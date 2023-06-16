«Может, его призвали в армию?» Панарин шокировал американцев новой прической

Что пишут за океаном об обновленном имидже нападающего «Рейнджерс».

Прошедший сезон трудно назвать успешным для российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина. В регулярном чемпионате он набрал 92 (29+63) очка, показав лишь третий результат в карьере, а плей-офф и вовсе получился провальным. Панарин сделал всего две результативные передачи и не забросил ни одной шайбы, а «Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» (3-4) в серии первого раунда Кубка Стэнли.

Сейчас Панарин проводит отпуск в родном Коркино и уже успел удивить многих обновленной прической: Артемий сбрил привычные локоны — теперь на его голове нет волос. Стрижка Панарина вызвала много обсуждений в Северной Америке.

Фото Соцсети

«Может, его призвали в армию?» — вопрошает пользователь под ником Lachrondizzle23. Заочно подколол российского хоккеиста elwo: «Его голова теперь похожа на количество голов в плей-офф».

Еще одно сравнение выдал TheInterlocutor: «Стал похож на наркодилера». «Кажется, он готов вступить в КГБ», — еще одно сравнение от K_Adams90. А CheddarVedder, видимо, не обладающий густой шевелюрой, недоумевает: «Никогда не думал, что окажусь в мире, в котором у меня будет больше волос, чем у Панарина. Но сейчас это именно так».

Впрочем, есть и те болельщики, которые надеются на то, что новый стиль принесет Панарину удачу в плей-офф. «Надеюсь, это означает только то, что в следующем плей-офф мы увидим совершенно другого Панарина», — считает Trevor Lentini. «Может, хоть с новой стрижкой он начнет забивать побольше голов в плей-офф», — вторит ему williamjbrowne.

У Панарина еще три года по контракту с «Рейнджерс», и предстоящий сезон должен стать во многом определяющим для Артемия. Сможет ли он в 32 года снова показывать свой лучший хоккей? Скорее всего, прическа тут вряд ли добавит сил.