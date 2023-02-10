«Тампа» уничтожила чемпиона, Василевский «засушил» звездную атаку «Колорадо»

Обзор игрового дня НХЛ.

Первый «сухарь» Василевского

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Перри — 10 (бол., Чирелли, Киллорн), 15:15 — 1:0. Хагель — 20 (Чирелли, Киллорн), 28:32 — 2:0. Пойнт — 31 (бол., Кучеров, Хагель), 30:29 — 3:0. Хагель — 21 (Киллорн), 38:07 — 4:0. Сергачев — 7 (Пойнт, Белльмар), 45:44 — 5:0.

Вратари: Василевский — Георгиев (59:44).

Штраф: 14 — 26.

Броски: 32 (15+10+7) — 30 (9+15+6).

Наши: Кучеров (18.01/2/0), Наместников (13.15/1/0), Сергачев (21.43/4/+3) — Ничушкин (21.46/3/0).

10 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Ремейк финала Кубка Стэнли-2022 завершился неожиданным разгромом «Колорадо». Действующий чемпион пропустил целую авоську от «Тампы», хотя солидное преимущество не вытекало из логики матча. Большую часть игры «Эвеланш» смотрелись не хуже «Лайтнинг»: не уступили ни по броскам, ни по созданным моментам. Однако «Молнии» превосходно воспользовались собственными шансами и заставили Александра Георгиева пять раз доставать шайбу из ворот. Как бы «Лавины» ни старались лишить «сухаря» Андрея Василевского, забить хотя бы один утешительный гол не удалось.

«Тампа» две игры раскачивалась после паузы на Матч звезд. Уступила с кошмарным счетом «Флориде» (1:7) и ушла в овертайм с «Сан-Хосе», где упустила дополнительное очко. Против «Колорадо» Василевский реабилитировался и отразил все 30 бросков. В первом периоде «Лайтнинг» перебросали соперника (15-9), и неувядающий Кори Перри вывел хозяев вперед, реализовав большинство. Предвосхитила определяющий второй отрезок драка Логана О`Коннора и Росса Колтона. Она получилась под стать всей игре: яркая вывеска, которая не в полной мере соответствовала содержанию.

В матче с «Лавинами» команда Джона Купера показала гроссмейстерское большинство. По этому показателю «Тампа» уступает в лиге только «Оттаве» и «Эдмонтону». «Колорадо» дважды пострадало от спецбридад «Молний», которые реализовали два удаления из трех. В одной из шайб поучаствовал Никита Кучеров, набравший 76 (20+56) очко в регулярке. До единоличного лидера — Коннора Макдэвида (93) — еще далеко, зато россиянин оторвался от канадца в рейтинге ассистентов.

После пятой шайбы «Тампы» от Михаила Сергачева единственной интригой третьего периода оставался шат-аут Василевского. Голкипер «Лайтнинг» вчистую переиграл Александра Георгиева из «Колорадо». Это подтверждает статистика ожидаемых голов — 3,92 против 3,27 в пользу хозяев. «Молнии» перевыполнили план результативности, а «Лавины» уперлись в блистательного Василевского, которого справедливо признали первой звездой матча. Удивительно, но сегодняшний «сухарь» стал для Андрея первым в сезоне. Вдвойне ценно то, что получилось остановить чемпионское нападение «Колорадо».

Матч завершился еще одной дракой — сцепились крепыши Патрик Марун и Кертис Макдермид. 15 февраля команды встретятся уже в Денвере, и стоит ли отдельно подчеркивать, насколько мотивированы будут парни Джареда Беднара взять реванш у сегодняшних обидчиков?

Гол Капризова не помог «Миннесоте»

«Миннесота» — «Вегас» — 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)

Голы: Руа — 10 (Колесар, Хауден), 7:07 — 0:1. Пьетранджело — 7, 22:41 — 0:2. Капризов — 29 (бол., Эрикссон Эк, Болди), 24:37 — 1:2. Коттер — 9 (Айкел, Маршессо), 30:47 — 1:3. Смит — 19 (буллит), 32:53 — 1:4. Айкел — 16 (Маршессо, Уайтклауд), 33:13 — 1:5.

Вратари: Флери (Густавссон, 40:00) — Томпсон (Хилл, 41:19).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (7+15+6) — 31 (9+14+8).

Наши: Капризов (17.31/3/-1) — -.

10 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18797 зрителей.

Помните старый театральный анекдот? За кошкой, которая случайно выйдет на сцену, изумленно будет следить весь зал, потому что она в своем образе смотрится гармоничнее актеров. Примерно так же можно сказать о Кирилле Капризове в «Миннесоте». Российский форвард — негаснущий лучик света «Уайлд». 97-й номер стабильно набирает очки и прокачивает партнеров. Показательно, как в связке с Капризовым перезапустил карьеру Матс Зуккарелло. Норвежец второй сезон придерживается графика «очко за матч», хотя раньше не отличался подобной результативностью. К сожалению для Кирилла, главный тренер Дин Эвасон так и не добился баланса между звеньями. Наглядно это подтверждается в матчах против организованных команд — таких, как «Вегас», который сегодня разгромил на выезде «Миннесоту».

Гол Кирилла во втором периоде так и остался единственным для «Дикарей». Форвард реализовал большинство и отметился 29-й шайбой в сезоне. Вероятно, на функциональном состоянии «Миннесоты» сказался вчерашний утомительный матч с «Далласом». А менее, чем через сутки, команда принимала дома неуступчивый «Вегас». Шайба Капризова не преобразила «Уайлд». Во втором периоде хозяева пропустили три гола за две с небольшим минуты и окончательно потеряли шансы на камбэк.

В третьем отрезке «Голден Найтс» сыграли по счету. Не помогла «Миннесоте» даже замена вратаря «Рыцарей». «Уайлд» потерпели третье поражение подряд и ухудшили положение в Центральном дивизионе. Пока команда входит в зону плей-офф, но на пятки наступает «Нэшвилл», у которого три матча в запасе. Дину Эвасону следует поскорее придумать, как вывести команду из спада и добиться относительного баланса между тройками нападения. Впрочем, об этом говорится не первый сезон, но стабильностью в атаке может похвастаться только звено лучшего бомбардира и снайпера Капризова.