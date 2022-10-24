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Сегодня, 16:20

Панарин — главная звезда старта сезона в НХЛ. Теперь «Рейнджерс» идут за кубком

Михаил Зислис
Обозреватель
Артемий Панарин (в центре).
Фото USA Today Sports
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Артемий лидирует в списке лучших бомбардиров.

Великолепный старт сезона в исполнении лидера «Рейнджерс» Артемия Панарина — то, что от него давно ждали. Обычно россиянин разгонялся не сразу. Текущий график «два очка в среднем за игру» сделает честь любой звезде. Даже сверхчеловеку в лице Коннора Макдэвида.

Артемий Панарин. Что творит Панарин! Набрал четыре очка и вышел в лидеры гонки бомбардиров

Всплеск результативности в самом начале чемпионата — еще не повод утверждать, что мы видим совершенно нового Панарина, который теперь обязан впервые в карьере преодолеть отметку в сто набранных очков в регулярке и побороться за «Харт Трофи». До весны многое может кардинально поменяться. Но сейчас вырисовывается позитивная тенденция.

Последний плей-офф, когда россиянин временами пропадал из поля зрения, поднял серьезный вопрос о его реальной способности тащить «Рейнджерс» именно в кубковых матчах. Сыграй Хлебушек получше — ньюйоркцы как минимум вышли бы в финал Кубка Стэнли, где могли бы пободаться с «Колорадо».

Летом нападающий решительно опровергал информацию о том, что руководство клуба высказало недовольство его действиями в ключевой момент после окончания сезона. Однако появление таких слухов в Северной Америке — это почти всегда особый знак. Таким нехитрым способом через СМИ, аккуратно скрывая инициаторов этой идеи, дают понять, как обстоит продолжение дел в реальности. Подобная самодеятельность со стороны журналистов за океаном большая редкость. НХЛ — огромная корпорация с гласными и негласными правилами, идти против которой себе дороже.

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Панарин на публике был честен, откровенно признавшись, что должен был в плей-офф проявить себя лучше. Следовательно, надо кое-что изменить как в предсезонной подготовке, так и в отношении к делу. Впереди у Артемия осталось от силы два-три года, прежде чем его карьера в силу возрастного фактора пойдет на спад.

«Рейнджерс», неожиданно добравшиеся до финала конференции, — команда на вырост и обладает приличными резервами для дальнейшего прогресса. Все лидеры находятся в самом соку. Лучший вратарь прошлого сезона Шестеркин никуда не делся и по-прежнему очень надежен. Многочисленная молодежь даже близко не раскрыла свой потенциал. И Хытил, и Лафренье, и Какко, и Джонс, и Шнайдер, и не исключено, что Кравцов, имеют шансы прибавить по мере накопления опыта. Размен Строума, с которым не стали продлевать контракт, на Трочека в межсезонье сейчас выглядит как безусловная победа менеджмента нью-йоркского клуба. Решить бы еще вопрос с профильным нападающим для правого фланга, и можно всерьез задумываться о титуле.

Игорь Шестеркин и&nbsp;Артемий Панарин. Панарин и Шестеркин могут не выиграть Кубок Стэнли никогда. Последний шанс — этот сезон

Нынешний успех Панарина говорит не только в его пользу. Это еще и свидетельство того, что команда продолжает расти вместе с ним. Без помощи партнеров россиянин вряд ли был бы настолько эффективен. Его голы, очки и передачи сейчас важны в первую очередь для психологии с прицелом на будущее.

«Рейнджерс» больше нельзя считать выскочкой, который удивил весь мир прошлой весной. Теперь это полноценный претендент на Кубок Стэнли. Начало сезона подтверждает, что ньюйоркцы успешно справляются с повышенным давлением и большими ожиданиями.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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