Трансформация Панарина. Лидер «Рейнджерс» идет за любимым трофеем Овечкина

Как изменилась игра российской звезды?

Превосходный старт

Сезон-2023/24 запомнился знаковым достижением Артемия Панарина. Лидер «Рейнджерс» впервые в энхаэловской карьере выбил 100 очков за регулярный чемпионат. «Не покорил сотню — не суперзвезда», — такой тезис иногда мелькает в заметках некоторых авторов. В прошлые годы по разным причинам Панарин останавливался в нескольких шагах от грандиозной цифры. Играя при этом ярко, полезно, а главное — ведя «Чикаго», «Коламбус» и «Рейнджерс» за собой.

Мощный старт Артемию удался и в нынешней регулярке. За шесть матчей россиянин набрал 13 (6+7) очков. Это лучший результат «Рейнджерс» (как по голам, так и по передачам), а еще — второй в лиге после Кейла Макара с 14 (2+12) очками. Статистический гигант Eliteprospects предсказывает Панарину 178 очков за сезон. Такие космические цифры форварду, конечно, не покорятся, но, сохранив очертания сильного графика на старте чемпионата, Артемий может улучшить личный результат прошлой регулярки — 120 (49+71) очков за 82 игры.

Панарин — ключевая фигура нападения «Рейнджерс». По игровому времени среди форвардов коркинский самородок уступает только первому центру ньюйоркцев Винсу Трочеку. В среднем Питер Лавиолетт выделяет Артемию около 20 минут за матч. Из них — 3:21 в большинстве. Это лучшее время в команде. Неудивительно, что 5 из 13 очков Панарин набрал в неравных составах. Розыгрыш «Рейнджерс» во многом держится на креативе Артемия, который может и разогнать атаку обостряющими передачами, и завершить ее точным броском.

Панарин больше забивает

Перед отъездом в НХЛ Артемий разрывал КХЛ в тройке с Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым. В чемпионском сезоне-2014/15 вингер настрелял 26 голов — лучший результат в СКА и лучший на взрослом уровне для Панарина. Подписав контракт с «Чикаго», Артемий держал снайперский уровень в 30+ голов. Солидный, но не впечатляющий результат. В «Коламбусе», а позднее в «Рейнджерс» Панарин больше сосредоточился на дирижировании атаками. Все изменилось в последнем сезоне. В прошлой регулярке форвард установил снайперский рекорд всей карьеры — 49 шайб за 82 матча.

Вот уже второй сезон Артемий сконцентрировался на голах. Больше 32 шайб он никогда не забрасывал не только в НХЛ, но даже в России на высшем уровне. Сейчас мы наблюдаем очевидную трансформацию Панарина. В тройке с Трочеком и Алексом Лафренье россиянин больше заточен на завершение атак.

В сезоне-2023/24 у Панарина многократно возросла бросковая активность — почти в полтора раза по сравнению с регуляркой-2022/23. А еще Артемий выдал лучший процент реализации бросков за карьеру в НХЛ (16,2%). Неудивительно, что с такой активностью лидер «Рейнджерс» установил рекорд по голам.

Стал больше работать над броском

Любопытную деталь в марте 2024 года рассказал «Матч ТВ» коммерческий партнер Панарина — Артем Гаврилов. Оказывается, во время подготовки к сезону Артемий начал уделять больше внимания именно броскам.

— Мы сделали для него прикольную бросковую зону, в шаговой доступности — ферма с животными. На самой ферме у него расположена тренажерка. Тема отточил броски, подкачался. Вернулся в Америку, еще шлифанул. А он за лето стал делать действительно много бросков. Вероятно, это тоже дает о себе знать, — заявил Гаврилов.

Чтобы оценить всю мощь панаринского броска, пересмотрите хайлайты матча «Рейнджерс» с «Детройтом». Артемий оформил хет-трик, и все три шайбы пришли с бросков. Причем как кистевых, так и в касание. Голкиперу «Ред Уингз» Кэму Тэлботу не позавидуешь. Издание The Athletic даже провело разбор игры Панарина с анонимным мнением разных скаутов. Как отметил один из них, Артемий стал лучше находить пространство для бросков. Это в том числе привело к росту результативности.

Партнеры

Глядя на игру резвого парня под 10-м номером, отказываешься верить, что 30 октября Панарину исполнится 33 года. Артемий вжился в роль суперзвезды НХЛ и фронтмена «Рейнджерс». Его игра стала солиднее и основательнее. Немалая заслуга в этом и партнеров.

В равных составах Панарина используют с Лафренье и Трочеком. Алекс близок к Артемию по хоккейному IQ, важность Винса — в умении вести черновую работу, благодаря которой освобождается пространство для творчества партнеров. Форварды гармонично дополняют друг друга, и именно Панарин — ключевой игрок ведущего звена ньюйоркцев.

Что до большинства, «Рейнджерс» в схеме 1-3-1 используют на флангах Артемия и породистого снайпера Криса Крайдера. Когда по краям играют два нападающих с прекрасным броском, обороне невольно приходится разрываться между ними. Этим и пользуется спецбригада ньюйоркцев. Процент реализации головокружительный — 31,6%.

С возросшей результативностью Панарин может всерьез нацелиться не только на «Арт Росс», но и на «Морис Ришар Трофи». Россияне не выигрывали главный снайперский приз с 2020 года, когда награду разделили Александр Овечкин и чех Давид Пастрняк. В позапрошлом сезоне все увидели трансформацию Коннора Макдэвида, который с 64 голами забрал «Морис Ришар». Почему бы следующим это не сделать Панарину?