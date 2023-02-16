Панарин снова штампует голы: уже шесть шайб за два матча!

«Рейнджерс» обыграли «Ванкувер».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Рейнджерс» — 4:6 (2:3, 1:2, 1:1)

Голы: Лазар — 3 (Джошуа, Оман), 4:52 — 1:0. Зибанежад — 28 (Фокс), 5:51 — 1:1. Панарин — 17 (Веси), 7:03 — 1:2. Миллер — 19 (бол., Петтерссон, Хьюз), 12:45 — 2:2. Панарин — 18 (Миккола, Шнайдер), 15:36 — 2:3. Крайдер — 22 (Зибанежад, Тарасенко), 20:50 — 2:4. Гарлэнд — 11 (Кузьменко, Дрис), 29:26 — 3:4. Миллер — 6, 33:28 — 3:5. Кузьменко — 23 (Петтерссон, Бовилье), 48:51 — 4:5. Зибанежад — 29 (п.в., Панарин), 58:26 — 4:6.

Вратари: Силов (57:10 — 58:26) — Шестеркин.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (9+9+11) — 28 (10+12+6).

Наши: Кузьменко (18.16/3/-1), Подколзин (13.03/1/-1) — Панарин (17.41/4/+2), Тарасенко (17.25/1/+2).

16 февраля. Ванкувер. Rogers Arena. 18404 зрителя.

Жерару Галлану хватило всего двух матчей, чтобы понять простую вещь — от связки Владимира Тарасенко и Артемия Панарина в первой тройке «Рейнджерс» пока не так много пользы, как хотелось бы. Ностальгия и красивая история воссоединения двух золотых мальчиков из Баффало — это, конечно, здорово. Но после стихнувшей шумихи, которую наделал обмен 91-го номера из «Сент-Луиса», «синерубашечникам» куда важнее не извлекать медиаактивность из русской парочки, а стабильно набирать очки и догонять «Нью-Джерси» с «Каролиной» в таблице Столичного дивизиона.

И разве кто-то бросит камень в канадца после того, как ньюйоркцы несколько дней назад красиво убрали «Харрикейнз» со своего пути благодаря покеру Хлебушка, заискрившего после перевода в звено к Джимми Виси и Винсенту Трочеку? Вот и сегодня в матче с «Ванкувером» Артемий, обычно заточенный на передачи, продолжил штамповать голы из второго сочетания.

Фронтмен бродвейцев оформил свой дубль уже в первом периоде. Сначала парень из Коркино при счете 1:1 в касание расстрелял Артура Шилова после поперечного паса от Виси. А на 16-й минуте уралец вновь вывел свою команду вперед, здорово подставив «на усах» клюшку под наброс еще одного участника обмена с «Блюз» Нико Микколы.

Не ушел без результативного балла со льда и Владимир Тарасенко, оставшийся в звене с Крисом Крайдером и Микой Зибанежадом. В самом начале второго периода первое звено «Рейнджерс» поймало хозяев на контратаке и эстетично реализовало выход «3 в 2», разорвав пару Стиллман — Майерс всего в три передачи и увеличив преимущество парней Галлана. Формально сибиряк отличился всего лишь второстепенной голевой передачей. Но если бы он несколькими секундами ранее не заблокировал бросок защитника «Ванкувера», то этот гол Зибанежада не состоялся бы.

А ведь сегодняшний матч вполне можно было назвать «дерби двух незадрафтованных российских звезд». И если Панарин звездил в первой половине встречи, то гонимый новым главным тренером «Кэнакс» Андрей Кузьменко проснулся во второй, когда «Касатки» горели в две шайбы и буднично катились к очередному поражению.

Апологет строгих схем и шаблонов Рик Токкет может сколько угодно воспитывать/гнобить/унижать/переиначивать (нужное подчеркнуть) 27-летнего нападающего. Он может загонять его в рамки, бить по рукам и заставлять играть «от печки», лишать его места в звене с Элиасом Петтерссоном. Вот только без нестандартного русского игровичка ему и его команде точно не станет лучше. И сегодня Андрей это доказал на деле, поведя «Ванкувер» за собой к спасению.

Именно праворукий форвард с роскошными руками этой ночью вдохнул жизнь в хозяев. Причем сделал это довольно красиво, накрутив в середине второго периода Адама Фокса и отдав замысловатый пас на Коннора Гарланда в большинстве. После такого канадский коуч просто не мог не вернуть россиянина в тройку к светлоголовому шведу.

А что Кузьменко? Он молча вышел со своим любимым центром и на 49-й минуте вновь помог хозяевам сократить отставание до одной шайбы, показав могучий кистевой и не дав пропасть скидке 40-го номера.

Разве не так нужно бороться с тренерской несправедливостью? Вот вам — пожалуй, идеальный пример. Жаль, что два очка уроженца Якутска в конце концов так и не спасли «Касаток» от поражения в основное время.