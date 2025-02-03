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Сегодня, 13:15

«Мог пропустить уведомления, потому что пользуется кнопочным телефоном». Панарин должен налоговой 75 тысяч рублей

Артемий Панарин задолжал налоговой 75 тысяч рублей
Артемий Кутейников
Корреспондент
Хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин
Артемий Панарин.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Артемий не может заплатить уже несколько месяцев.

Хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин уже несколько месяцев не может погасить задолженность перед налоговой службой в размере 75 тысяч рублей, сообщает Telegram-канала Mash. В случае неуплаты спортсмену могут заблокировать счета в России. Представитель 33-летнего россиянина Артем Гаврилов объяснил случившееся странной, но логичной причиной.

Что известно о долге

По информации Telegram-канала Mash, россиянин должен 74 796 рублей Федеральной налоговой службе и уже несколько месяцев не оплачивает эту сумму. При этом Артемий входит в топ-5 самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ и за год зарабатывает 11,64 миллиона долларов (до вычета налогов, которые в США составляют больше 50 процентов).

По данным источника, у Панарина нет бизнесов в России — только благотворительный фонд, занимающийся изданием книг, газет, журналов, а также предоставлением финансовых и социальных услуг. Он был зарегистрирован 10 сентября 2019 года и специализируется в основном на помощи жителям родного для Артемия города Коркино в Челябинской области.

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Налоговая отправила хоккеисту уже несколько уведомлений, ни на одно из которых он не ответил. В случае неуплаты задолженности Панарину могут заблокировать счета, а также подать на него в суд. Представитель хоккеиста Артем Гаврилов прокомментировал финансовое положение Артемия и предположил, почему долг до сих пор не был выплачен. Также он уточнил информацию о деятельности благотворительного фонда спортсмена.

«Мы в ближайшее время закроем этот вопрос. Предполагаю, это связано с каким-то автомобильным налогом. Тема мог пропустить уведомления, потому что он в Америке и пользуется только кнопочным телефоном. Еще уточню, что у Артемия есть благотворительный фонд. Но он не связан с изданием книг, газет, журналов, как написали в новости. Мы занимаемся помощью людям в жизненных ситуациях, которые касаются здоровья детей и взрослых, лечения животных, решения проблем ЖКХ», — прокомментировал Гаврилов «Матч ТВ».

Хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Как проводит сезон Панарин

Минувшей ночью россиянин стал одной из главных звезд матча против «Вегаса» (4:2). Артемий отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами, а «Рейнджерс» оформил волевую победу — проигрывал 0:1 и 1:2, но закончил встречу 4:2. Всего на счету хоккеиста в этом сезоне 56 (22+34) результативных действий в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Панарин — с отрывом лучший бомбардир «Нью-Йорка».

Форварда даже включили в первый символический состав «синерубашечников» за последние 25 лет в НХЛ — выбор игроков представил сайт лиги. Россиянин выступает за клуб с 2019 года. Во второй состав также попал вратарь Игорь Шестеркин.

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В игре против «Вегаса» клуб Панарина прервал серию из трех поражений. Следующий матч «Рейнджерс» проведет 6 февраля против «Бостона» на своем льду. В турнирной таблице Западной конференции команда расположилась на 12-й строчке и уже на пять баллов отстала от топ-8.

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Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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