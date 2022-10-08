Трое россиян выставлены в НХЛ на драфт отказов. Вернутся ли они в Россию?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Драфт отказов

Российский вратарь Антон Худобин и в этом сентябре не убедил руководство «Далласа», что может быть полезен команде. Голкипер снова выставлен на драфт отказов, нет никаких сомнений, что никто его не возьмет и хоккеист, видимо, отправится в АХЛ. Отчего-то взбудоражились российские болельщики, которые уже «отправили» Антона в «Ак Барс», кто-то его ждет в КХЛ чуть ли не первым рейсом из Остина. Не все так просто. Существует вероятность, что с хоккеистом разорвут контракт, но она невелика. Дело в том, что досрочное расставание ничего не дает «Далласу». 3,3 миллиона долларов они и так потеряют, уж лучше пусть опытный ветеран сидит в АХЛ: вдруг что-то случится и он понадобится в первой команде. Кроме того, Худобина могут взять с драфта отказов. Шансы крошечные, практически такие же, как и то, что Антон приедет домой в ближайшее время.

Нет смысла ругать вратаря за то, что он проиграл конкуренцию в тренировочном лагере. Худобин сделал операцию на бедре, а возраст такой, что без проблем уже и не восстановишься. Плюс очень хорошо выглядели другие, так что это даже не наш спортсмен был плох, а конкуренты хороши. Да и заслужил Худобин своей карьерой передышку. Свыше 3 миллионов за матчи в АХЛ, где спортивный результат неважен! Почему бы и нет, Антон вполне заслужил того, что теперь ему будут платить просто так. Ясно же, что это последний год вратаря в НХЛ. Да и очень сомневаюсь, что голкипер решит продолжить карьеру в следующем сезоне. Не совсем понятно, зачем ему это. Ради денег? Если только за совсем хорошую сумму. Но любой клуб, который предложит соглашение нашему хоккеисту, серьезно рискует. Антон уже не в той форме, что был три-четыре года назад.

Клим Костин. Фото USA Today Sports

Разрывы

Еще два российских хоккеиста, видимо, начнут сезон в АХЛ. Нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин очень сильно удивил. Его ждали в «Авангарде», в Омске предлагали солидные деньги, игровое время и доверие, но форвард согласился подписать с «Блюз» дешевый договор, хотя это было и одностороннее соглашение. Многие подумали, что Клим — молодец. Выбрал мечту, а не деньги. И это было действительно так. Нападающий стремился стать игроком основного состава, его мотивы понятны. Но выяснилось, что у Клима были свои цели и задачи на сезон. Шел тренировочный лагерь, а слухи о Костине настораживали. Еще в начале сборов поступали сигналы, что хоккеистом недовольны тренеры, мол, делает совершенно не то, что требуется, а потом главный подтвердил опасения, в открытую заявив, что чуть ли не разочарован работой Костина.

Из того, что удалось узнать, Клим был недоволен своей ролью. Не нравилось, что тренеры видят в нем силовика, разрушителя, хотя российский хоккеист неоднократно за последние годы показывал наличие атакующего потенциала. Но в НХЛ не любят, когда игроки начинают разговаривать и слишком много рассуждать, особенно «копеечные» ребята. Все закончилось тем, что Костин выставлен на драфт отказов, а если его никто не возьмет, то он отправится в АХЛ.

Не впечатлил руководство «Эдмонтона» защитник Дмитрий Саморуков. В этот раз он смотрелся в тренировочном лагере неплохо (год назад хоккеисту сломали челюсть еще до предсезонных матчей, он долго лечился), но не настолько, чтобы оставлять его в первой команде. Саморуков будет в ближайшем резерве, вряд ли ему стоит сильно расстраиваться. Да Дмитрий и не пойдет на обострение. Он уже давно осел в Канаде, у него там дом, вариант с возвращением в КХЛ слишком неудобен.

Сергей Шумаков. Фото Global Look Press

Возвращение

Нападающий Сергей Шумаков уехал из родного Челябинска в 2010 году, а спустя 12 лет вернулся и дебютировал за «Трактор». К сожалению, его команда уступила в Мытищах «Куньлуню», но хотя бы набрала один балл, который позволил уйти с последнего места в таблице конференции. Впрочем, речь не про челябинскую команду. Сергей вышел на лед в тройке с Никитой Тертышным и Владимиром Ткачевым. Не забил, но очень старался, а главное, имел несколько голевых моментов. Ждать от форварда огненных действий с самого первого матча было бы странно. Шумаков хоть и тренировался, поддерживал форму, даже скинул восемь килограммов по сравнению с прошлой осенью, все равно потратит какое-то время на адаптацию. Невозможно представить, что после одной тренировки и одной раскатки хоккеист сразу начнет определять результат.

Был и курьезный момент, который лишний раз доказывает, что любому спортсмену требуется время на адаптацию. Во втором периоде Сергей вышел вместе с другими партнерами по тройке. Была мысль, что Анвар Гатиятулин решил пойти на изменения, но потом Сергей рассказал, что произошло: «Это я совсем запарился, выскочил не в свою очередь и провел смену с другими партнерами». Лишнее доказательство того, что никакие тренировки не заменят нахождение в команде. Но дела у челябинского клуба в атаке стали повеселей. В обороне все не так хорошо, впрочем, это уже другая история.