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Сегодня, 14:00

Русский ветеран решил возобновить карьеру в Америке. Он хочет вернуться в «Рейнджерс» через АХЛ

Российский хоккеист Анисимов подписал пробное соглашение с клубом АХЛ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Артем Анисимов.
Фото Global Look Press
Артем Анисимов.
Фото Global Look Press
Артем Анисимов (слева).
Фото Global Look Press
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Артем Анисимов подписал пробное соглашение с «Хартфордом».

Про нападающего Артема Анисимова почти никто уже и не вспоминает. Да и поводов делать это почти не было. Спортсмены никогда не учитывают, что после окончания карьеры они совершенно никому не нужны. Но форвард внезапно возобновил свою карьеру. Он попытает счастья в «Хартофорде» из АХЛ.

Артем живет в США, свое будущее не связывал с Россией, а статус его хоккейной карьеры был непонятен. Прошлой осенью он заключил пробное соглашение с «Детройтом», но полноценный контракт не подписал. Местные журналисты так и не разобрались, кому и зачем понадобился Анисимов, на тренировках он не производил впечатления человека, который бы пригодился в НХЛ.

Артем Анисимов.
Фото Global Look Press

А сезон-2022/23 Артем провел в «Лихай-Вэлли». И хотя у него был контракт именно с клубом АХЛ, сохранялся призрачный шанс, что он понадобится «Филадельфии», Боб Торторелла брал его на просмотр, но на полноценный договор Анисимов не наработал. Решили, что хоккеист будет в фарм-клубе, а если что-то случится, то мгновенно подпишет двустороннее соглашение.

Анисимов провел неплохой сезон по меркам АХЛ. За счет опыта помогал молодым хоккеистам, набирал очки, старался, но было очевидно, что в НХЛ у него вообще никаких шансов. Менеджеры «Флайерс» подтвердили это впечатление, ни разу даже не поднимался вопрос о том, что Артем может помочь первой команде.

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Казалось, что после этого карьера хоккеиста завершена. В Россию звали позапрошлым летом. У нас дефицит центральных нападающих, причем Анисимову предлагали огромные деньги, которых он уже давно не заслуживал, но Артем неизменно отказывался ехать в КХЛ. Причем до сих пор ходят разные версии почему. Главная — не хочет далеко уезжать от семьи, но, будем честными, этот аргумент не выдерживал критики. В конце концов, сезон-то он провел в профессиональной команде, которая расположена достаточно далеко от его места жительства, да и предполагает полную занятость. Кто-то говорил, что Анисимов не слишком доволен происходящим в России и не едет сюда по этой причине.

Прошлым летом интерес к Артему из КХЛ был минимальный, а о больших деньгах никто не заикался. Только «Локомотив» по привычке был готов отдать десятки миллионов, но это неудивительно, решения там принимаются весьма странные. А остальные прекрасно видели, на каких скоростях действует ветеран в АХЛ, понимали, что вряд ли отработает зарплату.

Артем Анисимов (слева).
Фото Global Look Press

В общем, про Анисимова вспоминали совсем редко. И вдруг нападающий подписывает пробное соглашение с клубом АХЛ «Хартфорд». Почему-то кто-то стал считать, что россиянин уже в шаге от того, чтобы выйти в одном звене со своим старым другом Артемием Панариным в «Рейнджерс». Но это не так. У Анисимова пробное соглашение с клубом АХЛ. В «Хартфорде» выступают хоккеисты, которые не имеют отношения к «Рейнджерс», и он будет одним из таких. Плюс надо еще проявить себя в трех матчах за клуб Атлантического дивизиона.

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Артему в мае исполнится 36 лет. Возможно, это не так много, но для современной НХЛ это почти старость. Нужно быть очень крутым игроком, чтобы получить контракт в этом возрасте и выделяться на льду. Форвард же последний раз выступал в Северной Америке в сезоне-2020/21 и запомнился тем, что «Оттава» дважды выставляла его на драфт отказов, а в 19 матчах на счету хоккеиста всего две заброшенные шайбы, семь передач и реноме игрока, который слишком быстро «уехал с ярмарки».

И потому совершенно неясно, зачем он снова достал баул из чулана. Видимо, дома вообще делать нечего.

Артем Анисимов
Хоккей
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