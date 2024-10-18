«Когда он владеет шайбой, начинается шоу». Кучеров и Панарин вновь заставили говорить о себе

Пресса в восторге.

Россияне снова зажигают в НХЛ. Первой звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, на счету которого 4 (3+1) очка в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:2), а третьей — Никита Кучеров. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» оформил дубль во встрече с «Вегас Голден Найтс» (4:3), вторая шайба стала победной. Собрали, что об успехах хоккеистов пишет североамериканская пресса.

Tampa Bay Times: «Вся команда кайфанула»

Атака «Тампа-Бэй» задавала тон игры, и даже после того, как Брейден Пойнт не реализовал момент, который мог бы сравнять счет в матче (до 57-й минуты гости вели 3:2), «Молнии» продолжали наседать.

«Вся наша команда кайфанула от их действий. Они вышли, играли жестко и правильно, а мы просто следовали за ними, и это был наш план на третий период», — сказал нападающий Брэндон Хэйгел о выступлении Кучерова и партнеров по команде.

Raw Change: «Нападение блеснуло своей мощью»

Казалось, что «Вегас» удержит свое преимущество 3:2, так как оборона гостей уверенно отбирала шайбу на протяжении всего матча. Но затем нападение «Молний» блеснуло своей мощью и двумя быстрыми голами: Хэйгел сравнял счет, а Кучеров менее чем за минуту до конца встречи принес «Тампе» победу — 4:3. Никита завершил игру с двумя голами, доведя свой бомбардирский счет до шести.

The Athletic: «Горячий старт Панарина продолжается»

«Рейнджерам» потребовалось время, чтобы нанести первый бросок, но Панарин использовал его по максимуму.

«Практически каждую игру я нахожусь под впечатлением от него. Когда он владеет шайбой, начинается шоу. Сегодняшняя встреча была очень интересной», — сказал форвард «Рейнджерс» Винсент Трочек, трижды ассистировавший Артемию.

Панарин набрал 11 очков в четырех матчах. По данным PR-службы ньюйоркцев, он стал первым хоккеистом в истории франшизы, набравшим по несколько очков в каждой из первых четырех игр команды.

The New York Post: «Возможности Панарина безграничны»

Если вы думали, что пять очков, набранные Артемием Панариным в первых четырех матчах прошлого сезона, предвещали его 120-очковую кампанию в регулярном чемпионате, тогда возможности сезона-2024/25 могут быть безграничны. Звездный российский нападающий набрал 11 очков за тот же период.

Поднимаясь все выше и выше от игры к игре, Хлебушек оформил хет-трик, а также сделал голевую передачу и помог «Рейнджерс» победить «Детройт» со счетом 5:2 в четверг вечером. Это было выдающееся выступление для Панарина, на счету которого уже четыре исключительные встречи.

Артемий Панарин (№ 10) с партнерами по «Рейнджерс». Фото Getty Images

Reuters: «Стремительный старт Панарина продолжается»

Панарин забросил две шайбы в первом периоде и во второй раз отличился в большинстве после перерыва, что принесло ему пять голов в четырех матчах. В прошлом сезоне россиянин набрал 120 очков и на три балла превзошел командный рекорд Яромира Ягра, а сейчас на его счету уже 11 очков.

Панарин оформил свой восьмой хет-трик в карьере, а также стал первым игроком в истории команды с четырьмя подряд многоочковыми матчами в начале сезона. У Артемия пятый хет-трик с момента перехода в «Рейнджерс».