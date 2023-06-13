Такого Панарина вы еще не видели. Хлебушек шокировал фанатов новым имиджем

Как менялась прическа российского форварда на протяжении карьеры.

Природа наделила Артемия Панарина густой кудрявой шевелюрой, которую он долгое время не хотел стричь. И вот неожиданно российский хоккеист решил кардинально сменить имидж и побриться налысо. Его сфотографировали во время визита в родной город Коркино.

Возможно, такая резкая перемена — попытка перезагрузиться после неудачного плей-офф. В этом сезоне «Рейнджерс» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв «Нью-Джерси», а Панарин в 7 матчах набрал всего 2 (0+2) очка.

Фото Соцсети

А вот как менялся российский форвард на протяжении своей карьеры, начиная с юниорского возраста.

Как правило, нападающий стригся коротко, но со временем его прическа становилась все пышнее, и спортсмен уже не решался расставаться с волосами.

Однажды во время прямого эфира в соцсетях хоккеисту задали вопрос, почему же он не стрижется, и он ответил, что ходит к парикмахеру, но волосы не укорачивает. По его словам, в родном Коркино его прическу назвали бы модельной.

Густая шевелюра уже стала своеобразной визитной карточкой Артемия, а сейчас всем придется привыкать к его новому имиджу.

По традиции, во время серии плей-офф многие хоккеисты не бреются и не стригутся, чтобы удача от них не отвернулась, суеверно считая, что в волосах заключена их сила и везение. Летом же самое время для того, чтобы сходить к парикмахеру и укоротить прическу и бороду. Теперь остается только узнать, поможет ли обновление Панарину в новом сезоне.