — лучший вратарь НХЛ последних лет, обладатель «Везина Трофи» (2019) и «Конн Смайт Трофи» (самому ценному игроку плей-офф-2021). Андрей начал сезон почти на полтора месяца позже после операции из-за грыжи поясничного отдела позвоночника. С конца ноября 29-летний россиянин провел в регулярном чемпионате 52 матча с 30 победами и 2 играми на ноль, проценте отраженных бросков 90,0 и коэффициенте надежности 2,90. В этом плей-офф у голкипера — 5 матчей, %Б 89,7 и КН 3,22. Эти показатели уступают средним за карьеру.

Василевский начал общение с журналистами на медиадне «Тампы» с вопроса про пропуск тренировочного лагеря и его возможное влияние на потерю ритма во всем сезоне. Как только россиянин начал отвечать, микрофон загудел, так что игрок отпустил реплику «Что за ерунда?» (перевод в смягченном варианте).

«Да, знаете ли, это особенно важно в такое время года, когда ты пропускаешь тренировочный лагерь. Это вроде как фундамент на весь сезон. Чувствовал себя хорошо перед операцией, но что есть — то есть. Буду умнее перед следующим сезоном. Возможно, мы немного изменим мои тренировки, потому что мне все еще нужно поправить это на все сто процентов. Да, это вызов, будет весело. Что делает эту игру такой привлекательной, ты вроде как постоянно пытаешься совершенствовать свое тело, расти вместе с лигой. И это забавно, новое испытание», — сказал Андрей.

Вратарь рассказал, как изменилась подготовка перед этим сезоном, потому что год назад тоже говорил об этом и шутил о намерении отказаться от приседаний. В своем ответе россиянин с улыбкой попросил прощения, если неверно использовал слово «стабилизация», потому что английский — не его родной язык.

«Как замечал, меньше работы с большим весом, больше различных тренировок на проработку разных маленьких мышц, которые помогает стабилизации. И снова, теперь после операции постараюсь быть умнее в отношении подготовки. После нее внесу определенные изменения в межсезонье. Буду делать различные вещи, чтобы помочь моему телу и прибавить», — сказал Василевский.

Голкипер выдал многозначительную паузу после вопроса, что нового узнал о себе и этой команде в сезоне. При этом он взял на себя ответственность за неровное выступление «Лайтнинг» в регулярке.

«Каждый сезон — это урок, хороший или плохой сезон — это так. Ты всегда стараешься взять что-то позитивное. Этот сезон был настоящими горками для команды и особенно для меня, потому что от меня во многом зависела эта некоторая нестабильность. И в плей-офф мы играли против, вероятно, самой стойкой команды НХЛ этого сезона. Она была просто немного лучше, мы получали лишний гол в каждом отдельно взятом матче, соперник был в состоянии играть так, а в этой лиге все дело в последовательности. И хотя у нас появилось немало новых людей, знаете, в этом плей-офф мы показали, что у нас есть гордость. Но мы все должны поработать, особенно я, чтобы вместе стать лучше как команда», — сказал россиянин.

Андрей Василевский против Мэтью Ткачака в матче «Тампы» с «Флоридой». Фото USA Today Sports

«Они были лучше на один гол»

Василевский согласился, что два месяца перед окончанием регулярного чемпионата его команда показывала лучший хоккей и вышла на нужный уровень. В том числе он упомянул обменянных в дедлайн защитника Мэтта Дамбу и форварда Энтони Дюклера.

«Да, было весело. Март мы провели очень уверенно. И это причина нашего выхода в плей-офф. Знаете, у меня было много разных мыслей. Мне удалось кое-что поменять на льду и вне его. Смог немного расслабиться и снова получать удовольствие от игры. Ребята играли здорово, после дедлайна появились Дамс и Дюки и были невероятны, они дали нам в том числе много эмоций. И даже в плей-офф чувствовал себя хорошо, но, к сожалению, они были лучше на один гол везде», — сказал Андрей.

Россиянин получил вопрос о двух отмененных голах своей команды в пятом матче серии с «Флоридой» из-за помех Сергею Бобровскому. Об одном из них при броске Сергачева тренер «Лайтнинг» Купер сказал, что вратарь «Пантерз» здорово дорисовал момент для судей. Только один из топ-киперов ушел от прямого ответа.

«Я не знаю, если честно, это тяжелый вопрос, потому что не думаю о таком во время игры. И даже в последних матчах не особо видел, что случилось, потому что моя работа — стараться выручать в нескольких моментах. Не знаю, правило же, если парень заехал в синюю краску и касается тебя, то это не гол. Но я не видел те моменты, так что не могу даже судить. Я стараюсь отстраниться от такого во время игры, не общаюсь с судьями, это просто потеря энергии, по моему мнению. Для вратаря такое — отстой. Если ваш парень в синей краске, то это не гол, давайте вернемся к этому правилу», — сказал Андрей.

Вратарь вернулся к вопросу о своей подготовке к новому сезону. По его словам, он вносит коррективы с поправкой на возраст.

«Я стараюсь придерживаться одной системы, но снова — мое тело меняется, мое мышление меняется, лига меняется, поэтому я должен меняться вместе с лигой. Знаете, пропускать какие-то раскатки или что-то еще, посмотрим, буду слушать свое тело. Но даже такое порой не работает, так что нужно найти другой способ прибавить и быть готовым играть за команду. К сожалению, я ничуть не становлюсь моложе. Увы, так для всех. И да, что было хорошо в 22-23 года, не работает в 30 лет. Вот почему мне нужно искать, как стать лучше», — сказал голкипер.

Андрей Василевский. Фото USA Today Sports

«Когда вы хороши, вам везет»

Василевский оценил значение для команды ее многолетнего капитана и суперснайпера Стивена Стэмкоса. Форвард провел последний год по действовавшему контракту.

«Стэмер? Он был великолепен весь сезон, в том числе в этой серии, лучший игрок в плей-офф. Парень с таким мастерством, таким опытом — нет сомнения, что он выложится полностью и сделает все возможное для команды. Великолепный капитан и лидер, всегда за парней. Не могу даже сказать все хорошее, чтобы описать его. Он отличный парень и игрок. Надеюсь, он останется здесь как минимум до того момента, когда захочет закончить карьеру», — сказал Андрей.

Россиянин не стал скрывать, что раннее возвращение соотечественника Сергачева после серьезной травмы стало сюрпризом. Он оценил появление Михаила во втором домашнем матче серии с «Флоридой».

«Да, я был удивлен. Он сыграл четвертый матч здесь, в Тампе, после такой травмы. И ведь у него была еще одна в те полгода. И так быстро вернуться на лед, причем он начал кататься, ладно, не на следующий день, а сколько там, через пару недель после операции. Он просто железный человек. У меня нет понимания, как это возможно. Окей, это российское топливо», — сказал вратарь.

Голкипер сравнил серию с «Флоридой» и противостояние с «Торонто». Прошлой весной «Тампа» проиграла все три матча на своем льду в овертайме, этой уступила в дополнительное время во второй игре на льду «Пантерз».

«Много факторов. Удача — один из них. Вся серия была вроде как с минимальным перевесом, буквально один гол или один хороший отскок в их пользу, плохой отскок для нас — и мы проигрываем матч. Вы все знаете статистику овертаймов. В прошлом году мы проиграли дома где-то три матча в овертайме, в этом — еще один. Это был значительный фактор. Окей, быть может, нам много везло в предыдущих кубковых походах, что мы сейчас вроде как, знаете ли, платим за это. Но знаете, когда вы хороши, вам везет. Так что нам нужно работать, чтобы быть в порядке», — сказал Василевский.

Михаил Сергачев. Фото USA Today Sports

«Было не так тяжело, как могут думать люди»

Сергачев в этом регулярном чемпионате провел 34 матча с 2 голами и 17 передачами при показателе «минус 16». Он выбыл почти на полтора месяца после травмы ноги в матче с «Сент-Луисом» (19 декабря). Возвращение в игре с «Рейнджерс» (7 февраля) обернулось страшным повреждением, 25-летний защитник перенес операцию из-за двойного перелома ноги и затем удивил всех быстрым восстановлением. Михаил снова вышел на лед в серии с «Флоридой», в этом плей-офф у него 2 матчах, 1 передача и «минус 3».

Сергачев во время общения с журналистами ответил на много вопросов о своем восстановлении. Россиянин заметил, что реабилитация после страшной травмы и депрессивного начала прошла лучше, чем можно было думать.

«Знаете, сначала тяжело, когда ты не можешь ходить. Но как только начинаешь, то все легче и легче. Потом ты начинаешь делать различные упражнения в зале и бассейне, а потом внезапно уже катаешься в коньках и все такое. Было тяжело, но не настолько, как могут думать люди», — сказал Михаил.

Защитник не скрывает, что возвращение в этом сезоне было для него важным. Выйти на лед в этом Кубке Стэнли стало целью.

«Я лично стараюсь не думать о себе, а всегда — о команде. Но для меня это было, знаете ли, важно. В первую очередь из-за того, что это было очень травматично, не только физически, но и ментально, поскольку все видели травму, все посылали сообщения и все такое, что безостановочно напоминало тебе о сломанной ноге. И для меня было важно доказать себе, что я достаточно силен ментально и способен сделать это. И я считаю, что сделал это для себя. И я хотел помочь команде. На самом деле не знал, насколько сильно был способен помочь команде, но думаю, мне это удалось в первой игре», — сказал россиянин.

Сергачев при этом сообщил, что противопоказаний к его игре нет. В начале отпуска он должен завершить реабилитацию.

«Я могу играть сейчас, но просто нужно проводить небольшую процедуру, это требует внимания, что займет еще пару недель реабилитации. Но это будет более длинное лето для меня. Я собираюсь вскоре начать кататься, потому что я пропустил почти весь сезон. Я самый свежий человек здесь. Возможно, начну кататься в июне и буду готовиться к лагерю», — сказал хоккеист.

Михаил готов играть с инородным фиксатором в ноге, потому что не хочет новой сложной операции. Он очень благодарен штабу и персоналу «Тампы» за колоссальную поддержку. Перед возвращением советы соотечественнику давал Кучеров, пропустивший регулярный чемпионат-2020/21 между двумя чемпионствами.

«Возвращение в игру прошло нормально. Я общался с Кучем, который вернулся после пропуска целого года сразу в плей-офф. Он сказал мне, что просто нужно играть умно, не идти туда, где тебя могут пришибить, не оставаться у бортов, действовать разумно, не лезть помогать, если этого не требуется, все такое. Знаете, нужно просто быть внимательным с тем, что происходит вокруг. И это вроде как помогло», — сказал защитник.

«Тампы» выиграла только матч в серии с «Флоридой». Фото USA Today Sports

«Я видел, как хороша команда»

Сергачев оценил весенний отрезок «Тампы» на пути в плей-офф. По словам хоккеиста, его команда имеет хороший потенциал.

«Это было очень волнительно. К моему сожалению, я смотрел игры очень близко с трибуны, из пресс-ложи. Я видел, как хороша команда, как здорово мы играем вместе, насколько мы хороши. И в плей-офф чувствовал то же. Я очень жду следующего сезона. И думаю, молодые парни еще заметнее прибавят, потому что они сразу проявили себя после АХЛ», — сказал Михаил.

Россиянин ответил на вопрос о ведущем защитнике «Тампы» Викторе Хедмане. Швед остается на своем невероятном уровне, чем восхищает в том числе одноклубника.

«Он невероятен, неподвластен возрасту. Когда я здесь появился, ему было вроде как 26, сейчас он почти выглядит так же. Он немного постарел, все же на льду много стресса, было много игр в плей-офф, он взял «Конн Смайт». (Улыбается.) Но он делает все то же, что делал ранее. Он пашет как конь и не сбавляет. Такое вот отношение к делу. Когда видишь такого игрока, думаешь, почему он не сбавляет с возрастом, а это потому, как он работает и готовит себя. И к тому же он отличный человек. Хеди определенно будет считаться одним из лучших защитников всех времен. За ним весело следить, здорово быть рядом. У него есть все, что вы хотите», — сказал Сергачев.

Хоккеист также назвал сильные стороны тренера Купера. Снова не обошлось без шуток о возрасте.

«Он тоже развивается. Он видит, что у нас другая команда, его подход отличается. Он учится на своих ошибках. Это сумасшествие, но он совсем не упрямый. Знаете ли, люди в таком возрасте обычно упрямы хах. (Улыбается.) Нет, он не старый, не говорю этого, но он очень зрелый, да. И я думаю, что он все еще развивается как тренер, что здорово видеть и весело наблюдать. Он задает вызовы для нас и себя самого, делает нас лучше. Он великолепный», — сказал Сергачев.

Никита Кучеров (№86), Ник Пол (№20) и Брэйден Пойнт. Фото USA Today Sports

«Это тяжелые дни»

Кучеров провел феноменальный регулярный чемпионат, стал лучшим бомбардиром и переписал сезонные достижения для «Тампы» и всех россиян в истории НХЛ. 144 очка, 44 гола и 100 передач в 81 матче — форвард поднял планку на космическую высоту. За всю карьеру в лиге у 30-летнего нападающего теперь 873 очка, 320 голов и 553 передачи в 725 играх.

В плей-офф Никита отмечался результативными действиями в каждом из матчей, но «Флорида» максимально затруднила его игру. У главной звезды «Лайтнинг» — по передаче во всех проигранных матчах с «Пантерз» и ассистентский хет-трик в единственной выигранной встрече. 0+7 в этом Кубке Стэнли, за всю карьеру — 53 гола, 114 передач и 167 очков в 147 матчах.

Кучеров на медиадне пообщался с прессой в привычном стиле. Пока другие отвечали на вопросы по десять минут, российский форвард уложился в две с половиной.

«Да, это тяжелые дни. Да, это нелегко, это точно. Но что есть, то есть», — сказал Кучеров после вопроса и уточнения с просьбой описать эмоции после вылета.

Нападающий оценил, насколько близка была разница между поражениями и победами в матчах серии соседей по штату Флорида.

«Полагаю, мы были близки, но, вы знаете, их команда была лучше, что хорошо для них», — сказал Никита.

Россиянин не стал говорить, что нужно улучшить его команде, чтобы снова выйти на уровень претендента на кубок.

«Ах, я не знаю. Думаю, вам стоит спросить менеджмент и Купа. Моя работа — просто выходить и играть, а не думать о том, чего нам не хватает», — сказал форвард.

Более развернутым получился ответ на вопрос про возвращение в игру Сергачева.

«Было приятно увидеть его возвращение. Мы все видели, что он делал во время вне игры, он боролся и прошел это, проделал много работы. Я очень рад за него. Считаю, он был очень важен для нас в этих двух матчах», — сказал Кучеров.

Лидер «Тампы» отдал должное Стэмкосу, о котором спрашивают всех игроков клуба с учетом истекающего контракта капитана.

«Будет круто играть вместе с этим парнем всю карьеру. Я знаю, он собирается вернуться. Так что не знаю, что еще сказать», — сказал Никита.

Россиянин немного повеселил журналистов и улыбнулся сам после просьбы рассказать о влиянии Стэмкоса на начало его карьеры. При описании серьезности отношения снайпера к своему делу бомбардир вместо слова «чарт» произнес «церковь», спросил о правильном варианте и добавил «О, Господи».

«Его отношение к делу невероятно. Какой он человек вне льда, как он относится к игре, тренировкам и всем таким вещам, знает, он очень, очень хороший игрок и настоящий лидер», — сказал форвард.

«Тампа» будет дальше искать ответы, закрылось ли ее чемпионское окно. Финалист-2023 «Флорида» теперь сыграет с победителем пары «Бостон» — «Торонто», а другой восточный полуфинал свел «Рейнджерс» и «Каролину».