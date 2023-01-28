Так часто, как Илья Сорокин, на ноль не играет никто.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Детройт» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ли — 18 (Палмиери, Нельсон), 24:44 — 1:0. Нельсон — 19 (Палмиери, Пулок), 44:31 — 2:0.

Вратари: Сорокин — Хелльберг (56:40).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 29 (9+10+10) — 23 (5+13+5).

Наши: Романов (19.36/3/0) — -.

28 января. Нью-Йорк. UBS Arena.

«Айлендерс» одержали всего вторую победу за последние двенадцать матчей и еще не до конца распрощались с надеждами на попадание в плей-офф. Смотреть за игрой команды тяжело даже для ее явных болельщиков. Системная работа и ставка на надежность в обороне, возможно, сойдут для кубковых матчей. Но в регулярном чемпионате такой подход перестал работать, по крайней мере с нынешним составом.

Один из немногих игроков, еще держащих команду на плаву, — российский вратарь Илья Сорокин. Он в четвертый раз в сезоне сыграл на ноль. Сорокин вышел на первое место по проценту «сухарей» от общего количества матчей — у него 12,8 процента. С сезона-1943/44, когда начали считать этот показатель, никого лучше Сорокина нет.

Игра с «Детройтом» получилась нудной и местами откровенно скучной. Хозяевам удалось пересидеть соперника в окопном противостоянии и дождаться его ошибки.

Небрежность защитника Олли Мяяття при выводе шайбы из своей зоны стала роковой и привела к победному голу форварда «Айлендерс» Андерса Ли.

Сорокину не пришлось стоять на голове. «Сухарь» достался ему относительно легко. Только пара эпизодов у его ворот выглядела очень опасно. Россиянин справился с этой опасностью с ледяным хладнокровием, а больше всего запомнился момент, когда он заранее прочитал ситуацию и эффектно отбил шайбу после мощного броска защитника Филипа Хронека.

Перед началом сезона автор этих строк смело посчитал Сорокина главным претендентом на «Везину». Признаться надо, что крепко погорячился. Дело не во вратаре, а в игровой модели и комплектации команды. Похоже, великому менеджеру Лу Ламорелло в его 80 лет пришло время отправляться на пенсию. Его идеи перестали работать.