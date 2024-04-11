Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:00

Большой переезд в НХЛ: «Аризона» покидает ужасную арену?

«Аризона Койотис» может переехать в Солт-Лейк-Сити
Отдел хоккея «СЭ»
Хоккеисты «Аризоны»
Хоккеисты «Аризоны».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
В штате мормонов может появиться хоккей.

«Аризона» в последние годы по праву заслужила статус одной из худших франшиз в НХЛ. И дело даже не в удручающих результатах. Два года назад «Койотис» пришлось переехать на арену на 5000 зрителей — для сравнения, в КХЛ она не соответствовала бы регламенту. Для «Аризоны» сделали исключение, поскольку клуб взял на себя обязательство перед лигой построить себе 16-тысячный дом в новом месте.

Хоккеисты &laquo;Аризоны&raquo; могут сменить сменить домашнюю арену. Главного бомжа НХЛ снова гонят из города! «Аризоне» не дают построить арену даже на месте свалки

Но получить землю под строительство и одобрение проекта можно было исключительно путем голосования городского совета и последующего за ним общественного референдума жителей Темпе. Но горожане проголосовали против строительства новой арены. Весь этот сезон «Аризона» продолжала мучить телезрителей картинкой с крошечной арены, но кажется, что мучениям пришел конец.

Как сообщает Daily Faceoff, НХЛ одновременно работает над двумя вариантами календаря на следующий сезон — на случай переезда клуба в Юту и на тот случай, если «Аризона» останется в штате и построит новую арену. Клуб надеется выиграть аукцион по покупке земли в северной части Финикса, торги намечены на июнь. При этом в покупке команды заинтересован бизнесмен Райан Смит, владеющий баскетбольным клубом «Юта Джаз». В таком случае «Койотис» могут переехать в Солт-Лейк-Сити.

Хоккеисты «Аризоны»
Фото USA Today Sports

При этом главный инсайдер лиги Эллиотт Фридман заявил, что переезд может быть оформлен в ближайшее время: «Последняя игра команды состоится дома против «Эдмонтона» в следующую среду. Один игрок «Аризоны» сообщил мне сегодня, что ходят слухи о «важной встрече», прежде чем все разойдутся на межсезонье. Лига направила совету управляющих записку, в которой указала на прогресс в переговорах по переезду команды в Юту, но несколько источников предупредили, что следует быть осторожными с какими-либо абсолютными заявлениями».

Кроме баскетбольного клуба скоро в&nbsp;штате Юта появится и&nbsp;хоккейная команда из&nbsp;НХЛ. В НХЛ может появиться клуб из Юты. Хватит ли в лиге игроков на 33 команды

При этом мэр Скоттсдейла, на границе с которым владельцы намереваются приобрести участок для строительства арены, выступил против проекта «Аризоны». «Мы не приветствуем то, что застройщик-новичок хочет купить землю штата без какой-либо инфраструктуры на нашем пороге. Это нецелесообразно», — заявил Дэвид Ортега. Он также сообщил о том, что возможное строительство приведет к повышенной загруженности автомобильной трассы, и заявил, что Скоттсдейл категорически откажется предоставить свои водные ресурсы для этого проекта.

Интересно, насколько интересен будет в Юте хоккей для местной публики. Но уже сейчас понятно, что переезд будет для «Койотис» спасением. В штате Аризона места для команды явно не находится.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
0
Читайте также
В следующем сезоне в КХЛ вернут лимит в пять легионеров
В ночь на 14 апреля пройдет турнир UFC 300 в Лас-Вегасе
В Хабаровске возбудили дело из-за валютных операций на более чем 51 млн рублей
13 лет после ужаса: у «Локомотива» - первый финал Кубка Гагарина с момента страшной гибели всей команды
На Чукотке нашли тело провалившейся под лед девочки
Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о 26-часовом дне
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маккиннон — канадский Бобров, Кучеров — Черенков. Наблюдать за их гонкой — наслаждение