Худший клуб НХЛ задрафтовал двух воспитанников «Локомотива». Одного из них выбрали раньше Мичкова

«Аризона» становится ярославской.

Первый раунд драфта НХЛ-2023 подарил нам как минимум две сенсации. Но если решение «Анахайма» взять под вторым номером шведа Лео Карлссона вместо канадца Адама Фантилли некоторыми прогнозистами хоть как-то читалось и допускалось, то выбор «Аризоной» под шестым пиком защитника Дмитрия Симашева, неожиданно для всех ставшего первым россиянином на драфте при доступном Матвее Мичкове, всех по-настоящему поразил.

«Это не такой большой шок. Все рейтинги драфта НХЛ — это работа диванных критиков. Мы понимали, что Дима — один из лучших защитников этого драфта.

Год назад он дал мне обещание, что приедет в Северную Америку и без переводчика пройдет собеседования с клубами НХЛ. Так он и сделал, пообщавшись со всеми свободно на английском языке, давал интервью по радио и телевидению, показал, какой он человек. За счет этого он был сегодня вознагражден. До драфт-пика я ему сказал, что его выберут, а он даже не поверил. Поэтому у него была такая реакция", — прокомментировал выбор своего подопечного агент Дэн Мильштейн.

Кажется, на радостях от неожиданно высокого выбора русскоговорящий американец несколько погорячился. Само собой, про Симашева в преддрафтовый сезон говорили куда меньше, чем про того же Мичкова. Только действительно в его отношении не было какой-то дикой недооценки — многие скауты и «диванные критики» котировали ярославца в топ-15 и называли лучшим защитником после Давида Рейнбахера. В общем-то, в итоге россиянин и стал вторым игроком своего амплуа, пропустив вперед всего на одну позицию только праворукого австрийца. Выше него из российских защитников на драфте выбирали только троих человек — Олега Твердовского (2-й, 1994), Андрея Зюзина (2-й, 1996) и Виталия Вишневского (5-й, 1998-й).

Единорог драфта

При этом Дмитрий реально сдержал свое слово и в течение двух минут отвечал на вопросы североамериканских журналистов на вполне сносном английском для парня, который никогда не жил в чужой языковой среде. Пусть и периодически ему приходилось обращаться за помощью к агенту. Такое отношение в столь юном возрасте не могло не подкупить «Аризону».

Разумеется, «Койоты» потратили на воспитанника «Локомотива» шестой пик не из-за его лингвистических способностей, а из-за внушительного набора сильных сторон на льду. Понять, насколько велик потенциал лидера юниорской сборной России U18, можно было даже за те крохотные 6 минут за матч, что в среднем давал ему Игорь Никитин в основной команде в минувшем сезоне.

Габаритный защитник, чей нынешний рост — 194 см — со временем имеет шанс перемахнуть отметку в два метра, прекрасно сложен и обладает по-настоящему элитным для своих размеров катанием. Он здорово играет позиционно в своей зоне, не позволяя назвать себя одномерным хоккеистом, не по годам уверенно выходит из-под давления и не уступает в скорости большинству нападающих. А главное, на «ты» обращается с шайбой и при должном уровне доверия способен пойти по пути Александра Никишина. Кстати, именно Симашев прошлой осенью в матче с «Автомобилистом» стал первым игроком 2005 года рождения, сыгравшим в КХЛ.

«Хорошо скоординированный игрок, один из лучших по катанию в своем возрасте. Очень редко можно увидеть такое телосложение и такую эффективность. Что интересно, так это неиспользованный двусторонний потенциал. Как он катается и использует всю длину клюшки! Всем нужны крупные защитники, которые в первую очередь думают о силовой игре. Но дело не только в том, чтобы бить. Диапазон и универсальность важны везде и всегда», — восхищался ярославцем перед драфтом аналитик Sportsnet и бывший директор НХЛ по любительскому скаутинг Джейсон Букала.

«Мы называем его единорогом драфта. Трудно найти парней, которые могут так двигаться и кататься при таких габаритах. Мы немного познакомились с ним и просто влюбились в его характер как на льду, так и вне его. У него есть лидерские качества, он хорошо говорит по-английски, и с этой стороны он очень интересный и интригующий проспект», — не скрывал своего счастья генменеджер «Койотис» Билл Армстронг.

Второй Томпсон

Однако настоящей неожиданностью стал не столько высокий пик Симашева, сколько то, что в «Аризону» он попал вместе со своим другом и одноклубником Даниилом Бутом, которого «Койотис» забрали под 12-м номером. А ведь сын легенды «Локомотива» Антона Бута также котировался чуть ниже своей итоговой позиции. Похоже, в клубе из пустыни решили, что закупаться ярославскими воспитанниками лучше оптом.

Примечателен и другой момент: большую работу по выбору двух россиян проделал Ростислав Сагло — украинский скаут «Койотов», который отвечает за поиск талантов в Восточной Европе. Когда-то непримечательный нападающий, долгое время поигравший в минорных лигах Северной Америки, будучи помощником хорошо известного в России агента Марка Гандлера, увозил в CHL Якова Тренина и Артема Минулина. Теперь же с его подачи клуб из Темпе драфтует в первом раунде сразу двух россиян.

При почти двух метрах роста и длиннющих ногах Бут-младший великолепно скоординирован и устойчив на льду — по крайней мере, «синдрома Анттилы», который при катании частенько опирается на клюшку, у него не наблюдается. Глобально Даниилу нужно прокачать перед поездкой за океан две вещи: стартовую скорость и мышечную массу — пока крайний нападающий выглядит слишком субтильно для своей фактуры. Но в этом сезоне он неплохо потрудился над недостатками и как минимум прибавил в работе ногами. Что никогда не ставилось под сомнение, так это его техническое оснащение, быстрые руки и умение мощно бросать практически с любой позиции.

Во время ночной трансляции комментатор КХЛ ТВ и главный лоббист ярославских проспектов Антон Васятин по сочетанию габаритов, игрового стиля и навыков сравнивал его с лидером «Баффало» Тэйджем Томпсоном. И это вполне резонная аналогия — в идеале Бут также должен стать элитным снайпером, забивающим рядом с приличным центром по 40 шайб за регулярку.

Когда они приедут в НХЛ?

Говорить о том, когда именно Симашев и Бут приедут в «Аризону», пока слишком рано — сейчас оба юниора связаны с родным «Локомотивом» контрактами до 2025 года. В ближайшее время они наверняка посетят клубную базу в Темпе, но не смогут принять участие в летнем тренировочном лагере. Благо многострадальные и вечно перестроечные «Койоты» без проблем могут позволить себе двухлетнее ожидание двух выпускников первого раунда, которые должны дозреть в КХЛ, — куда важнее клубу сейчас разобраться со строительством новой арены и избежать переезда в другой штат.

«В прошлом сезоне мы достаточно плотно привлекали Симашева в КХЛ, он провел 18 матчей в регулярном чемпионате. Если бы не травма, может быть, провел бы еще больше. Но все, что ни делается, к лучшему.

Мы рассчитываем на Дмитрия не просто как на перспективного парня, которого нужно развивать. А на того, кто может нам принести конкретную пользу в ближайших сезонах за ярославский «Локомотив». Конечно же, перспектива у него есть. Мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы ему помочь в этом плане.

Конечно, мы на это надеемся, что их игровое время будет расти. И в чем их сильное качество? Они понимают: это будет происходить не из-за того, что они выбраны высоко на драфте и что они перспективные ребята, а потому, что Дмитрий и Даниил сами хотят развиваться. А хоккеисты такого типа ценят то время, которое им дают", — заявил сразу после драфта Игорь Никитин.

Вот только в случае с Симашевым лишние два года в Ярославле могут не пойти ему на пользу. При нынешней оборонительной линейке «Локомотива» с Елесиным, Рафиковым, Черепановым, Марченко, Сергеевым, Береглазовым и приехавшим словаком Гернатом места для Дмитрия в первых трех парах пока не видно. Начинать следующий сезон на правах лимитчика, скорее всего, ему придется в качестве седьмого защитника. Поэтому теперь дело не только за самим хоккеистом, но и за Никитиным, желающим принести Ярославлю первый в истории Кубок Гагарина. Станет ли главный тренер «Локомотива» в погоне за чемпионством вкладываться в пусть и крайне талантливого, но еще слишком сырого для больших дел защитника — большой вопрос.