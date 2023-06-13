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Сегодня, 06:00

Такого Панарина вы еще не видели. Хлебушек шокировал фанатов новым имиджем

Отдел фото «СЭ»
Артемий Панарин в разное время своей карьеры
Прически Артемия Панарина.
Фото Татьяна Дорогутина, «СЭ&quot;/соцсети, Global Look Press
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Как менялась прическа российского форварда на протяжении карьеры.

Природа наделила Артемия Панарина густой кудрявой шевелюрой, которую он долгое время не хотел стричь. И вот неожиданно российский хоккеист решил кардинально сменить имидж и побриться налысо. Его сфотографировали во время визита в родной город Коркино.

Возможно, такая резкая перемена — попытка перезагрузиться после неудачного плей-офф. В этом сезоне «Рейнджерс» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв «Нью-Джерси», а Панарин в 7 матчах набрал всего 2 (0+2) очка.

Хоккеист Артемий Панарин
Фото Соцсети

А вот как менялся российский форвард на протяжении своей карьеры, начиная с юниорского возраста.

Как правило, нападающий стригся коротко, но со временем его прическа становилась все пышнее, и спортсмен уже не решался расставаться с волосами.

Однажды во время прямого эфира в соцсетях хоккеисту задали вопрос, почему же он не стрижется, и он ответил, что ходит к парикмахеру, но волосы не укорачивает. По его словам, в родном Коркино его прическу назвали бы модельной.

Январь 2011 года. Артемий Панарин вернулся в&nbsp;Россию после победы на&nbsp;молодежном чемпионате мира.

Густая шевелюра уже стала своеобразной визитной карточкой Артемия, а сейчас всем придется привыкать к его новому имиджу.

По традиции, во время серии плей-офф многие хоккеисты не бреются и не стригутся, чтобы удача от них не отвернулась, суеверно считая, что в волосах заключена их сила и везение. Летом же самое время для того, чтобы сходить к парикмахеру и укоротить прическу и бороду. Теперь остается только узнать, поможет ли обновление Панарину в новом сезоне.

Артемий Панарин
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